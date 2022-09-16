Новые и секретные коллекции Петербурга: что посмотреть, если в Эрмитаже и Русском вы уже побывали

Проект «Отличный Петербург» раскрывает перед нашими читателями двери тех собраний, о которых многие даже не догадываются — не только туристы, но и коренные жители. В одни пускают только по записи, в другие можно зайти по билету. За некоторые из нашего списка можно проголосовать в номинации «Новые и секретные коллекции», другие на сайте проекта предложили нам читатели. А мы обещали, что их выбор мы тоже осветим на страницах «Фонтанки».
Помните, что музейная жизнь Петербурга не ограничивается Эрмитажем, Русским музеем, «Эрартой» и музеями-квартирами наиболее известных жителей Северной столицы. В наших музеях вы найдете не только картины, скульптуры и ручку, которой Ленин писал воззвание к пролетариату, но и прямую трансляцию из начала прошлого века и запахи его тридцатых годов; растения, которым миллионы лет, и гальюнные фигуры парусников; пустую комнату, которая скажет о многом, и настоящую кабину машиниста современного поезда.
Итак, отправляемся в интересное путешествие по петербургским коллекциям необычного!
«...лучшие десять квадратных метров, что я знал в жизни»
«Полторы комнаты». Музей Иосифа Бродского
ул. Короленко, д. 14
Кому интересно: тем, кто ценит творчество Иосифа Александровича и хочет узнать больше о его жизни в Ленинграде.
Здесь две половины: коммуналка, в одной из комнат которой жила семья Бродских, и экспозиционное пространство, созданное московским художником Александром Бродским (не родственник). «Новая» часть музея — это печи, лепнина и кирпичи, высвобожденные после ремонта. Здесь рассказывается о времени поэта, вкусах и настроениях поколения шестидесятников и о том, как это все повлияло на поэзию Бродского. А потом уже от эпохи переходим к поэту как человеку — в мемориальную часть, в сами «Полторы комнаты». Как пишут создатели музея, основная концепция этой половины — сохранение подлинной пустоты, которая эмоционально намного сильнее, чем воссозданная атмосфера коммунальной квартиры.
«Остальное — их [Марии Моисеевны и Александра Ивановича, родителей поэта] плоть, их одежда, телефон, ключ, наше имущество и обстановка — утрачено и никогда не вернется, как будто в полторы наши комнаты угодила бомба. Не нейтронная бомба, оставляющая невредимой хотя бы мебель, но бомба замедленного действия, разрывающая на клочки даже память. Дом еще стоит, но место стерто с лица земли, и новые жильцы, нет — войска оккупируют его: таков принцип действия этой бомбы. Ибо это война замедленного действия».
Иосиф Бродский, «Полторы комнаты», 1985
Войнушка понарошку
Музей оловянного солдатика
Кирочная ул., д. 43
Кому интересен: тем, кто любит миниатюры и процесс их создания. Знатокам военного быта.
Музей в музее — вот концепция Музея оловянных солдатиков в Музее Суворова. Здесь детская игрушка из Древнего Египта доходит до сегодняшних
войн дней. В витринах — сражения при Рымнике, Бородине, Сталинградская оборона и парад Победы. Часами можно рассматривать диораму легендарного швейцарского похода Суворова (все-таки вспомним, в чьем мы музее, и отдадим должное великому полководцу).
А еще тут есть уникальная реконструкция последнего парада Российской императорской гвардии в 1914 году на Марсовом поле. Стройными рядами движутся полки гвардейцев, идет «прямая трансляция».
Тем, кто хочет сам делать игрушки, тут тоже будет интересно: показан весь путь солдатика от модели до росписи.
Ну и, конечно, придворный спектакль — андерсеновская сказка о стойком оловянном солдатике.
И Ленин — такой... без штанов
Мемориальная мастерская скульптора М.К. Аникушина
Вяземский, д. 8
Всем, кто любит крупные формы, интересные истории и современные выставки.
Даже в нашем проекте — уж кто-то, а мы-то должны! — никто не знал, как интересно на экскурсии в этом музее. История успеха юного скульптора почти мистическая — так ему повезло с первой работой, памятником Пушкину на площади Искусств. А где еще вы увидите сто разных Чеховых?
Что же касается вождя мирового пролетариата, его костюма, а также приключений «Скорчившегося мальчика» — сходите послушайте. Не пожалеете! Заодно узнаете, почему пилят памятники, что у них внутри, как узнать, что над скульптурой работали два автора и почему, если в мастерской монументалиста нет внутреннего балкона, у памятника может появиться третья рука.
Самая маленькая квартира писателя
Государственный литературный музей «ХХ век» / Музей-квартира М. Зощенко
Канал Грибоедова, 9
Кому интересен: любителям литературы и быта середины XX века. И новейших музейных штучек.
В доме, где жили Зощенко, Ольга Форш, Житков, Каверин, Шварц, Заболоцкий, Рождественский и другие советские и антисоветские писатели, заново открылся самый маленький литературный музей в Петербурге: площадью всего 45 кв. м.
Казалось бы, все мы знаем, как устроены все эти музеи-квартиры: пенсне писателя, любимая шляпа, стул, на котором он вроде бы как сидел… Не то здесь: после реконструкции в 2021-м музей превратился в нафаршированное самыми современными технологиями пространство — и в него бережно включена старая коллекция. Эффект присутствия обеспечивают аудиовизуальные инсталляции «Золотые слова» и «Звуки времени». И есть даже интерактив «Ароматы из жизни писателя» (кто любит нюхать книги — за мной).
Изменился и двор Писательского дома — там открыта постоянная выставка «Дом под крышей звездной».
Хрупкая красота обязательных экземпляров
Музей Императорского фарфорового завода
проспект Обуховской обороны, д. 151
Кому интересно: любителям красивого. Ценителям дореволюционной и советской эстетики.
Необычный филиал Эрмитажа: только фарфор и стекло, книги по истории ремесла и эскизы для росписи кисти известных художников.
Заводской музей был основан раньше, чем Третьяковская галерея и Русский музей. С последней четверти ХIХ века по личному распоряжению императора Александра III все заказы императорской семьи исполнялись на заводе в двух экземплярах — и один оставался в музее. В советский период эта традиция регулярного пополнения тоже существовала. А еще здесь можно посмотреть на лучшие образцы китайского и японского фарфора и произведения европейских мануфактур.
Дважды коллекция музея покидала стены завода: с осени 1917 до осени 1918 года ее вывозили в Петрозаводск, а в годы войны и блокады экспонаты были эвакуированы на Урал. И дважды чуть было не перенесли в Русский музей: сразу после войны и в начале 2000-х. Затем музей ИФЗ принял под патронат Эрмитаж, но оставил в стенах завода. И сейчас туда может прийти любой желающий и закричать радостно: «Да у моей бабушки такой котик в буфете стоял, я его разбил в три года!»
Сад камней иным манером
Музей Горного университета
наб. Лейтенанта Шмидта, 49
Кому интересен: любителям и знатокам камней. Людям, интересующимся окаменелостями. Ценителям прекрасного.
Вход бесплатный, но по предварительной записи
Знаете ли вы, каким минералом было модно убивать в течение сотен веков и каким потом медленно травились жители Москвы и викторианской Англии? А почему римский водопровод сокращал продолжительность жизни? А какой камень долгое время был символом ада и сатаны? А что за минерал есть у практически любой женщины в сумочке или на туалетном столике, а каждый человек встречается с ним в младенчестве?
Эти и другие — не менее захватывающие — истории и сами минералы, про которые их рассказывают, можно увидеть в Горном музее Петербурга.
Там есть и уникальные предметы, которые иллюстрируют историю геологии и горного дела в России: модели, макеты и натурные образцы, связанные с горным и горнозаводским делом, — начиная с XVIII века и до наших дней; палеонтологический отдел и зал метеоритов.
Шнявы, вереи, фрегаты, корветы и авианосцы
Центральный военно-морской музей
ул. Большая Морская, д. 69A / пл. Труда, д. 5
Кому интересен: морякам — будущим и бывшим. Особенно детям.
При переезде в Крюковы казармы музей настолько обновился, что теперь вполне может выступать как новый. Сразу рекомендуем обратить внимание на носовые фигуры кораблей — они настолько велики, что можно их не заметить. И напоминаем, что второе их название — гальюнные.
А дальше — идите по хронологии. От первых образцов отечественного кораблестроения и петровского флота до новейших военных кораблей. Это макеты, но их можно рассматривать примерно вечность каждый. Из первого зала, в котором экспонируется историческая слава российского флота, раньше чем через час никто не выходит. И это если невнимательно смотреть.
Еще тут есть приборы, которыми пользовались моряки раньше и пользуются сейчас, водолазное оборудование, вооружение, детали корабельного быта... В общем, рай для любителей морских приключений.
...и пушек гром, и звезды над Кремлем
Музей истории Обуховского завода
проспект Обуховской Обороны, д. 120
Кому интересно: любителям истории оружия и истории производства. Детям.
Музей истории Обуховского завода открывался дважды: сначала в конце XIX века как музей металлургического производства. В 20-х годах его закрыли, и через 50 лет восстановили экспозицию — на этот раз уже как Музей трудовой, революционной и боевой славы предприятия.
В мае 2014 года он переехал в бывшее здание больничной администрации завода, и теперь здесь можно увидеть военную и мирную продукцию, интерактивный макет Обуховского сталелитейного завода начала ХХ века, созданный в 2018 г. мастерами ООО «Гранд Макет Сервис».
А еще в музейном дворике работает кузница, где изготавливают художественные кованые изделия на продажу.
Прокатиться в кабине машиниста
Музей метро
улица Одоевского, д. 29
Кому интересно: тем, кто любит знать, как все устроено. Знатокам общественного транспорта. Всем, кто ездит в метро.
Попасть можно только по предварительной записи.
Кто не мечтал попасть в кабину машиниста метро, поднимите руки! Правильно, нет таких.
Мечту можно воплотить в жизнь — стоит только записаться в Интерактивный центр истории ГУП «Петербургский метрополитен», который в просторечии называют Музеем метрополитена. Это не мертвая экспозиция: в ней можно потрогать и повертеть все, что разрешит экскурсовод. Макет метро — удивительная вещь: четыре вагона образца 1960-х годов движутся по тоннелю, въезжают на станции разных типов, отправляются на ночной отстой в депо. А еще тут можно увидеть крупномасштабные (1:20) модели подвижного состава разных лет.
В музее пускают в центр управления системами жизнеобеспечения метро, рассказывают о работе поездного диспетчера и оператора ситуационного центра, показывают фильмы про метрополитен, проводят экскурсии в самое новое депо города. Не для слабых духом: погрузиться на глубину более чем 70 метров в слои кембрийской глины и встретиться с метростроителем можно с помощью интерактивной строительной клети.
Ну, кто полезет?
Гудят паровозы, пыхтят тепловозы, а наш бронепоезд стоит
Музей железных дорог России
Библиотечный пер., 4, корп. 2
Кому интересен: всем! Но особенно детям и фанатам железных дорог
За что мы любим новый Музей железных дорог еще больше, чем любили прежний? За интерактивность! Многие из исторических паровозов и тепловозов — действующие. В инсталляциях можно познакомиться с бытом железнодорожников, а если возникли вопросы — на них ответят сенсорные экраны и справочные киоски.
В музее используют новейшие технологии: есть и дополненная реальность и видеотуры для тех, кто не может лично прибыть в основное здание.
А машинистом хотите побыть? На симуляторе поезда не только все приборы как настоящие, но и картинка за окном меняется. 10 минут под руководством инструктора — и вы, если что, готовы взять на себя управление, если машинист выйдет из строя (на самом деле нет).
А первый адрес музея — на Литейном. Так что, если рисовать его перемещения на карте, получится целый железнодорожный путь: Литейный — Шушары — Варшавский вокзал — Балтийский вокзал.
О проекте «Отличный Петербург»
Второй сезон — для всех влюбленных в самый красивый город в мире. «Фонтанка» составила новый гид по городу, а номинации и представленные в них объекты собрала вместе с профессионалами, в числе которых руководитель Ростуризма Зарина Догузова и председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев.
Здесь вы узнаете о «вечных» местах Ленинграда и Петербурга (от культовой пышечной до кафе, где был Пушкин перед дуэлью), винтажных магазинах и крафтовых мастерских, гастрономических приключениях и дизайнерских отелях, банях, общественных пространствах, местах для отдыха с семьей, о лучших экскурсионных проектах, местах съемок кино и секретных коллекциях музеев.
Читайте наш путеводитель, осваивайте с ним новые маршруты, голосуйте за выбор наших экспертов в десяти номинациях, добавляйте новые места или присылайте рассказы о Северной столице. Самые интересные истории мы опубликуем, о некоторых местах, которые предложили нам читатели, — напишем в маршрутах нашего путеводителя. Участвуйте в создании новой географии города!
Проект «ОтЛичный Петербург» проводится совместно с Комитетом по развитию туризма. В ноябре пройдет торжественная церемония награждения победителей.