Новые и секретные коллекции Петербурга: что посмотреть, если в Эрмитаже и Русском вы уже побывали

Кому интересно: тем, кто ценит творчество Иосифа Александровича и хочет узнать больше о его жизни в Ленинграде.

Здесь две половины: коммуналка, в одной из комнат которой жила семья Бродских, и экспозиционное пространство, созданное московским художником Александром Бродским (не родственник). «Новая» часть музея — это печи, лепнина и кирпичи, высвобожденные после ремонта. Здесь рассказывается о времени поэта, вкусах и настроениях поколения шестидесятников и о том, как это все повлияло на поэзию Бродского. А потом уже от эпохи переходим к поэту как человеку — в мемориальную часть, в сами «Полторы комнаты». Как пишут создатели музея, основная концепция этой половины — сохранение подлинной пустоты, которая эмоционально намного сильнее, чем воссозданная атмосфера коммунальной квартиры.

«Остальное — их [Марии Моисеевны и Александра Ивановича, родителей поэта] плоть, их одежда, телефон, ключ, наше имущество и обстановка — утрачено и никогда не вернется, как будто в полторы наши комнаты угодила бомба. Не нейтронная бомба, оставляющая невредимой хотя бы мебель, но бомба замедленного действия, разрывающая на клочки даже память. Дом еще стоит, но место стерто с лица земли, и новые жильцы, нет — войска оккупируют его: таков принцип действия этой бомбы. Ибо это война замедленного действия».

Иосиф Бродский, «Полторы комнаты», 1985