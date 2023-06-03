Тут вы точно не были. В какие еще музеи Петербурга стоит сходить

Если вам кажется, что все городские музеи вы уже посетили, смеем заверить: это не так. «(От)Личный Петербург» снова нашел 10 таких, в которых вы наверняка еще не были — а может даже о них и не слышали. Читайте список — в нем есть места для автолюбителей, фанатов краеведения, почитателей искусства, ценителей архитектуры. И, конечно, для самых маленьких петербуржцев и туристов.



Предыдущая подборка интересных петербургских музеев — здесь. Еще больше гидов по городу — на сайте «(От)Личного Петербурга».

Парк автомобилей прошлого столетия Зеленогорский музей ретро-автомобилей и мотоциклов «Лошадиная сила»

Адрес: Зеленогорск, Приморское шоссе, 536

Фото: Михаил Огнев / Фонтанка.ру Поделиться Поделиться





Если любите технику и советскую старину, вам определенно нужно отправиться в Зеленогорск и посетить музей «Лошадиная сила». Тут десятки мопедов, мотоциклов и машин, которые можно было встретить на улицах Ленинграда в прошлом веке. Все они попали в руки коллекционеров в довольно потрепанном виде, но позже были бережно отреставрированы.

Помимо отечественных машин можно полюбоваться иностранными: в музее представлены, например, Hanomag Rekord Diesel Typ D 1938 года выпуска, Opel Admiral 1939-го, Buick Special 1954-го.

Собрание советских радиоприемников и телевизоров Музей истории радиотехники СССР

Адрес: Сестрорецк, набережная реки Сестры, 15

Еще один адрес для любителей предметов советского быта и достижений научной мысли — музей истории радиотехники в Сестрорецке. Создатель площадки Илья Шкурко раньше ремонтировал старые телевизоры, но когда потребность в услуге отпала, начал коллекционировать раритеты.



Сейчас в его коллекции уже 3 тысячи предметов. К примеру, ламповый приемник «ВЭФ Супер М-557», выпускавшийся с 1945 года, первые массовые телевизоры «КВН-49» и «Ленинград Т-2», приемник «МИР» и автоматизированный ламповый «Фестиваль» с дистанционным управлением.

Имейте в виду: попасть сюда можно только в выходные и по предварительной записи. Кстати, отличный повод съездить в Сестрорецк: гид по нему мы непременно напишем в ближайшее время. Увлекательный рассказ о традиционных ремеслах Северо-Запада Этнографический музей «Ремесла Северо-Запада России»

Адрес: улица Школьная, 110, к. 2

Интерьер этого музея стилизован под деревенскую избу — типичную для невских берегов в допетровскую эпоху. Тут можно узнать о жизни и быте народов, веками населявших эти края: их занятиях, обрядах и праздниках. Да, если вы думали, что до Петра I тут было болото необитаемое, то заблуждались.



Для детей в музее регулярно проводят не только экскурсии, но и интерактивные программы с мастер-классами: по ткачеству, обработке бересты, лозоплетению, флористике, бумагопластике, обработке янтаря, бисероплетению, созданию традиционных кукол.

Музей работает на базе детского дворца творчества. Там, к слову, есть еще одна экспозиция, интересная уже взрослым: об истории молодежных организаций. Среди экспонатов — значки, вымпелы, пионерские галстуки, пластинки с советскими песнями, настольные игры и маршрутные листы лагерных походов.

Коллекция старинных предметов медицины Музей истории медицины и фармации

Адрес: Невский проспект, 65

Этот музей был создан в нулевые на базе стоматологической клиники, так что поначалу экспозиция содержала только артефакты, связанные с историей лечения зубов. Но сейчас можно поглазеть на самые разные медицинские инструменты, аппараты и лекарственные средства прошлых столетий из сфер хирургии, урологии, акушерства, офтальмологии, оториноларингологии. В одном из залов стоит даже старое гинекологическое кресло. Самые почтенные артефакты относятся к XVI веку. История южной части Петербурга Краеведческий музей «Нарвская застава»

Адрес: улица Ивана Черных, 23; проспект Стачек, 45

Вы когда-нибудь задумывались об истории не центра, а, допустим, о южной части нашего города? Знали, что в окрестностях нынешнего Петербурга когда-то пролегал путь «Из варяг в греки»? А где находилась Ижорская земля, представляете? Об этом и дальнейшем развитии южных территорий Петербурга — вплоть до времен Великой Отечественной войны — можно узнать в краеведческом музее «Нарвская застава».

Коллектив не только следит за работой экспозиций, но и сам проводит исследования и выпускает книги о районе. Еще один повод прийти сюда: посетив музей, вы побываете в исторических зданиях: усадьбе княгини Дашковой, выстроенной в конце XVIII века, и доме австрийского подданного Гехта — этому зданию недавно стукнуло 120. Еще один адрес Пушкина Мемориальный музей-дача Пушкина

Адрес: Пушкин, Пушкинская улица, 2

Приезжая в Петербург, туристы, как правило, посещают два адреса Александра Сергеевича: его бывшую квартиру на набережной Мойки, 12 и здание Царскосельского лицея в городе Пушкине. Дом в том же городе, где поэт жил летом 1831 года, — куда менее популярное место. А жаль!

Экспозиция расположена в построенном в первой половине XIX века одноэтажном деревянном здании, которое во многом сохранило первозданный архитектурный облик. В прекрасном мезонине — кабинет Пушкина. Здесь были написаны «Сказка о царе Салтане» и «Письмо Онегина к Татьяне». В музее можно узнать и о жизни в Царском селе Николая Карамзина и Василия Жуковского — друзей и наставников поэта. Необычные факты о Царском селе Историко-литературный музей города Пушкина

Адрес: Пушкин, Леонтьевская улица, 28



Фото: ilmp.ru Поделиться Поделиться





Если уж вы добрались до Пушкина, посетите еще один краеведческий музей — историко-литературный. Во-первых, он занимает одно из самых старых зданий бывшего Царского села: в начале XIX века его возводили для размещения в нем полиции. А во-вторых, тематические экспозиции в музее довольно разнообразны — на историю города здесь можно взглянуть под несколькими углами.

Тут вы узнаете о быте жителей города в конце XIX — начале XX веков; о существовавших в те времена принципах градостроительства; о живших в Царском селе поэтах Серебряного века: Анненском, Ахматовой, Николае Гумилеве; о жизни города во время Великой Отечественной войны. А еще о том, как 200 лет назад была устроена работа пожарных и о созданном в 1909 году первом в России отряде юных разведчиков — аналоге английских скаутов. Кроме того, в музее хранятся мемориальные вещи Алексея Толстого — того самого, который написал «Золотой ключик», «Аэлиту» и «Хождение по мукам».

Об истории детям — в уникальном деревянном доме-памятнике Детский музейный центр исторического воспитания



Адрес: Болотная улица, 13



Фото: citywalls Поделиться Поделиться





Еще одно место, где будет интересно детям — филиал Государственного музея политической истории России на Болотной, 13. Если мы скажем, что музей находится в старинном здании, вы сразу поймете, о каком доме речь. Среди типовых многоэтажек на площади Мужества сохранилась единственная деревянная постройка с башенкой в характерном для XX века стиле модерн.

До наших времен здание дожило благодаря примечательному прошлому: его стены видели Ленина, Сталина, Дзержинского и Калинина. В 1917 году именно здесь проходило тайное расширенное заседание Центрального Комитета РСДРП(б), которое приняло окончательное решение о вооруженном восстании.



Для детей тут проводят занятия по истории и мастер-классы. Для взрослых — экскурсии по дому. Имейте в виду: музей работает только с организованными группами и по предварительной записи. Но вы с ребенком можете прийти сюда в выходные — на сеансы, организованные для индивидуальных посетителей. Расписание мастер-классов в июне можно узнать здесь. Собрание самых разных петербургских кирпичей Музей истории кирпича СПбГАСУ

Адрес: 2-я Красноармейская улица, 4



эмбед

Вы когда-нибудь находили на петербургских побережьях Финского залива старинные кирпичи с метками некогда работавших в городе заводов? Если нет, рекомендуем познакомиться с ними в музее истории кирпича в Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном университете. Тут собрано более 400 образцов стеновой керамики, выпущенной с начала основания города и до конца XIX века.



В музее также можно узнать об истории кирпичного производства в Петербурге, посмотреть на гравюры зданий, построенных из этого материала. Экспозиция открыта по понедельникам, но если хотите прийти в другой день, просто свяжитесь с руководством и запишитесь. О петербургском искусстве XX века и наших дней Музей искусства Санкт-Петербурга XX — XXI веков (МИСП)

Адрес: набережная канала Грибоедова, 103



Фото: Елена Виноградова / Фонтанка.ру Поделиться Поделиться





Это место должны посетить все ценители современного искусства и любители Петербурга. Потому что музей посвящен искусству, рожденному именно нашим городом.

