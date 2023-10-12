В Петербурге предложили запретить движение электросамокатов по узким тротуарам

Депутат Заксобрания от «Единой России» Наталия Астахова предложила запретить движение средств индивидуальной мобильности (СИМ), в число которых входят электросамокаты, по тротуарам, ширина которых менее трех метров. Запрос с просьбой рассмотреть предложение по существу парламентарий направила начальнику управления ГИБДД ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Алексею Семенову.



Также депутат предложила запретить движение на СИМ вне велодорожек на набережных Фонтанки, Мойки, канала Грибоедова, реки Пряжки, Крюкова канала и Адмиралтейского канала. Для этого необходимо расставить знаки 3.35 с уточняющими табличками «Кроме велосипедных полос».