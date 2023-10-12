В Петербурге предложили запретить движение электросамокатов по узким тротуарам

Депутат Заксобрания от «Единой России» Наталия Астахова предложила запретить движение средств индивидуальной мобильности (СИМ), в число которых входят электросамокаты, по тротуарам, ширина которых менее трех метров. Запрос с просьбой рассмотреть предложение по существу парламентарий направила начальнику управления ГИБДД ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Алексею Семенову.
Также депутат предложила запретить движение на СИМ вне велодорожек на набережных Фонтанки, Мойки, канала Грибоедова, реки Пряжки, Крюкова канала и Адмиралтейского канала. Для этого необходимо расставить знаки 3.35 с уточняющими табличками «Кроме велосипедных полос».
Астахова привела данные, согласно которым за первую половину 2023 года количество аварий с участием электросамокатов и других СИМ выросло на 182%. Произошло 1043 ДТП, погибли 12 человек, в том числе и один несовершеннолетний. 1082 человека получили травмы.
Проблему электросамокатов неоднократно обсуждали в городском парламенте. Ранее с инициативой наложить мораторий на арендные электросамокаты на три года выступил зампредседателя Заксобрания, глава фракции ЛДПР Павел Иткин. Идея нашла поддержку у коллег Иткина по парламенту, но не у всех. В частности, спикер ЗакСа Александр Бельский не изменил свое мнение, что полный запрет — это радикальная мера. Он напомнил, что инструменты для регулирования и ограничения уже существуют, задача — воспользоваться ими. «Фонтанка» подробно рассказывала об этом.
Также парламент города обратится к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением наделить регионы правом ужесточать требования к электросамокатчикам. В частности, речь идет о запрете езды несовершеннолетним, запрет на езду на СИМ по пешеходным зонам, запрет на езду в алкогольном опьянении.