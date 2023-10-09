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    «Суперджет» из Петербурга застрял в Самаре. Перед посадкой приборы показали неисправность

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    Аэропорт Самары встретил «Сухой Суперджет» из Петербурга, датчики которого показали неисправность. Посадка прошла штатно, но в город на Неве пассажиры обратного рейса полетят на другом самолёте.

    Как сообщили «Фонтанке» в авиакомпании «Россия», 9 октября во время выполнения рейса FV6237 Петербург — Самара сработали датчики неисправности предкрылков. Ошибку устранили, лайнер приземлился штатно.

    «При этом пилоты не запрашивали экстренную посадку. Создана рабочая группа по уточнению причин срабатывания датчиков», — рассказали в компании.

    Курумоч принял самолёт «России» в 9:38 по местному времени. Через полтора часа он должен был лететь обратно в Петербург, но пассажиров рейса FV6238 решили отправить резервным бортом. По данным онлайн-табло, вылет отложили до 17:00.

    Соблюдение прав пассажиров контролирует Куйбышевская транспортная прокуратура. Как уточнили в ведомстве, на рейс зарегистрировано 95 человек.

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