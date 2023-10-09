«Суперджет» из Петербурга застрял в Самаре. Перед посадкой приборы показали неисправность

Аэропорт Самары встретил «Сухой Суперджет» из Петербурга, датчики которого показали неисправность. Посадка прошла штатно, но в город на Неве пассажиры обратного рейса полетят на другом самолёте.



Как сообщили «Фонтанке» в авиакомпании «Россия», 9 октября во время выполнения рейса FV6237 Петербург — Самара сработали датчики неисправности предкрылков. Ошибку устранили, лайнер приземлился штатно.

«При этом пилоты не запрашивали экстренную посадку. Создана рабочая группа по уточнению причин срабатывания датчиков», — рассказали в компании.