«Суперджет» из Петербурга застрял в Самаре. Перед посадкой приборы показали неисправность

Аэропорт Самары встретил «Сухой Суперджет» из Петербурга, датчики которого показали неисправность. Посадка прошла штатно, но в город на Неве пассажиры обратного рейса полетят на другом самолёте.
Как сообщили «Фонтанке» в авиакомпании «Россия», 9 октября во время выполнения рейса FV6237 Петербург — Самара сработали датчики неисправности предкрылков. Ошибку устранили, лайнер приземлился штатно.
«При этом пилоты не запрашивали экстренную посадку. Создана рабочая группа по уточнению причин срабатывания датчиков», — рассказали в компании.
Курумоч принял самолёт «России» в 9:38 по местному времени. Через полтора часа он должен был лететь обратно в Петербург, но пассажиров рейса FV6238 решили отправить резервным бортом. По данным онлайн-табло, вылет отложили до 17:00.
Соблюдение прав пассажиров контролирует Куйбышевская транспортная прокуратура. Как уточнили в ведомстве, на рейс зарегистрировано 95 человек.