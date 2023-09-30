Решившего уехать на СВО мэра Печоры задержали по уголовному делу о взятке

Глава администрации города Печора в Коми Валерий Серов задержан по уголовному делу о взятке в особо крупном размере (ч.6.ст.290 УК РФ). Об этом 30 сентября сообщает Следственный комитет России. При этом сегодня чиновник должен был отправиться в зону специальной военной операции.
Как сообщает СК, вторым фигурантом уголовного дела является бывший первый заместитель главы администрации Андрей Канищев. По данным следствия, подозреваемые якобы получили от индивидуального предпринимателя незаконное денежное вознаграждение за предоставление возможности выполнения работ по муниципальным контрактам на ремонт, благоустройство, обустройство объектов и мест общего пользования в городе.
Депутат Госдумы от КПРФ Олег Михайлов в своем телеграм-канале сообщил, что в день задержания глава Печоры планировал отправиться в зону СВО. Совет Печорского района одобрил ему отпуск с сохранением должности с 1 октября.
В отношении Серова в суд направлено ходатайство об аресте. Андрей Канищев уже содержится под стражей по уголовному делу о умышленном причинении тяжкого вреда, повлекшем смерть.