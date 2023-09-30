Решившего уехать на СВО мэра Печоры задержали по уголовному делу о взятке

Глава администрации города Печора в Коми Валерий Серов задержан по уголовному делу о взятке в особо крупном размере (ч.6.ст.290 УК РФ). Об этом 30 сентября сообщает Следственный комитет России. При этом сегодня чиновник должен был отправиться в зону специальной военной операции.



Как сообщает СК, вторым фигурантом уголовного дела является бывший первый заместитель главы администрации Андрей Канищев. По данным следствия, подозреваемые якобы получили от индивидуального предпринимателя незаконное денежное вознаграждение за предоставление возможности выполнения работ по муниципальным контрактам на ремонт, благоустройство, обустройство объектов и мест общего пользования в городе.

