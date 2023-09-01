Иностранных акционеров можно будет выгонять из российских компаний через суд. Как это работает?

Фото: Игорь Иванко / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





«Яндекс», «Пятерочка», «Озон» и еще шесть десятков крупных российских компаний рискуют попасть в интересный список. Его участникам грозит исключение иностранных собственников из структуры акционеров, причем в судебном порядке.



4 сентября вступит в силу Закон «Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями», позволяющий через суд лишать долей в российских активах компании из недружественных стран. Бизнес, обсуждая новеллу между собой, говорит еще об одном шаге в сторону национализации. «Фонтанка» прочитала закон вместе с юристами и объясняет, кому и в каких случаях грозит «ограничение корпоративных прав» и какие опасности и возможности это сулит бизнесу.



О чем речь? Закон «Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями» был принят Госдумой и Советом Федерации еще в июле и опубликован 4 августа. Он вступит в силу 4 сентября. Если вкратце, то новелла позволяет через суд исключать из структуры владения значимых российских компаний иностранных участников из недружественных стран.

Это уже национализация? В законе не идет речи о национализации, то есть о переходе активов в собственность государства. Суд может принять решение об ограничении корпоративных прав иностранных компаний в отношении экономически значимых организаций. В этом случае акции (доли в уставном капитале), принадлежащие предприятию из недружественной страны, переходят к самой организации. А российские граждане или резиденты РФ, косвенно владеющие долями через иностранную компанию, обязаны вступить в прямое владение.



Кто подпадает под действие закона? Закон распространяется на экономически значимые организации, в которых холдингам из недружественных стран принадлежат не менее 50%. Чтобы получить статус «экономически значимой», российская компания должна соответствовать трем условиям.

Первое условие включает в себя такие критерии, как объем выручки (от 75 миллиардов рублей в год), количество работников (более 4 тысяч работников), стоимость активов (более 150 миллиардов рублей) и сумма налогов (не менее 10 миллиардов рублей). Однако отмечается, что критерий может применяться к нескольким юрлицам, входящим в одну группу.



Второе условие связано со сферой деятельности организации. К «экономически значимым» закон относит субъекты критической информационной инфраструктуры, системно значимые кредитные организации, градообразующие предприятия, компании, внедряющие технологии и ПО для общественно значимых сервисов, оказывающие услуги в сфере информационных технологий и связи или участвующие в создании и модернизации высокопроизводительных или высокооплачиваемых рабочих мест.

Третье условие касается российского участия в иностранном холдинге. Доля граждан или резидентов должна быть: более 50% без дополнительных условий; более 30%, если российские владельцы на последнем собрании высшего органа управления иностранного холдинга могли определять его решение; более 20%, если под санкции попала сама российская компания или акционеры иностранного холдинга с долей более 20%.



Исходя из формулировок можно сделать вывод, что иностранные владельцы, в которых россиянам не принадлежит как минимум 20% долей, не подпадают под действие закона.

Светлана Гузь, управляющий партнер Legal to Business:

«Критерии отнесения хозяйственных обществ к экономически значимым организациям в части количественных показателей сформулированы вполне конкретно. Достаточно широко можно трактовать критерии, отсылающие к сфере деятельности компаний: например, оказание услуг в сфере информационных технологий и связи и т.п.».



Анастасия Билялова, юрист:

«В данном случае могут возникнуть проблемы при определении группы лиц, так как есть споры и в настоящее время. Например, если в структуре бизнеса существует паевой инвестиционный фонд либо же у какого-либо участника сочетаются несколько направлений бизнеса, не связанных между собой».

Как будет происходить исключение иностранной компании из владения? Чтобы подпасть под действие закона, компания должна сначала попасть в перечень экономически значимых организаций. Сейчас списка нет. Решение о включении туда будет принимать правительство РФ по предложению отраслевых федеральных органов исполнительной власти. И решение это не подлежит обжалованию в суд или арбитражный суд.



Следующий этап — суд. Обратиться с требованием ограничить права иностранного собственника могут другие акционеры организации, ее единоличный исполнительный орган, член совета директоров либо уполномоченный правительством орган федеральной власти. Причем подавать такой иск нужно в Арбитражный суд Московской области.





Светлана Гузь, управляющий партнер Legal to Business:

«По общему правилу лицо, в отношении которого приняты решения контрольным органом, обладает правом на их обжалование. Оно может осуществляться путем подачи жалобы в вышестоящий в порядке подчиненности орган или в судебном порядке».

Анастасия Билялова, юрист:

«Акты Правительства Российской Федерации могут быть обжалованы в суд (№ 4-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации», ст. 5, п. 8). При этом в статье 76 Конституции РФ закреплено: федеральные законы не могут противоречить федеральным конституционным законам».

В каких случаях суд может лишить иностранную компанию ее доли в российском бизнесе? Закон указывает на три обстоятельства, при которых суд может приостановить корпоративные права иностранного владельца:

отказ от осуществления прав или уклонение от добросовестного исполнения обязанностей акционера, а также возникновение угрозы такого отказа или уклонения;



совершение действий (допущенное бездействие), направленных на создание препятствий для управления экономически значимой организацией;

совершение иных действий (допущенное бездействие), которые могут привести к прекращению или приостановлению деятельности или банкротству. В качестве примеров приводятся ситуации, когда зарубежный участник публично заявил о прекращении деятельности организации или своего участия в ней, расторг или прекратил исполнять значимые договоры, сократил более трети сотрудников или совершил действия, направленные на соблюдение антироссийских санкций.

Светлана Гузь, управляющий партнер Legal to Business:

«Поскольку в законе как основание для приостановления использовано словосочетание «действий (допущенное бездействие)», то на практике это может привести к расширительному толкованию исходя из фактических обстоятельств рассматриваемого кейса. Также и понятие «возникновение угрозы такого отказа (уклонения)» в подпункте 1 ч. 1 ст. 4 не прибавляет ясности — кто и как будет оценивать, была ли такая угроза».



Анастасия Билялова, юрист:

«Формулировка «иные действия» всегда оставляет простор для творчества. Но это сделано с целью защитить бизнес, зарегистрированный в РФ, от разрушения, так как некоторые иностранные лица стали просто блокировать его деятельность».

Кому достанутся доли иностранных владельцев после того, как суд лишит их прав? Согласно закону, экономически значимая организация должна быть реорганизована в публичное акционерное общество. После того как права владельцев из недружественных стран будут приостановлены, их доли будут распределены пропорционально между российскими собственниками. При этом граждане или резиденты РФ, владеющие акциями или долями в такой компании через зарубежные структуры, обязаны перевести их в прямое владение.

В законе подчеркивается, что он не направлен «на необоснованное ущемление прав и законных интересов иностранных холдинговых компаний, их участников и иных лиц». Иностранный собственник «в любой момент в период приостановления осуществления прав вправе обратиться в экономически значимую организацию с требованием о выплате компенсации в размере рыночной стоимости акции». Кроме того, иностранная компания может быть восстановлена во владении своими акциями, если устранит обстоятельства, которые дали основания на ограничение ее прав.



Кто рискует оказаться в списке «экономически значимых»? По данным СПАРК, экономическим критериям включения в список «экономически значимых» (выручка, число сотрудников, налоги, активы) соответствуют около 450 российских компаний, из них чуть больше 60 имеют в структуре владения иностранных собственников из недружественных стран, которым принадлежит более 50% в таких компаниях (в том числе через другие российские юрлица). Впрочем, нужно отметить, что в части случаев утверждать это со всей уверенностью нельзя, поскольку данные о собственниках могут быть уже неактуальны либо вовсе скрыты.

Среди кандидатов в перечень, к примеру, интернет-гигант «Яндекс» (данные скрыты, ранее сообщалось, что головной структурой является зарегистрированная в Нидерландах Yandex N.V.), онлайн-ретейлер Ozon (данные скрыты, ранее сообщалось, что владельцем является кипрская Ozon Holdings PLC), крупнейший ретейлер X5 Retail Group (нидерландская X5 Retail Group N.V.), а также «О'Кей» (люксембургская O'KEY GROUP S.A.), «Верный» (кипрская EDPAL LTD), «Азбука вкуса» (кипрская Demanor Investments Ltd), Fix Price (кипрская Fix Price Group PLC), «Л’Этуаль» (кипрская Letu Holdings Ltd) и другие.

Насчет второго условия можно предположить, что любая крупная и успешная на рынке компания имеет высокопроизводительные и высокооплачиваемые рабочие места. Что касается третьего критерия, а именно наличия российских владельцев у иностранного акционера, то здесь «бремя доказывания» ляжет на тот орган, который будет подавать заявку на включение компании в перечень. Согласно опубликованному проекту постановления, он должен представить мотивированное обоснование соответствия конкретной организации требованиям закона.

Что еще говорят юристы, эксперты и сам бизнес? В законе есть и положительные моменты. Передача прав иностранного холдинга косвенным российским владельцам (то есть тем, кто в конечном итоге на самом деле владеет компанией) упрощает перевод бизнеса в российскую юрисдикцию, считает Анастасия Билялова. «Многие иностранные провайдеры отказались от сотрудничества, что влечет за собой огромные убытки для экономически значимых организаций и зачастую даже полную блокировку их деятельности», — отмечает она.



«Фонтанка» направила запросы в несколько компаний, которые потенциально могут попасть в список «экономически значимых». На момент публикации ответ пришел только от X5 Retail Group. В пресс-службе ретейлера сообщили, что изучают «параметры закона и прописанные в нем критерии», и пообещали «предметно прокомментировать дальнейшие шаги» после анализа. Ранее президент компании Екатерина Лобачева сообщала, что Х5 продолжает рассматривать вопрос редомициляции (изменения юрисдикции) для головной компании, но пока осуществить это невозможно. Зато, к примеру, «Лента», «М.Видео» и ряд других ретейлеров и промышленных предприятий за последние два года перерегистрировали свои головные компании в российскую юрисдикцию.



Неофициально участники рынка говорят о новом законе как еще об одном шаге в сторону национализации после решений о передаче долей иностранных компаний во временное управление государству. Также они опасаются, что его применение может помешать желанию иностранных компаний продать бизнес.



Заявление о намерении прекратить участие в организации входит в список обстоятельств, ведущих к приостановке прав через суд. По мнению Светланы Гузь, в этом случае все будет зависеть от контекста и обстоятельств такого заявления, а также статуса лица, из уст которого это будет произнесено. «Условно говоря, информация от акционера или его представителя либо «слухи» с совещаний с ним», — поясняет она.



Также применение закона может вызвать проблемы с точки зрения международного права и стандартов финансовой отчетности. «По сути изымаются активы лица, без приведения в исполнение судебного решения на территории иного государства. Какие это может иметь последствия в перспективе, пока рассуждать сложно», — резюмирует Светлана Гузь.



Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»