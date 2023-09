Иностранных акционеров можно будет выгонять из российских компаний через суд. Как это работает?

Светлана Гузь, управляющий партнер Legal to Business:

Кто рискует оказаться в списке «экономически значимых»?

По данным СПАРК, экономическим критериям включения в список «экономически значимых» (выручка, число сотрудников, налоги, активы) соответствуют около 450 российских компаний, из них чуть больше 60 имеют в структуре владения иностранных собственников из недружественных стран, которым принадлежит более 50% в таких компаниях (в том числе через другие российские юрлица). Впрочем, нужно отметить, что в части случаев утверждать это со всей уверенностью нельзя, поскольку данные о собственниках могут быть уже неактуальны либо вовсе скрыты.



Среди кандидатов в перечень, к примеру, интернет-гигант «Яндекс» (данные скрыты, ранее сообщалось, что головной структурой является зарегистрированная в Нидерландах Yandex N.V.), онлайн-ретейлер Ozon (данные скрыты, ранее сообщалось, что владельцем является кипрская Ozon Holdings PLC), крупнейший ретейлер X5 Retail Group (нидерландская X5 Retail Group N.V.), а также «О'Кей» (люксембургская O'KEY GROUP S.A.), «Верный» (кипрская EDPAL LTD), «Азбука вкуса» (кипрская Demanor Investments Ltd), Fix Price (кипрская Fix Price Group PLC), «Л’Этуаль» (кипрская Letu Holdings Ltd) и другие.