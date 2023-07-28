«Всё еще высокие риски». Почему российские ретейлеры не торопятся открывать магазины на новых территориях

Торговля в Мариуполе Фото: Алексей Жданов / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Крупные продовольственные сети получили от Минпромторга предложения открыть торговые точки на новых территориях, в частности, в Мариуполе. Бизнес считает такую экспансию преждевременной, ссылаясь на отсутствие инфраструктуры и планы по развитию в российских регионах. Однако куда более высок риск санкций, считают эксперты: избавиться от иностранного капитала успели не все компании.



О том, что Минпромторг обсуждает с розничными сетями возможность пойти на новые территории, «Фонтанке» рассказал источник на рынке и подтвердили собеседники в двух федеральных ретейлерах. «Конечно, всем предлагали развитие на новых территориях», — рассказали в одной из компаний. По словам представителя сети, это касалось не только ретейла. «Весь крупный бизнес получил такое предложение», — говорит он. По словам другого собеседника, речь шла, в частности, о Мариуполе. Но сети пока заявили, что не готовы, ссылаясь на ограниченность ресурсов и проблемы с инфраструктурой.



Ресурсы, требующиеся для экспансии, ограничены: пока бизнес думает об освоении Дальнего Востока, где слабо представлена федеральная розница, сообщили в одной из компаний. Выход в новый регион — это не просто открытие магазина, нужны распределительные центры и другая инфраструктура. Поэтому развиваться во всех направлениях сразу не представляется возможным.

В другой компании пояснили, что запуск торговых точек в новых регионах тормозят не столь уж далекие боевые действия, а также отсутствие поставщиков и логистики. При этом в еще одной крупной продовольственной сети сообщили, что не обсуждали с властями такую перспективу.



Любопытно, что раньше сам Минпромторг считал выход на новые территории федеральных российских ретейлеров преждевременным. «Говорить о привлечении федеральных ретейлеров на территории пока рано. Да и в целом в этих регионах уже есть собственные сети и несетевая торговля. Там нет федеральных сетей, зато есть местные — и они обеспечивают население всем необходимым», — комментировал РБК в ноябре 2022 года вице-премьер и министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«Фонтанка» направила запрос в Минпромторг с просьбой прокомментировать, почему спустя полгода позиция изменилась. Но на момент публикации ответ не поступил.



По информации «Фонтанки», помогать бизнесу Петербурга выходить в Мариуполь, который является городом-побратимом Северной столицы, намеревались и в Смольном. Перспективами экспансии интересовались в том числе крупные производственные компании. Но дальше предварительных переговоров и отправки гуманитарной помощи дело не пошло. Сейчас таких обсуждений с предпринимателями не ведется, говорит осведомленный собеседник.



Кто готов работать в новых регионах

Пока заинтересованность в выходе в Херсонскую и Запорожскую области проявил крымский ретейлер ПУД («Продукты у дома»), связанный со структурами экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева. Осенью 2022 года компания искала менеджеров для подбора помещений в этих регионах, сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на данные портала HeadHunter. Сейчас таких вакансий нет. Судя по сайту компании, магазины на новых территориях пока не открылись.



Летом 2023 года о планах работать в ДНР, Запорожской и Херсонской областях заявила крымская сеть жестких дискаунтеров «Народный амбар». Компания начала поиск руководящего и линейного персонала для магазинов в Донецке, Мелитополе (Запорожская область) и Геническе (Херсонская область).

О том, кто сейчас ведет бизнес на новых территориях, ранее подробно рассказывала «Фонтанка». В частности, в ДНР работает сеть супермаркетов «Геркулес-Moloko», которая принадлежит предпринимателю Игорю Андрееву, которого местные СМИ называют новым олигархом Донецка. В ЛНР работает сеть «Торговый Дом "Универсам № 1" », ею владеют три российских предпринимателя.



Чем рискуют ретейлеры

Главный риск, который сохраняется для крупных сетей, — это санкции, которые могут быть наложены в случае выхода в новые регионы, считает генеральный директор INFOLine Иван Федяков. «Сбербанк открыл отделения в Крыму спустя девять лет после присоединения, потому что терять было уже нечего», — комментирует эксперт.

Напомним, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России 30 сентября 2022-го . Но страны Запада и Украина не признали территориальные изменения.



Санкции, в свою очередь, грозят компаниям блокировкой акций и связей за границей, отмечает Иван Федяков. Крупнейшие игроки разорвали отношения не окончательно.



Так, головная компания крупнейшего продуктового ретейлера X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») зарегистрирована в Нидерландах. А основной акционер компании CTF Holdings S.A. , связанный с «Альфа-Групп», — в Люксембурге. Х5 продолжает рассматривать вопрос редомициляции (изменение юрисдикции компании) для головной компании, но пока осуществить это невозможно, комментировала в апреле президент компании Екатерина Лобачева. Листинг на площадке дружественной страны провести не получилось, поскольку с компанией не работают ни нотариусы в Голландии, ни оценщики, ни депозитарий, отметила она. По причине технических ограничений X5 Retail Group отказалась от выплаты дивидендов.



Лучше обстоят дела у «Магнита» (компания владеет также сетью «Дикси»). На конец 2021 года основным акционером ретейлера с долей 29,23% выступала Marathon Group, а 66,65% акций было в свободном обращении. Среди держателей последних 27,9% приходилось на инвесторов из США и Канады, 21,5% — из Великобритании, 15,5% — из ЕС, а 16,1% — на инвесторов из других стран, кроме России. До 2022 года «Магнит» торговался на Лондонской фондовой бирже, но после ввода санкций все торги за рубежом были остановлены, и поэтому иностранные акционеры компании не смогли выйти из компании. 16 июня ретейлер выставил оферту для инвесторов-нерезидентов на выкуп до 10% своих акций. 28 июня компания увеличила лимит выкупа акций нерезидентов в три раза — до 29,8%. На днях компания сообщила, что получила заявки на выкуп около 21,5% находящихся в обращении бумаг и удовлетворит их все. Выкуп будет проводить «дочка» компании «Магнит Альянс», платежи за акции планируется провести в период с 3 по 9 августа.



«Лента» сменила регистрацию с Кипра на Калининград еще в 2021 году. Крупнейшим акционером компании является «Севергрупп» Алексея Мордашова (77,99% акций), но в свободном обращении находится 21%. Торги расписками ретейлера на Лондонской фондовой бирже были приостановлены в марте 2022 года. В апреле 2023 года «Лента» направила в управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании запрос о делистинге своих депозитарных расписок. Компания призвала держателей ГДР напрямую связаться с Deutsche Bank Trust Company Americas, чтобы обсудить возможные варианты соблюдения своих прав на бумаги, в том числе возможность конвертации расписок в обыкновенные акции.



Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

