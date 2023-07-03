Министры, миллиардеры и художники. Кто держит видимую часть бизнеса на новых территориях

Фото: ИТАР-ТАСС / Валерий Матыцин Поделиться Поделиться





«Фонтанка» изучила данные по всем зарегистрированным на май 2023 года компаниям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. И выяснила, кто в регионах владеет сразу несколькими крупными бизнесами, кто поехал попытать предпринимательское счастье на новых землях за последний год и в чьи руки перешли старейшие предприятия регионов.



В октябре прошлого года в правительстве РФ создали комиссию, которая занимается передачей под внешнее управление нефункционирующих и брошенных предприятий во всех четырех регионах. При этом юристы отмечают, что, с одной стороны, внешнее управление по действующему законодательству может применяться только в случае банкротства, с другой — в условиях военного положения закон допускает переход заводов под контроль новых собственников.



Освоение новых территорий всегда связано с освоением больших денег. «Фонтанка» не претендует на описание всех схем владения и управления крупнейшими предприятиями и денежными потоками в четырех регионах. Цель этого исследования — описать юридически чистую и понятную сторону экономики ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.



Так или иначе, всего за год на территории новых регионов успели учредить тысячи российских юрлиц — и замещающих старые украинские, и новых. Суммарно, по данным СПАРК, на территориях зарегистрировано 15 648 компаний. В Донецк и Луганск российские бизнесмены начали подтягиваться еще с 2014 года, так что и сфера влияния их побольше — 7,5 и 5,7 тысячи компаний соответственно. Но и с Херсоном и Запорожьем тоже медлить не стали — 664 и 1830 юрлиц.

При этом практически ни у одной из организаций нет данных о прибыли и выручке, даже если они были учреждены десятки лет назад — информацию об их финансовых результатах можно получить, только если найти юрлицо в украинской части базы СПАРК, и то не всегда. Часть компаний перестали публиковать данные с 2014 года, часть не делится успехами в принципе, оставшиеся были зарегистрированы только в 2022 году. Одна из самых богатых (по крайней мере, по опубликованным документам) — ГУП ДНР «Донбасстеплоэнерго». За один только 2023 год организация заключила 1117 госконтрактов как поставщик на сумму более 935,9 млн рублей.



Тем не менее «Фонтанке» удалось отследить, чей бизнес успел разрастись до десятков компаний и какова судьба старейших и богатейших заводов в каждом из регионов.



ДНР Кому перешли старые предприятия Донбасс — регион промышленный. По данным «Ведомостей», основу экономики региона в 2020 году составляли металлургия и производство электроэнергии — 36% и 27% соответственно. На металлургические предприятия приходится около 80% экспорта — от проволоки и кабелей до чугуна.

В конце февраля 2017 года на 43 предприятиях тогда еще украинской юрисдикции ввели внешнее управление, а часть тяжелой промышленности региона перешла в руки ЗАО «Внешторгсервис», которым управлял украинский олигарх Сергей Курченко. Как писали украинские СМИ, через «Внешторгсервис» он вывозил уголь с неподконтрольной Киеву части Донбасса. Поладить с производством ему оказалось не по силам — к 2021 году предприятия погрязли в долгах, которые власти Донбасса оценивали как критические.



К примеру, на Алчевском комбинате разгорелась забастовка — протестующие просили Владимира Путина помочь выбить у руководства свою зарплату. С 2016 года в украинском СПАРКе завод числится как банкрот — до этого в течение трех лет его убытки исчислялись миллиардами рублей.

В прошлом году семь предприятий перешли под крыло зарегистрированного в Луганске ООО «ЮГМК». Среди них Алчевский металлургический комбинат, самый крупный из перечисленных, Енакиевский и Макеевский металлургические заводы, Макеевкокс, Ясиновский коксохимический и Стахановский ферросплавный заводы, а также Комсомольское рудоуправление. В общей сумме на них работает более 21 тысячи человек.



Все заводы юридически числятся как филиалы ООО «ЮГМК» или «ЮГМК Донецк», а у самой компании как управляющее указано ООО «Союзметаллсервис» — сбытовое подразделение промышленных предприятий комплекса. Его выручка за последний год составила 143,9 млрд рублей, а чистая прибыль — 18,8 млн. Но на этом матрешка не заканчивается: и у «ЮГМК», и у «Союзметаллсервиса» как головная компания указано московское АО УК «Финансовые активы» с выручкой 618,6 млн рублей.



Новая юридическая обертка донецких предприятий связана с именем инвестора Евгения Юрченко, экс-вице-президента «Менатеп Санкт-Петербург» и бывшего генерального директора российского «Связьинвеста». После ухода оттуда он возглавил УК «Финансовые активы» — ту самую головную компанию «ЮГМК».



Юрченко пообещал инвестировать в лежащие на боку заводы более 10 млрд собственных рублей. Производственный план на этот год — 3–3,5 млн тонн металлопродукции, хотя еще в 2021 году прогнозы Юрченко на новое детище были пооптимистичнее — 5 млн тонн. Как объяснил сам бизнесмен, с начала боевых действий производство упало в среднем на 30%, а до 20% сотрудников были призваны на службу в рамках мобилизации.

При этом установить, насколько финансово успешны заводы под началом нового хозяина, проблематично. Дело в том, что все семь предприятий зарегистрированы как филиалы «ЮГМК», а не как отдельные юрлица, при этом ни один из них не публикует бухгалтерскую отчетность. Но под украинским менеджментом еще 2014 года тот же Стахановский завод ферросплавов за год мог выручить под 4 млрд.

Несладко пришлось не только тяжелой промышленности. В декабре украинский Forbes писал о том, как пострадали активы одного из самых видных бизнесменов и политиков Украины Бориса Колесникова — в 2021 году он занимал 55-е место в списке «100 самых богатых украинцев» с состоянием в 1 90 млн долларов. В 2010–2012 годах он работал на посту вице-премьера Украины при Януковиче, позже стал одним из лидеров партии «Оппозиционный блок». К концу прошлого года стоимость его активов упала в четыре раза. Бизнесмену принадлежат Кондитерская фабрика «Конти», завод игристых вин «Артвайнери» и животноводческий агрохолдинг «АПК-Инвест».



«Конти» — крупный кондитерский холдинг, который выпускает, например, печенье «Супер-контик», зефир Bonjour и конфеты Konti. В России в Курской области работает дочерняя компания «Конти-рус» и кондитерский комбинат. Как сообщал украинский Forbes, после событий 2014 года работу двух кондитерских фабрик в Донецке пришлось остановить, зато бизнес в России продолжал активно развиваться. Местная «Конти» сообщала об инвестициях в строительство новых линий и наращивании объемов производства. В 2017 году «Ведомости» также писали о том, что Колесников договорился о покупке кондитерской фабрики «Красная заря» в Иванове. Ряд украинских СМИ связывают с ним, ко всему прочему, курскую компанию ООО «Тор», зарегистрированную за несколько дней до объявления суверенитета ДНР.



Еще одно видное предприятие — ООО «Торговый дом "Горняк"» по производству мороженого, пельменей и вареников. У него же есть лицензия на продажу алкоголя и на фармацевтическую деятельность. Компания была зарегистрирована в 2014 году, ее контрольный пакет акций принадлежит донецкой компании ООО «Геркулес», а она в свою очередь — Игорю Андрееву. Он полноправный владелец косметологической клиники в Крыму и совладелец двух ростовских компаний по торговле металлами — ООО «Сталекс Запад» и ООО «Сталекс Центр». Их суммарная выручка — 25 млрд рублей.



Местные СМИ называют Игоря Андреева «новым олигархом» Донецка. Из расследования «Новостей Донецка» о нем известно следующее: с 90-х он занимался заготовкой и продажей металлолома, а также был владельцем компании по производству мороженого, молочных продуктов и полуфабрикатов — «Геркулес», о которой уже было сказано выше, и Донецкого городского молочного завода. В 2011 году украинский Forbes оценивал состояние Андреева в 85 млн долларов.

После 2014 года юридически бизнес Андреева перебрался на территорию Украины. Например, его компании ООО «Колос» и ООО «Вторсырье», судя по украинскому СПАРКу, до 2014 года числились в Донецке, а после переехали в Киев. Тогда же было создано ООО «Торговый дом "Горняк"» — компании, по данным «Новостей Донецка», и перешли все торговые марки «Геркулеса». Позже, как пишет издание, ТД «Горняк» открыл свою сеть супермаркетов «Геркулес-Moloko» — для своих магазинов Игорь Андреев получил помещения в том числе бывшей сети супермаркетов «Амстор».



В активах Игоря Андреева не только пельмени да мороженое, но и бизнес посущественнее. В 2021 в его руки перешел Донецкий металлургический завод, его головной компанией по СПАРКу числится ООО «Сталекс Запад» — та самая ростовская компания Андреева. До 2021 года на заводе было введено внешнее управление, а с 2019 года на нем приостановили производство. Два года он был в простое и имел крупные долги перед рабочими после руководства того же упомянутого Сергея Курченко. С приходом же Андреева завод снова заработал.



Донецким заводом завладеть удалось не сразу. В июне 2016 года на его базе было открыто госпредприятие «Юзовский металлургический завод» — оно заработало в 2017 году, а с 2018-го наладило экспорт в Иран, Турцию и Сирию. По данным украинских СМИ, сначала миллиардер выкупил именно ЮМЗ, и это его менеджеры смогли найти ряд контрактов в разных странах для сбыта. Уже после Андреев купил ДМЗ и объединил оба предприятия в одно юрлицо — ООО «ДМЗ».



Среди филиалов ООО «ДМЗ» — Докучаевский флюсодоломитный комбинат и Енакиевский коксохимпром. Также под контролем бизнесмена «Щегловская глубокая» шахта, фабрика «Чумаковская» и шахтоуправление «Донбасс». Как отмечают «Новости Донбасса», все предприятия и активы Андреева образуют единый производственный цикл по выплавке металла.

Кому по-настоящему не повезло, так это производителю минеральных удобрений и аммиака «Стирол». В 2014 году он временно приостановил производство, а российское юрлицо ГУП ДНР «СТИРОЛ» зарегистрировали только в 2017 году. После семи лет простоя процесс пошел, но не тут-то было: часть цехов начали демонтировать, чтобы выплатить зарплаты работникам. В августе прошлого года завод добили две ракеты из реактивных систем залпового огня, а все крупнотоннажное производство перевели на вынужденную консервацию, пока не прекратятся боевые действия, сообщила компания у себя на сайте. На останках занялись одноразовой посудой и полиэтиленовой пленкой: как отмечают на заводе, производственные мощности позволяют выпускать более 50 тыс. тарелок и 2,8 млн стаканов в месяц.



Крупные игроки В ДНР среди крупных бизнесменов, к примеру, Дмитрий Ергунов. Он владелец ООО «Мастер-Торг», ООО «Консалтинг Профешил» и ООО «Интер-Торг» по оптовой торговле напитками. Первую украинские СМИ называют монополистом по импорту и экспорту товаров в ДНР и ЛНР. В украинских реестрах Ергунов значится владельцем еще трех компаний, которые до 2017 года работали в украинском правовом поле. При этом все три фирмы занимались поставками для донецкого «Мастер-Торга», пока не стали фигурантами уголовных дел.



Вести украинский бизнес по документам Ергунов перестал в августе 2017 года, а в 2015-м успел открыть представительство в ЛНР. ООО «Луганскоптторг», одно из крупнейших в регионе по опту, покрывает более 3000 торговых точек, если верить информации на сайте компании. В 2020 году, по информации СМИ, глава ДНР Денис Пушилин выделил «Мастер-Торгу» кредит на полмиллиарда рублей.



У шести компаний как головная числится ООО «ВТЭК». Это московская организация, которая занимается торговлей электроэнергией. При этом и владелец Колесников Вадим, и руководитель Колесников Виталий — украинцы. Одна из дочерних компаний ООО «ВТЭК» — строительная ООО «Донбасс Строй-Инжиниринг». Ее вторым владельцем числится московская компания ООО «КГК» с выручкой 17,8 млн рублей, которая принадлежит Илье Федорову и Роману Малафееву.

Также ООО «ВТЭК» принадлежат строительные ООО «МСК», ООО «Стройгазмонтаж» и ООО «Комснаб», которые занимаются оптовой торговлей лесоматериалами, ООО «Конструктор» по торговле металлами и ООО «Гефтэк», торгующее сельскохозяйственным сырьем.



ЛНР Кому перешли крупные предприятия Завод трубопроводной арматуры «Маршал» — одно из крупнейших предприятий Луганска. Он выпускает краны для тепло-, газо- и водоснабжения, а также нефтяной и газодобывающей промышленности. Летом 2014 года после начала боевых действий производство приостановило работу, но уже к концу года возобновило выпуск продукции.

Завод входит в производственное объединение «Маршал», которое также включает московские ООО «Маршал» и «Арматура М». Группа компаний — поставщик продукции для «Газпрома», «Роснефти», ЛУКОЙЛа и «Сибур Холдинга». По данным СМИ, с 2021 года председателем совета директоров «Маршала» стал Сергей Горохов. Он же вместе с Дарьей Гороховой — владельцы луганского завода. В 2010 году Горохов был избран депутатом Луганского областного совета, в 2012 — народным депутатом, а в 2014 году он выступил против госпереворота на Украине.



В феврале 2021 года Горохов передал в администрацию Владимира Путина коллективное обращение сотрудников завода «Маршал» с просьбой приравнять предприятия Донбасса к российским товаропроизводителям — соответствующий указ был подписан в ноябре того же года.



Еще одно крупное предприятие — луганский ликеро-водочный завод «Луга-Нова». Он принадлежит Людмиле и Леониду Держак и их сыну Дмитрию. Среди прочих активов семьи: производитель безалкогольных напитков ООО «Аква-кристалл», производитель пива ООО «Луга-Торг», ООО «Вс-Групп» по складированию и хранению и ООО «Лугспорт-Инвест», сфера которого определена в документах как «деятельность спортивных объектов». При этом первые три компании и их владельцы числятся в украинском СПАРКе, а ООО «Вс-Групп» и ООО «Лугспорт-Инвест» зарегистрированы в 2021–2022 годах и видимы уже только в российском.



Из информации о семье Держаков в СМИ: в 2019 году Дмитрия Держака задержали. «Предприниматель проживал в Киеве с удостоверением ветерана боевых действий против Украины», — заявлял тогда генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Компания «Ровенькиантрацит», включающая шесть шахт, три фабрики и несколько вспомогательных предприятий, до весны 2017 года работала под контролем ООО «ДТЭК "Ровенькиантрацит"», принадлежавшего украинскому олигарху Ринату Ахметову. Позже предприятие национализировали и передали в управление ЗАО «Внешторгсервис», связанному с бежавшим в Москву бизнесменом Сергеем Курченко. Начиная с 2020 года шахты перешли под контроль уже российского бизнесмена — Евгения Юрченко.

Еще одно предприятие, которое перешло в руки российского предпринимателя, — завод «ЛугаМаш» по производству комплектующих к железнодорожному подвижному составу. В 2014 году он остановил работу: под обстрел попали подстанция и четыре цеха. Через несколько месяцев производство возобновили, а в 2015 году зарегистрировали российское юрлицо ООО «ЛугаМаш». Один из владельцев — Александр Рубан, член совета директоров санатория в Краснодарском крае и петербургской компании по производству электрической аппаратуры «Северная заря» (выручка полмиллиарда и 1 ,2 млрд соответственно).



Крупные игроки В ЛНР крупнейшие по выручке за первые три квартала 2021 года: ООО «Водолия» ( 343 млн рублей), ООО «Водомир» ( 343 млн рублей), ООО «Айдарский пекарь» ( 231,5 млн рублей) и ООО «Жовтень-РК-2» ( 121 млн рублей).

Сразу две из них, ООО «Водомир» по забору и очистке воды и ООО «Водолия» по аренде и управлению недвижимостью, принадлежат Виталию Выборнову и Татьяне и Сергею Логачевым. При этом последний связан с десятком российских компаний: успел побывать и. о. директора пермского МУП «Пермгорэлектротранс» с выручкой 1 млрд рублей и гендиректором и совладельцем петербургского ООО «Картель» с выручкой 6,6 млн за 2022 год. Виталию Выборнову также принадлежит луганская компания ООО «Универсам» по аренде и управлению недвижимым имуществом.



В различных сегментах хватает физлиц, на которых записано по несколько компаний разной степени доходности. У Андрея и Ирины Прасол в ЛНР пять предприятий, три из которых специализируются на торговле топливом, а одно, единственное неубыточное ООО «Марковский сырзавод» — понятным по названию бизнесом.

Станислав Лобов — совладелец восьми компаний в ДНР и ЛНР, при этом все восемь были зарегистрированы только в 2022 году и не числятся в украинском СПАРКе. Предприниматель — бывший гендиректор и совладелец ростовской компании ООО «СДС» с выручкой 518 млн рублей. Все новые компании специализируются на торговле продуктами или напитками, оптовой и розничной. Во всех луганских компаниях Станислава Лобова вторым владельцем числится Денис Щеткин, учредитель еще шести компаний из ЛНР, каждая из которых также была зарегистрирована только в 2022 году. Бизнесы у Дениса Щеткина разношерстные, среди них производитель пива ООО «Пивоварня "Бирхофф"», ООО «ПКФ "Стальная симфония"» по оптовой торговле металлами, ООО «Доринвест плюс» по аренде и управлению недвижимостью, ООО «Агросфера» по переработке и консервированию мяса, ООО «Агросоюз-М» по выращиванию зерновых культур и ООО «Авто Импульс» по розничной торговле автомобильными деталями.



Ладикова Ирина и Ладиков Андрей — владельцы шести компаний по производству продукции из мяса животных и по торговле этим мясом, в том числе и в ресторанах. Самое крупное из этих предприятий — ООО «Луганский мясокомбинат» — учреждено при Украине. Остальные появились только в прошлом году. Данных о бизнесменах немного, но вот, к примеру, Андрей Ладиков — председатель правления ПК ЖК «Горная деревня» в Ленинградской области.



Херсонская область Кому перешли старые предприятия Крупнейшие херсонские предприятия в большинстве своем либо прекратили работу, либо, по последним данным, остались под крылом украинского менеджмента. Например, владельцами Херсонского машиностроительного завода, единственного производителя зерноуборочных комбайнов на Украине, все еще значатся Светлана Олейник и Татьяна Иковская, а российское юрлицо так и не появилось в СПАРКе.



Производитель томатной пасты и соусов ООО «Чумак» остановил работу завода в Каховке 24 февраля. Руководство потеряло контроль над производственными объектами и заявило, что не несет ответственности за процессы на предприятии. Сейчас адрес регистрации юрлица перенесен в Киев, а все сотрудники, как сообщают представители самой компании, сохранили рабочие места. Выручка предприятия за первые три квартала 2021 года превышала 4 млрд рублей. Нет данных о переходе под крыло российского менеджмента и у Каховского завода электросварочного оборудования, выручка которого до 2021 года доходила до полумиллиарда рублей. Незадолго до спецоперации предприятие выставили на продажу, а аукцион выиграло киевское ООО «Вуд Сервис Энерго», которое все еще числится владельцем.



Генерального директора Механического завода, одного из ведущих производителей алюминиевых сплавов, задержали в апреле прошлого года. Андрей Путилов, украинский политический деятель и экс-депутат партии «Удар» Виталия Кличко, по сообщениям российских СМИ, запрещал людям получать гуманитарную помощь и саботировал работы по восстановлению мирной жизни в регионе. Выручка предприятия за три первых квартала 2021 года — более миллиарда рублей.

Остановила работу, например, Херсонская верфь. Глава холдинга Smart Maritime Group, в который входило производство, в апреле этого года на пресс-конференции «Интерфакс-Украина» заявил о срыве заказов. При этом 2022 год компания начала с крупнейшим за семь лет портфелем заказов от украинских и европейских судовладельцев, однако руководство потеряло контроль над верфью и было вынуждено остановить работу над контрактами.



Тем временем под новое руководство перешло, например, судостроительное предприятие «Паллада». В апреле 2022 года российские СМИ писали, что завод закрыт, а к концу года было учреждено российское юрлицо ГУП «Паллада». По данным СПАРКа, компания принадлежит правительству Херсонской области, а ее руководитель — Геннадий Компаниец. Ранее завод был во владении Укроборонпрома — украинского объединения предприятий оборонно-промышленного комплекса под государственным управлением.

По тому же пути, по всей видимости, пошел завод «Электромаш». А Бериславский машиностроительный завод, по данным СМИ, в ноябре прошлого года был занят российскими войсками, а в августе подвергся украинскому удару. Разрушен и Новокаховский завод «Укргидромех» — в июле прошлого года он попал под массированный обстрел, в результате чего не подлежит восстановлению. Ранее завод производил гидротехническое оборудование, например для Рогунской и Полоцкой ГЭС.



Крупные игроки Среди других крупных игроков в регионе — семья Репилевских, ветераны аграрного бизнеса. Эдуард Репилевский — министр сельского хозяйства Херсонской области и глава Межведомственной комиссии по регулированию перевозки сельхозпродукции. Ему, а также его сыну Даниилу и жене Людмиле, принадлежат сразу пять компаний с суммарной выручкой в 540,8 млн рублей за первые три квартала 2021 года.



Две агрокомпании в Херсоне записаны на Андрея Сыромятникова, бывшего директора небольшой красноярской компании и еще двух крымских. ООО «Виксан» специализируется на выращивании зерновых культур, ООО «Глобарт» — на производстве пластмассовых плит. Обе компании зарегистрированы в 2022 году, поэтому данных по их финансовым результатам нет, однако в украинской базе есть компания ООО «Глобарт» Светланы Кочмар, записанная по тому же адресу, что и ее одноименная российская версия.



Еще у двух херсонских компаний в качестве владельца указано юрлицо ООО «Универсал-Юг». Головная компания прописана в Краснодарском крае и занимается оптовой торговлей кофе, чаем, какао и пряностями. В 2022 году она выручила 61 млн .

ООО «Универсал-Юг» принадлежит Николаю Якунину и Александру Якубовскому. Их полные тезки есть в украинском СПАРКе, но данные ни об одной из компаний во владении или руководстве не совпадают с российскими данными. Александр Якубовский — директор и совладелец крымской научно-исследовательской ООО МИП НПЦ «Арфит» и еще четырех крымских компаний. Николай Якунин — директор двух других крымских торговых компаний.

Приличная часть зарегистрированных в российской базе компаний прописана в Херсоне, который сейчас не контролируется российскими войсками. Причем речь не только о маленьких юрлицах, которые успели учредить в промежутке, но и о крупных игроках вроде «Аскона-Пивдень» и ООО «Ансерглоб» Якунина и Якубовского, Херсонского машиностроительного завода и Херсонской верфи.



Запорожье Кому перешли старые предприятия В Запорожье большинство крупных предприятий также не перешло под российское руководство. Например, на Запорожском титано-магниевом комбинате долго разбирались с украинским менеджментом. Один из владельцев, миллиардер Дмитрий Фирташ, был задержан еще в 2014 году в Австрии по запросу США за коррупционные преступления за пределами Украины. Весной прошлого года, как сообщали в ТАСС, его доля перешла в государственную собственность, так как инвестор не выполнил обязательства и не вложил в модернизацию предприятия обещанные 110 млн долларов.

При этом украинская прокуратура утверждает, что, хотя теперь контрольный пакет акций принадлежит государству, фактически заводом управляет близкое инвестору лицо. При этом бывшего топ-менеджера Владимира Сивака в декабре 2022 года тоже отправили за решетку — за злоупотребление служебным положением, которое нанесло ущерб комбинату на 42 млн рублей.



Еще один завод в Запорожье — предприятие ювелирного бренда «Золотой век», насчитывающего более 500 магазинов на Украине. Судя по их сайту, завод продолжает работу, но в руки российского руководства не переходит. Бренд принадлежит компании Union group, которая связана с владельцем национальной сети ломбардов «Партнер» Дмитрием Поповым. Он был одним из спонсоров избирательной кампании «Слуги народа» и членом ее команды в Запорожье.

Среди разрушенных в Запорожье — научно-производственный комплекс «Искра». Предприятие входит в список стратегически важных для экономики и безопасности государства и производит наземную радиолокационную технику оборонного комплекса Украины. Военные радары завода поставлялись вооруженным силам Грузии, Индии, Анголы и Китая. В ноябре цеха завода были уничтожены.



При этом в апреле этого года председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские власти вывозят оборудование с заводов в подконтрольном им городе Запорожье. Среди них — то, что осталось от «Искры», и Запорожский титано-магниевый комбинат.

Крупнейшие запорожские горно-металлургические предприятия «Запорожсталь», «Запорожогнеупор», «Запорожкокс» и Запорожский литейно-механический завод принадлежат группе «Метинвест». В 2021 году она возглавила рейтинг крупнейших частных компаний Украины по версии Forbes и заняла 42 место в топе 50 крупнейших металлургических компаний мира по версии Всемирной ассоциации производителей стали.

В марте прошлого года холдинг перевел часть оборудования «Запорожстали» и «Запорожкокса» в режим горячей консервации, а в январе 2023-го все тот же Владимир Рогов заявил, что украинские войска превращают оба предприятия в военные бункеры. В мае Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 13 человек и 28 организаций, которые помогали России сохранять контроль над «Запорожсталью». Тогда же президент Украины заявил о начале процедуры конфискации российской доли предприятия, чтобы «Запорожсталь» работала «для Украины и украинцев». Дело в том, что «Метинвесту» официально принадлежит только 49%, а остальные в начале 2010-х годов выкупила российская государственная корпорация «ВЭБ.РФ».



Крупные игроки Одни из крупнейших бизнесменов Запорожья — Людмила и Сергей Желевы. По данным украинских СМИ, Людмила, депутат Запорожского областного совета, задекларировала на двоих с мужем годовой доход в 8,6 млн гривен — 18,57 млн рублей.



По данным украинского СПАРКа, Сергей Желев — бывший совладелец и телерадиокомпании «МТВ-Плюс», и консервного завода, и булочно-кондитерского комбината, и благотворительного фонда, и партии «Мелитополь», а Людмила — гостиницы «Мелитополь», сельскохозяйственного производственного кооператива «Молочный лиман» и областного фонда поддержки болгарской культуры.



Сейчас на супругов записаны ООО «Агропродинвест» и ООО «Цареводаровка» по выращиванию зерновых культур. Также им принадлежат два завода: ООО «Мелитопольский маслоэкстракционный завод» по производству подсолнечного масла с выручкой 1,89 млрд рублей за первые три квартала 2021 года и ООО «Мелитопольский завод продовольственных товаров», данных по которому почти нет в украинском СПАРКе.

Главный по мясу в Запорожье — Геннадий Бабаян, которому принадлежат компании ООО «Бердянские колбасы», ООО «Бердянский мясокомбинат», ООО «МК Транс-Логистик» и ООО «Юпитер». Все юрлица, кроме мясокомбината, были зарегистрированы в 2022–2023 годах — Бердянский мясокомбинат работает с 2008 года. Прибыль компании в 2021 году составила всего 84,3 тыс. рублей. Зимой российские СМИ писали о том, что Бердянский мясокомбинат продолжает работу, повышает производственные мощности и успевает снабжать консервами военнослужащих.



Родом из Петербурга Анализируя данные по владельцам и руководителям компаний из новых регионов, «Фонтанка» нашла сразу несколько предпринимателей, следы которых есть и в петербургском бизнесе. Но их не назвать флагманами городского предпринимательства.





В ЛНР, к примеру, зарегистрирована компания ООО «Техно» с выручкой 3,4 млн рублей в 2020 году. Ее бенефициар Сергей Моисеенко владеет также ООО «Форт СПб», которое специализируется на оптовой торговле топливом. А собственнику компании ООО «Дарья» Ольге Дегтяревой на 80% принадлежат две компании из Соснового Бора: ООО «Дорстройавто» по грузовому транспорту и перевозкам и ООО «Сму-Пэк» по торговле строительными материалами.

Владельцу запорожского ООО «Автопривод» Андрею Акимову ранее принадлежали петербургская компания «Саймаа Рус» и юрлицо товарищества художников, а у бенефициара ООО «Элеваторы Таврии» Валентина Зайцева в СПАРКе числятся связи сразу с 35 компаниями Петербурга.



Константин Агафонов, совладелец ООО «Горнодобывающая компания "Минерал", связан с 7 ликвидированными петербургскими компаниями, которые занимались всевозможной торговлей — от напитков до оборудования для добычи полезных ископаемых.



Игорь Сумин, владелец донецкого завода «Лазер», числится как генеральный директор ЗАО «Норд Инвест» по управлению недвижимостью с выручкой 84 млн и как владелец ООО «Сервис Трейд» и ООО «Черницы». Ранее Игорю Сумину принадлежали в разных долях еще 8 ныне недействующих петербургских компаний.

Милена Солдатенко, «Фонтанка.ру»

