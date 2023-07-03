Министры, миллиардеры и художники. Кто держит видимую часть бизнеса на новых территориях

«Фонтанка» изучила данные по всем зарегистрированным на май 2023 года компаниям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. И выяснила, кто в регионах владеет сразу несколькими крупными бизнесами, кто поехал попытать предпринимательское счастье на новых землях за последний год и в чьи руки перешли старейшие предприятия регионов.
В октябре прошлого года в правительстве РФ создали комиссию, которая занимается передачей под внешнее управление нефункционирующих и брошенных предприятий во всех четырех регионах. При этом юристы отмечают, что, с одной стороны, внешнее управление по действующему законодательству может применяться только в случае банкротства, с другой — в условиях военного положения закон допускает переход заводов под контроль новых собственников.
Освоение новых территорий всегда связано с освоением больших денег. «Фонтанка» не претендует на описание всех схем владения и управления крупнейшими предприятиями и денежными потоками в четырех регионах. Цель этого исследования — описать юридически чистую и понятную сторону экономики ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.
Так или иначе, всего за год на территории новых регионов успели учредить тысячи российских юрлиц — и замещающих старые украинские, и новых. Суммарно, по данным СПАРК, на территориях зарегистрировано
При этом практически ни у одной из организаций нет данных о прибыли и выручке, даже если они были учреждены десятки лет назад — информацию об их финансовых результатах можно получить, только если найти юрлицо в украинской части базы СПАРК, и то не всегда. Часть компаний перестали публиковать данные с 2014 года, часть не делится успехами в принципе, оставшиеся были зарегистрированы только в 2022 году. Одна из самых богатых (по крайней мере, по опубликованным документам) — ГУП ДНР «Донбасстеплоэнерго». За один только 2023 год организация заключила 1117 госконтрактов как поставщик на сумму более
Тем не менее «Фонтанке» удалось отследить, чей бизнес успел разрастись до десятков компаний и какова судьба старейших и богатейших заводов в каждом из регионов.
ДНР
Кому перешли старые предприятия
Донбасс — регион промышленный. По данным «Ведомостей», основу экономики региона в 2020 году составляли металлургия и производство электроэнергии — 36% и 27% соответственно. На металлургические предприятия приходится около 80% экспорта — от проволоки и кабелей до чугуна.
В конце февраля 2017 года на 43 предприятиях тогда еще украинской юрисдикции ввели внешнее управление, а часть тяжелой промышленности региона перешла в руки ЗАО «Внешторгсервис», которым управлял украинский олигарх Сергей Курченко. Как писали украинские СМИ, через «Внешторгсервис» он вывозил уголь с неподконтрольной Киеву части Донбасса. Поладить с производством ему оказалось не по силам — к 2021 году предприятия погрязли в долгах, которые власти Донбасса оценивали как критические.
К примеру, на Алчевском комбинате разгорелась забастовка — протестующие просили Владимира Путина помочь выбить у руководства свою зарплату. С 2016 года в украинском СПАРКе завод числится как банкрот — до этого в течение трех лет его убытки исчислялись миллиардами рублей.
В прошлом году семь предприятий перешли под крыло зарегистрированного в Луганске ООО «ЮГМК». Среди них Алчевский металлургический комбинат, самый крупный из перечисленных, Енакиевский и Макеевский металлургические заводы, Макеевкокс, Ясиновский коксохимический и Стахановский ферросплавный заводы, а также Комсомольское рудоуправление. В общей сумме на них работает более 21 тысячи человек.
Все заводы юридически числятся как филиалы ООО «ЮГМК» или «ЮГМК Донецк», а у самой компании как управляющее указано ООО «Союзметаллсервис» — сбытовое подразделение промышленных предприятий комплекса. Его выручка за последний год составила
Новая юридическая обертка донецких предприятий связана с именем инвестора Евгения Юрченко, экс-вице-президента «Менатеп Санкт-Петербург» и бывшего генерального директора российского «Связьинвеста». После ухода оттуда он возглавил УК «Финансовые активы» — ту самую головную компанию «ЮГМК».
Юрченко пообещал инвестировать в лежащие на боку заводы более
При этом установить, насколько финансово успешны заводы под началом нового хозяина, проблематично. Дело в том, что все семь предприятий зарегистрированы как филиалы «ЮГМК», а не как отдельные юрлица, при этом ни один из них не публикует бухгалтерскую отчетность. Но под украинским менеджментом еще 2014 года тот же Стахановский завод ферросплавов за год мог выручить под 4 млрд.
Несладко пришлось не только тяжелой промышленности. В декабре украинский Forbes писал о том, как пострадали активы одного из самых видных бизнесменов и политиков Украины Бориса Колесникова — в 2021 году он занимал 55-е место в списке «100 самых богатых украинцев» с состоянием в 1
«Конти» — крупный кондитерский холдинг, который выпускает, например, печенье «Супер-контик», зефир Bonjour и конфеты Konti. В России в Курской области работает дочерняя компания «Конти-рус» и кондитерский комбинат. Как сообщал украинский Forbes, после событий 2014 года работу двух кондитерских фабрик в Донецке пришлось остановить, зато бизнес в России продолжал активно развиваться. Местная «Конти» сообщала об инвестициях в строительство новых линий и наращивании объемов производства. В 2017 году «Ведомости» также писали о том, что Колесников договорился о покупке кондитерской фабрики «Красная заря» в Иванове. Ряд украинских СМИ связывают с ним, ко всему прочему, курскую компанию ООО «Тор», зарегистрированную за несколько дней до объявления суверенитета ДНР.
Еще одно видное предприятие — ООО «Торговый дом "Горняк"» по производству мороженого, пельменей и вареников. У него же есть лицензия на продажу алкоголя и на фармацевтическую деятельность. Компания была зарегистрирована в 2014 году, ее контрольный пакет акций принадлежит донецкой компании ООО «Геркулес», а она в свою очередь — Игорю Андрееву. Он полноправный владелец косметологической клиники в Крыму и совладелец двух ростовских компаний по торговле металлами — ООО «Сталекс Запад» и ООО «Сталекс Центр». Их суммарная выручка —
Местные СМИ называют Игоря Андреева «новым олигархом» Донецка. Из расследования «Новостей Донецка» о нем известно следующее: с 90-х он занимался заготовкой и продажей металлолома, а также был владельцем компании по производству мороженого, молочных продуктов и полуфабрикатов — «Геркулес», о которой уже было сказано выше, и Донецкого городского молочного завода. В 2011 году украинский Forbes оценивал состояние Андреева в
После 2014 года юридически бизнес Андреева перебрался на территорию Украины. Например, его компании ООО «Колос» и ООО «Вторсырье», судя по украинскому СПАРКу, до 2014 года числились в Донецке, а после переехали в Киев. Тогда же было создано ООО «Торговый дом "Горняк"» — компании, по данным «Новостей Донецка», и перешли все торговые марки «Геркулеса». Позже, как пишет издание, ТД «Горняк» открыл свою сеть супермаркетов «Геркулес-Moloko» — для своих магазинов Игорь Андреев получил помещения в том числе бывшей сети супермаркетов «Амстор».
В активах Игоря Андреева не только пельмени да мороженое, но и бизнес посущественнее. В 2021 в его руки перешел Донецкий металлургический завод, его головной компанией по СПАРКу числится ООО «Сталекс Запад» — та самая ростовская компания Андреева. До 2021 года на заводе было введено внешнее управление, а с 2019 года на нем приостановили производство. Два года он был в простое и имел крупные долги перед рабочими после руководства того же упомянутого Сергея Курченко. С приходом же Андреева завод снова заработал.
Донецким заводом завладеть удалось не сразу. В июне 2016 года на его базе было открыто госпредприятие «Юзовский металлургический завод» — оно заработало в 2017 году, а с 2018-го наладило экспорт в Иран, Турцию и Сирию. По данным украинских СМИ, сначала миллиардер выкупил именно ЮМЗ, и это его менеджеры смогли найти ряд контрактов в разных странах для сбыта. Уже после Андреев купил ДМЗ и объединил оба предприятия в одно юрлицо — ООО «ДМЗ».
Среди филиалов ООО «ДМЗ» — Докучаевский флюсодоломитный комбинат и Енакиевский коксохимпром. Также под контролем бизнесмена «Щегловская глубокая» шахта, фабрика «Чумаковская» и шахтоуправление «Донбасс». Как отмечают «Новости Донбасса», все предприятия и активы Андреева образуют единый производственный цикл по выплавке металла.
Кому по-настоящему не повезло, так это производителю минеральных удобрений и аммиака «Стирол». В 2014 году он временно приостановил производство, а российское юрлицо ГУП ДНР «СТИРОЛ» зарегистрировали только в 2017 году. После семи лет простоя процесс пошел, но не тут-то было: часть цехов начали демонтировать, чтобы выплатить зарплаты работникам. В августе прошлого года завод добили две ракеты из реактивных систем залпового огня, а все крупнотоннажное производство перевели на вынужденную консервацию, пока не прекратятся боевые действия, сообщила компания у себя на сайте. На останках занялись одноразовой посудой и полиэтиленовой пленкой: как отмечают на заводе, производственные мощности позволяют выпускать более
Крупные игроки
В ДНР среди крупных бизнесменов, к примеру, Дмитрий Ергунов. Он владелец ООО «Мастер-Торг», ООО «Консалтинг Профешил» и ООО «Интер-Торг» по оптовой торговле напитками. Первую украинские СМИ называют монополистом по импорту и экспорту товаров в ДНР и ЛНР. В украинских реестрах Ергунов значится владельцем еще трех компаний, которые до 2017 года работали в украинском правовом поле. При этом все три фирмы занимались поставками для донецкого «Мастер-Торга», пока не стали фигурантами уголовных дел.
Вести украинский бизнес по документам Ергунов перестал в августе 2017 года, а в 2015-м успел открыть представительство в ЛНР. ООО «Луганскоптторг», одно из крупнейших в регионе по опту, покрывает более 3000 торговых точек, если верить информации на сайте компании. В 2020 году, по информации СМИ, глава ДНР Денис Пушилин выделил «Мастер-Торгу» кредит на полмиллиарда рублей.
У шести компаний как головная числится ООО «ВТЭК». Это московская организация, которая занимается торговлей электроэнергией. При этом и владелец Колесников Вадим, и руководитель Колесников Виталий — украинцы. Одна из дочерних компаний ООО «ВТЭК» — строительная ООО «Донбасс Строй-Инжиниринг». Ее вторым владельцем числится московская компания ООО «КГК» с выручкой
Также ООО «ВТЭК» принадлежат строительные ООО «МСК», ООО «Стройгазмонтаж» и ООО «Комснаб», которые занимаются оптовой торговлей лесоматериалами, ООО «Конструктор» по торговле металлами и ООО «Гефтэк», торгующее сельскохозяйственным сырьем.
ЛНР
Кому перешли крупные предприятия
Завод трубопроводной арматуры «Маршал» — одно из крупнейших предприятий Луганска. Он выпускает краны для тепло-, газо- и водоснабжения, а также нефтяной и газодобывающей промышленности. Летом 2014 года после начала боевых действий производство приостановило работу, но уже к концу года возобновило выпуск продукции.
Завод входит в производственное объединение «Маршал», которое также включает московские ООО «Маршал» и «Арматура М». Группа компаний — поставщик продукции для «Газпрома», «Роснефти», ЛУКОЙЛа и «Сибур Холдинга». По данным СМИ, с 2021 года председателем совета директоров «Маршала» стал Сергей Горохов. Он же вместе с Дарьей Гороховой — владельцы луганского завода. В 2010 году Горохов был избран депутатом Луганского областного совета, в 2012 — народным депутатом, а в 2014 году он выступил против госпереворота на Украине.
В феврале 2021 года Горохов передал в администрацию Владимира Путина коллективное обращение сотрудников завода «Маршал» с просьбой приравнять предприятия Донбасса к российским товаропроизводителям — соответствующий указ был подписан в ноябре того же года.
Еще одно крупное предприятие — луганский ликеро-водочный завод «Луга-Нова». Он принадлежит Людмиле и Леониду Держак и их сыну Дмитрию. Среди прочих активов семьи: производитель безалкогольных напитков ООО «Аква-кристалл», производитель пива ООО «Луга-Торг», ООО «Вс-Групп» по складированию и хранению и ООО «Лугспорт-Инвест», сфера которого определена в документах как «деятельность спортивных объектов». При этом первые три компании и их владельцы числятся в украинском СПАРКе, а ООО «Вс-Групп» и ООО «Лугспорт-Инвест» зарегистрированы в 2021–2022 годах и видимы уже только в российском.
Из информации о семье Держаков в СМИ: в 2019 году Дмитрия Держака задержали. «Предприниматель проживал в Киеве с удостоверением ветерана боевых действий против Украины», — заявлял тогда генпрокурор Украины Юрий Луценко.
Компания «Ровенькиантрацит», включающая шесть шахт, три фабрики и несколько вспомогательных предприятий, до весны 2017 года работала под контролем ООО «ДТЭК "Ровенькиантрацит"», принадлежавшего украинскому олигарху Ринату Ахметову. Позже предприятие национализировали и передали в управление ЗАО «Внешторгсервис», связанному с бежавшим в Москву бизнесменом Сергеем Курченко. Начиная с 2020 года шахты перешли под контроль уже российского бизнесмена — Евгения Юрченко.
Еще одно предприятие, которое перешло в руки российского предпринимателя, — завод «ЛугаМаш» по производству комплектующих к железнодорожному подвижному составу. В 2014 году он остановил работу: под обстрел попали подстанция и четыре цеха. Через несколько месяцев производство возобновили, а в 2015 году зарегистрировали российское юрлицо ООО «ЛугаМаш». Один из владельцев — Александр Рубан, член совета директоров санатория в Краснодарском крае и петербургской компании по производству электрической аппаратуры «Северная заря» (выручка полмиллиарда и 1
Крупные игроки
В ЛНР крупнейшие по выручке за первые три квартала 2021 года: ООО «Водолия» (
Сразу две из них, ООО «Водомир» по забору и очистке воды и ООО «Водолия» по аренде и управлению недвижимостью, принадлежат Виталию Выборнову и Татьяне и Сергею Логачевым. При этом последний связан с десятком российских компаний: успел побывать
В различных сегментах хватает физлиц, на которых записано по несколько компаний разной степени доходности. У Андрея и Ирины Прасол в ЛНР пять предприятий, три из которых специализируются на торговле топливом, а одно, единственное неубыточное ООО «Марковский сырзавод» — понятным по названию бизнесом.
Станислав Лобов — совладелец восьми компаний в ДНР и ЛНР, при этом все восемь были зарегистрированы только в 2022 году и не числятся в украинском СПАРКе. Предприниматель — бывший гендиректор и совладелец ростовской компании ООО «СДС» с выручкой
Ладикова Ирина и Ладиков Андрей — владельцы шести компаний по производству продукции из мяса животных и по торговле этим мясом, в том числе и в ресторанах. Самое крупное из этих предприятий — ООО «Луганский мясокомбинат» — учреждено при Украине. Остальные появились только в прошлом году. Данных о бизнесменах немного, но вот, к примеру, Андрей Ладиков — председатель правления ПК ЖК «Горная деревня» в Ленинградской области.
Херсонская областьКому перешли старые предприятия
Крупнейшие херсонские предприятия в большинстве своем либо прекратили работу, либо, по последним данным, остались под крылом украинского менеджмента. Например, владельцами Херсонского машиностроительного завода, единственного производителя зерноуборочных комбайнов на Украине, все еще значатся Светлана Олейник и Татьяна Иковская, а российское юрлицо так и не появилось в СПАРКе.
Производитель томатной пасты и соусов ООО «Чумак» остановил работу завода в Каховке 24 февраля. Руководство потеряло контроль над производственными объектами и заявило, что не несет ответственности за процессы на предприятии. Сейчас адрес регистрации юрлица перенесен в Киев, а все сотрудники, как сообщают представители самой компании, сохранили рабочие места. Выручка предприятия за первые три квартала 2021 года превышала
Генерального директора Механического завода, одного из ведущих производителей алюминиевых сплавов, задержали в апреле прошлого года. Андрей Путилов, украинский политический деятель и экс-депутат партии «Удар» Виталия Кличко, по сообщениям российских СМИ, запрещал людям получать гуманитарную помощь и саботировал работы по восстановлению мирной жизни в регионе. Выручка предприятия за три первых квартала 2021 года — более миллиарда рублей.
Остановила работу, например, Херсонская верфь. Глава холдинга Smart Maritime Group, в который входило производство, в апреле этого года на пресс-конференции «Интерфакс-Украина» заявил о срыве заказов. При этом 2022 год компания начала с крупнейшим за семь лет портфелем заказов от украинских и европейских судовладельцев, однако руководство потеряло контроль над верфью и было вынуждено остановить работу над контрактами.
Тем временем под новое руководство перешло, например, судостроительное предприятие «Паллада». В апреле 2022 года российские СМИ писали, что завод закрыт, а к концу года было учреждено российское юрлицо ГУП «Паллада». По данным СПАРКа, компания принадлежит правительству Херсонской области, а ее руководитель — Геннадий Компаниец. Ранее завод был во владении Укроборонпрома — украинского объединения предприятий оборонно-промышленного комплекса под государственным управлением.
По тому же пути, по всей видимости, пошел завод «Электромаш». А Бериславский машиностроительный завод, по данным СМИ, в ноябре прошлого года был занят российскими войсками, а в августе подвергся украинскому удару. Разрушен и Новокаховский завод «Укргидромех» — в июле прошлого года он попал под массированный обстрел, в результате чего не подлежит восстановлению. Ранее завод производил гидротехническое оборудование, например для Рогунской и Полоцкой ГЭС.
Крупные игроки
Среди других крупных игроков в регионе — семья Репилевских, ветераны аграрного бизнеса. Эдуард Репилевский — министр сельского хозяйства Херсонской области и глава Межведомственной комиссии по регулированию перевозки сельхозпродукции. Ему, а также его сыну Даниилу и жене Людмиле, принадлежат сразу пять компаний с суммарной выручкой в
Две агрокомпании в Херсоне записаны на Андрея Сыромятникова, бывшего директора небольшой красноярской компании и еще двух крымских. ООО «Виксан» специализируется на выращивании зерновых культур, ООО «Глобарт» — на производстве пластмассовых плит. Обе компании зарегистрированы в 2022 году, поэтому данных по их финансовым результатам нет, однако в украинской базе есть компания ООО «Глобарт» Светланы Кочмар, записанная по тому же адресу, что и ее одноименная российская версия.
Еще у двух херсонских компаний в качестве владельца указано юрлицо ООО «Универсал-Юг». Головная компания прописана в Краснодарском крае и занимается оптовой торговлей кофе, чаем, какао и пряностями. В 2022 году она выручила
ООО «Универсал-Юг» принадлежит Николаю Якунину и Александру Якубовскому. Их полные тезки есть в украинском СПАРКе, но данные ни об одной из компаний во владении или руководстве не совпадают с российскими данными. Александр Якубовский — директор и совладелец крымской научно-исследовательской ООО МИП НПЦ «Арфит» и еще четырех крымских компаний. Николай Якунин — директор двух других крымских торговых компаний.
Приличная часть зарегистрированных в российской базе компаний прописана в Херсоне, который сейчас не контролируется российскими войсками. Причем речь не только о маленьких юрлицах, которые успели учредить в промежутке, но и о крупных игроках вроде «Аскона-Пивдень» и ООО «Ансерглоб» Якунина и Якубовского, Херсонского машиностроительного завода и Херсонской верфи.
Запорожье
Кому перешли старые предприятия
В Запорожье большинство крупных предприятий также не перешло под российское руководство. Например, на Запорожском титано-магниевом комбинате долго разбирались с украинским менеджментом. Один из владельцев, миллиардер Дмитрий Фирташ, был задержан еще в 2014 году в Австрии по запросу США за коррупционные преступления за пределами Украины. Весной прошлого года, как сообщали в ТАСС, его доля перешла в государственную собственность, так как инвестор не выполнил обязательства и не вложил в модернизацию предприятия обещанные
При этом украинская прокуратура утверждает, что, хотя теперь контрольный пакет акций принадлежит государству, фактически заводом управляет близкое инвестору лицо. При этом бывшего топ-менеджера Владимира Сивака в декабре 2022 года тоже отправили за решетку — за злоупотребление служебным положением, которое нанесло ущерб комбинату на
Еще один завод в Запорожье — предприятие ювелирного бренда «Золотой век», насчитывающего более 500 магазинов на Украине. Судя по их сайту, завод продолжает работу, но в руки российского руководства не переходит. Бренд принадлежит компании Union group, которая связана с владельцем национальной сети ломбардов «Партнер» Дмитрием Поповым. Он был одним из спонсоров избирательной кампании «Слуги народа» и членом ее команды в Запорожье.
Среди разрушенных в Запорожье — научно-производственный комплекс «Искра». Предприятие входит в список стратегически важных для экономики и безопасности государства и производит наземную радиолокационную технику оборонного комплекса Украины. Военные радары завода поставлялись вооруженным силам Грузии, Индии, Анголы и Китая. В ноябре цеха завода были уничтожены.
При этом в апреле этого года председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские власти вывозят оборудование с заводов в подконтрольном им городе Запорожье. Среди них — то, что осталось от «Искры», и Запорожский титано-магниевый комбинат.
Крупнейшие запорожские горно-металлургические предприятия «Запорожсталь», «Запорожогнеупор», «Запорожкокс» и Запорожский литейно-механический завод принадлежат группе «Метинвест». В 2021 году она возглавила рейтинг крупнейших частных компаний Украины по версии Forbes и заняла 42 место в топе 50 крупнейших металлургических компаний мира по версии Всемирной ассоциации производителей стали.
В марте прошлого года холдинг перевел часть оборудования «Запорожстали» и «Запорожкокса» в режим горячей консервации, а в январе 2023-го все тот же Владимир Рогов заявил, что украинские войска превращают оба предприятия в военные бункеры. В мае Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 13 человек и 28 организаций, которые помогали России сохранять контроль над «Запорожсталью». Тогда же президент Украины заявил о начале процедуры конфискации российской доли предприятия, чтобы «Запорожсталь» работала «для Украины и украинцев». Дело в том, что «Метинвесту» официально принадлежит только 49%, а остальные в начале 2010-х годов выкупила российская государственная корпорация «ВЭБ.РФ».
Крупные игроки
Одни из крупнейших бизнесменов Запорожья — Людмила и Сергей Желевы. По данным украинских СМИ, Людмила, депутат Запорожского областного совета, задекларировала на двоих с мужем годовой доход в
По данным украинского СПАРКа, Сергей Желев — бывший совладелец и телерадиокомпании «МТВ-Плюс», и консервного завода, и булочно-кондитерского комбината, и благотворительного фонда, и партии «Мелитополь», а Людмила — гостиницы «Мелитополь», сельскохозяйственного производственного кооператива «Молочный лиман» и областного фонда поддержки болгарской культуры.
Сейчас на супругов записаны ООО «Агропродинвест» и ООО «Цареводаровка» по выращиванию зерновых культур. Также им принадлежат два завода: ООО «Мелитопольский маслоэкстракционный завод» по производству подсолнечного масла с выручкой
Главный по мясу в Запорожье — Геннадий Бабаян, которому принадлежат компании ООО «Бердянские колбасы», ООО «Бердянский мясокомбинат», ООО «МК Транс-Логистик» и ООО «Юпитер». Все юрлица, кроме мясокомбината, были зарегистрированы в 2022–2023 годах — Бердянский мясокомбинат работает с 2008 года. Прибыль компании в 2021 году составила всего
Родом из Петербурга
Анализируя данные по владельцам и руководителям компаний из новых регионов, «Фонтанка» нашла сразу несколько предпринимателей, следы которых есть и в петербургском бизнесе. Но их не назвать флагманами городского предпринимательства.
В ЛНР, к примеру, зарегистрирована компания ООО «Техно» с выручкой
Владельцу запорожского ООО «Автопривод» Андрею Акимову ранее принадлежали петербургская компания «Саймаа Рус» и юрлицо товарищества художников, а у бенефициара ООО «Элеваторы Таврии» Валентина Зайцева в СПАРКе числятся связи сразу с 35 компаниями Петербурга.
Константин Агафонов, совладелец ООО «Горнодобывающая компания "Минерал", связан с 7 ликвидированными петербургскими компаниями, которые занимались всевозможной торговлей — от напитков до оборудования для добычи полезных ископаемых.
Игорь Сумин, владелец донецкого завода «Лазер», числится как генеральный директор ЗАО «Норд Инвест» по управлению недвижимостью с выручкой
Милена Солдатенко, «Фонтанка.ру»