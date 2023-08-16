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    Наука

    Петербургские археологи нашли в неолитическом поселении то, чего там быть не должно. Так мы узнаём о путешествиях

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    Фото: Северо-западная археологическая экспедиция Государственного Эрмитажа
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    Северо-западная археологическая экспедиция Государственного Эрмитажа (Петербург) этим летом начала раскопки нового памятника культуры древних строителей свайных поселений, расположенного в долине реки Сертейка в Смоленской области. Первые исследования дали исключительные находки, среди которых медное тесло и зуб домашней лошади. Об этом «Фонтанке» сообщил 16 августа начальник экспедиции Андрей Мазуркевич.

    Фото: Северо-западная археологическая экспедиция Государственного Эрмитажа
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    «До сих пор на поселенческих памятниках 3 тыс. до н.э. изделия из меди были неизвестны. Эти находки свидетельствуют об активных торговых контактах с южными племенами энеолитического периода. Это открывает новые перспективы в изучении межкультурных коммуникаций между носителями культур каменного века лесной зоны и энеолита Центральной и Юго-Восточной Европы — двух миров, которые существовали параллельно, но следы контактов уловить очень сложно», — рассказывает археолог.

    На том же раскопе сделаны и другие очень редкие и совсем уникальные находки: остатки черепа человека, фрагмент рогового гарпуна, деревянный наконечник стрелы и фрагменты большого деревянного сосуда.

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    На соседнем памятнике сотрудники Северо-западной экспедиции нашли дротик в виде змеи — «Фонтанка» показывала его. Такая форма исключительна для культуры каменного века.

    Древние люди жили на территории нынешней Смоленской области много тысяч лет. Они практически не знали металла, орудия делали из кости и кремня, лепили горшки из глины. Предметы из других материалов сохраняются плохо, но археологам удаётся найти их. Исследования проводятся в рамках Северо-западной экспедиции Государственного Эрмитажа при поддержке гранта Российского научного фонда «Между востоком и западом: охотники-собиратели озерного края на Западе России в 7–3 тыс. до н. э. (экономические стратегии, культурные традиции, межрегиональные взаимосвязи и палеоэкологические условия)».

    Фото: Северо-западная археологическая экспедиция Государственного Эрмитажа
    Фото: Северо-западная археологическая экспедиция Государственного Эрмитажа

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