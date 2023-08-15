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    Кого боялись и любили. Петербургские археологи откопали древний дротик с выжженными чёрными глазами

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    13 комментариев
    Фото предоставлено Северо-Западной археологической экспедицией Государственного Эрмитажа
    Фото предоставлено Северо-Западной археологической экспедицией Государственного Эрмитажа
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    Северо-Западная археологическая экспедиция Государственного Эрмитажа летом 2023 года исследует два древних свайных поселения в Сертейской долине, расположенной в Смоленской области. Находки этого сезона расширяют представления учёных о том, как жили на нашей земле люди в каменном веке — несколько тысяч лет назад. О результатах работ «Фонтанке» рассказал 15 августа, в День археолога, начальник экспедиции Андрей Мазуркевич.

    В этом сезоне на памятнике Сертея II в слое, который датируется 5–4 тысячелетиями до н.э., обнаружено не знающее аналогов древко дротика для копьеметалки. Дротик сделан в виде змеи, что делает его исключительным для культуры каменного века.

    Фото предоставлено Северо-Западной археологической экспедицией Государственного Эрмитажа
    Фото предоставлено Северо-Западной археологической экспедицией Государственного Эрмитажа
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    Мастер искусно использует структуру дерева, имитируя кожу и движения змеи. Этот эффект усиливается с помощью боковых нарезок по тулову змеи. Древко завершает голова змеи с открытым ртом и выжженными чёрными глазами. В открытый рот вместо жала в древности был вставлен наконечник — он потерялся, возможно, во время охоты или ритуальных действий на берегу древнего озера. Об этом свидетельствует археологический контекст: дротик был найден воткнутым в слой древних донных отложений. Аналогов этому предмету в отечественной археологии не существует, отмечает Андрей Мазуркевич.

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    Любопытно, что ранее на Сертее уже находили предмет с изображением змей — небольшой сосуд. Это может свидетельствовать о том, что жившие здесь люди относились к змеям с особым почитанием.

    Фото предоставлено Северо-Западной археологической экспедицией Государственного Эрмитажа
    Фото предоставлено Северо-Западной археологической экспедицией Государственного Эрмитажа
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    Древние люди жили на территории нынешней Смоленской области много тысяч лет. Они практически не знали металла, орудия делали из кости и кремня, лепили горшки из глины. Предметы из других материалов сохраняются плохо, но археологам удаётся откопать и исследовать их. «Фонтанка» рассказывала, как несколько лет назад дайверы во время подводных раскопок достали на поверхность берестяной туесок с останками ниток. Два года назад реставраторы сделали удивительное открытие, рассмотрев янтарную нашивную бляшку.

    Археологические исследования свайных поселений на Северо-Западе России начал в 1963 году сотрудник Эрмитажа Александр Микляев. Нынешние работы проводятся Северо-Западной экспедицией при поддержке гранта Российского научного фонда «Между востоком и западом: охотники-собиратели озерного края на Западе России в 7–3 тыс. до н. э. (экономические стратегии, культурные традиции, межрегиональные взаимосвязи и палеоэкологические условия)». В рамках экспедиции организована полевая школа для молодежи из Санкт-Петербурга, Томска, Казани, Тюмени, Великого Новгорода, Москвы, Вологды, Омска при поддержке фонда История Отечества по проекту «Свайные поселения каменного века Северо-Запада России: подводные и комплексные исследования. К 60-летию открытия».

    Фото предоставлено Северо-Западной археологической экспедицией Государственного Эрмитажа
    Фото предоставлено Северо-Западной археологической экспедицией Государственного Эрмитажа
    Фото предоставлено Северо-Западной археологической экспедицией Государственного Эрмитажа
    Фото предоставлено Северо-Западной археологической экспедицией Государственного Эрмитажа
    Фото предоставлено Северо-Западной археологической экспедицией Государственного Эрмитажа
    Фото предоставлено Северо-Западной археологической экспедицией Государственного Эрмитажа

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