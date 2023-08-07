«Мы крайние получаемся». Волны от «катеров официальных лиц» накатили проблем Морской академии

Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Парусник «Юный балтиец», пришвартованный у набережной Лейтенанта Шмидта, 30 июля «сдернул» тумбу электрического столба, от которого был запитан, и серьезно повредил гранитный парапет. «Мостотрест» винит хозяина парусника и готовит ему счет. Судовладелец видит виноватыми других.



«Мостотрест» грозит Морской технической академии имени Сенявина судебными тяжбами из-за гранитной отделки набережной Лейтенанта Шмидта: камень парапета съехал со своего места и опасно накренился над Невой, грозя сорваться в воду. В «Мостотресте», на содержании которого находится объект, восстановления добиваются от академии. В вузе, в свою очередь, виновными в нарушении целостности парапета считают катера, «которые возили официальных лиц», и говорят, что «не имеют права чинить».



Камень преткновения потянуло с набережной к воде после главного военно-морского парада в День ВМФ. Посредником между силой притяжения и гранитным парапетом стало пришвартованное судно академии «Юный балтиец», от носа которого к электрощиту на набережной тянулся электрический кабель.



— Катера, которые возили официальных лиц, закончив парад, пошли в Кронштадт. Вообще в акватории порта скорость лимитирована 6 узлами, а они шли где-то под 30 узлов. (Редакция «Фонтанки» не может проверить эти данные о превышении скорости. — Прим. ред.) Когда трое идут с такой скоростью, волны накладываются друг на друга. Поднялся огромный бурун, и так дернуло, что должен был лопнуть электрический трос, но он почему-то не лопнул, а сдвинул мачту и толкнул гранитный парапет. Мы крайние получаемся, — поделился с «Фонтанкой» заместитель директора Морской академии имени адмирала Синявина Сергей Бабурин.



По словам Сергея Бабурина, они связались с «Мостотрестом», но прошла неделя, и никаких предложений от них не поступило.

— Итогов переговоров нет, сумма [ремонта] неизвестна. Мы не имеем права чинить без разрешения. Если каждый будет хотеть что-то делать на набережной, даже если он пододвинул, это будет туши свет, — говорит Бабурин.



Фото: Наталья Вязовкина / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В «Мостотресте» «Фонтанке» подтвердили: о произошедшем «Юный балтиец» их сразу же уведомил письмом и попросил набережную восстановить. Но вины за разрушение парапета, а стало быть, обязанности по его восстановлению с него это не снимает. Как считают в «Мостотресте», «Юный балтиец» нарушил правила швартовки, разместив конструкцию в виде бетонного блока и столба, к которому проведено электроснабжение, частично за пределами арендованного участка.



— Сейчас мы готовим пакет документов, чтобы «Юный балтиец», как непосредственный виновник этого, провел работы по восстановлению. Либо самостоятельно, либо с привлечением сторонних организаций, — рассказали «Фонтанке» в «Мостотресте».



Хоть «Мостотрест» и ремонтировал набережную Лейтенанта Шмидта на этом участке в 2019 году, стоимость предстоящих работ по восстановлению парапета назвать затруднился: смещение плит набережной — событие специфичное. Однозначно потребуется грузоподъемная техника, которая передвинет блоки в проектное положение, а это порядка 12 тысяч рублей за рабочую смену, а также материалы для восстановления швов между гранитными плитами. Реставрация плит скорее всего не понадобится — предварительно эксперты заключили, что те не повреждены.



Насколько будет возможно принудить академию к восстановлению набережной, в «Мостотресте» прогнозировать тоже не берутся, это станет понятно по итогам переговоров. Но в одном они непреклонны:

— Если они не пойдут нам навстречу, то восстановим мы, но тогда уже будет в судебном порядке судебное разбирательство на возмещение расходов, — сказали «Фонтанке» в «Мостотресте».



Опасности для горожан, по словам представителя «Мостотреста», нет — инженеры положение блоков отслеживают, блоки без посторонней помощи точно не упадут.

Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

