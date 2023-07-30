Шойгу слева, а Кронштадт не для всех. Как прошел главный военно-морской парад в Петербурге

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Главный военно-морской парад заставил жителей центра Петербурга на время забыть о мессенджерах — глушилки на Сенатской площади работали с такой силой, что доставали до Гороховой. Говорят, в некоторых магазинах было невозможно провести оплату банковской картой, были проблемы и с парковкой. «Тигр» в кустах, «Танки» напротив Медного всадника, министерские маневры госпротокола и интернет-детокс — «Фонтанка» рассказывает о том, что не попало в кадр телевизионной трансляции.



У корабелов есть такая особенность — в рамках одного проекта строится первый корабль и его называют головным кораблем проекта; затем строится второй корабль, но он как раз называется первым, первым серийным. Точно такая же ситуация сложилась с петербургскими парадами формата «Нева — Кронштадтский рейд». «Головной» парад состоялся в 2016 году, тем летом к месту вечной стоянки вернулась отремонтированная «Аврора». Масштабность праздника сразу на двух площадках тогда настолько впечатлила, что было решено создать такую традицию. В 2017-м прошел «первый серийный» главный военно-морской парад, чье название тут же сократили до привычной чиновничьему взгляду аббревиатуры ГВМП. Так и получилось, что в 2023 году проведен седьмой по счету ГВМП, а фактически — восьмой.

Часть первая. Репортаж от Сенатской площади Юлия Никитина

В девять утра 30 июля на прилегающих к Сенатской площади улицах было относительно свободно. Небольшими группами люди неторопливо шли на парад вдоль огороженного заборами Александровского сада и Адмиралтейского проспекта. К неторопливости располагала и погода: мягкое солнце и легкий бриз создавали философское настроение, а пригласительный билет придавал уверенности.

— Ну куда вы едете? С ума что ли сошли?



Из-за того, что парень на велосипеде был в наушниках, он не сразу понял, что удивленные интонации мужчины в гражданском были обращены к нему. Куда смотрели глаза велосипедиста, тоже, впрочем, не очень понятно, но он на своем двухколесном уверенно шел на ограждения Адмиралтейского проспекта. «Что происходит? Мне надо туда», — махнул чудак в сторону украшенной одними лишь постовыми магистрали. «Езжай обратно, — указали ему в сторону улицы Якубовича. — Ты сам не видишь что ли, что происходит?»



Металлические рамки на входе у Президентской библиотеки сегодня были чувствительны настолько, что звенели, даже когда журналист «Фонтанки» осталась в одном только платье. В глубине Александровского сада притаились два броневика: «Патруль» военной полиции и камуфлированный «Тигр» армейского спецназа. С первых же шагов по самой безопасной территории мира стало понятно, что прямой трансляции впечатлений не будет — мобильный интернет заглушили спецоборудованием.

Фото: Юлия Никитина / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Сотрудники администрации привели своих детей. Я покажу тебе парад», — иронизировал «любимый журналист Владимира Путина» Андрей Колесников, глядя на проходящих сквозь металлодетекторы зрителей. Детей, надо сказать, в этом году было ощутимо больше. Шли целыми семьями и были не похожи на «блатных», у всех пригласительные билеты с местами на конкретных трибунах. Успела на парад и «самая обычная многодетная семья Гореловых из Магадана», которую накануне пригласил Владимир Путин.



Юлия Никитина / «Фонтанка.ру»



— Во избежание недоразумений давайте сразу договоримся — как только тут всё начнется, мне нужно, чтобы вы все ушли отсюда.



Молодой мужчина в форме военной полиции изо всех сил старался быть вежливым со стайкой тонюсеньких девушек на шпильках. Они стоят почти напротив входа на трибуну номер 1 и хлопают ресницами, не понимая, чего от них хочет этот военный. На помощь приходит старшая (во всех смыслах). «Вы видите, какие у них бейджи? Они могут здесь передвигаться везде, где захотят», — царственным тоном произносит дама в черном комбинезоне и кроссовках. Военный полицейский не впечатлен: «Вот пусть ФСО мне об этом скажет». «Сейчас скажет!» — заканчивает разговор дама.

Сотрудники Федеральной службы охраны, по всей видимости, сказали то, что требовалось, так как девушки в бейджах с надписью «ГОСПРОТОКОЛ» остались на месте. Через несколько минут стало понятно — зачем. Они встречали кортежи африканских делегаций, которые после саммита задержались на парад. Одной из первых приехала команда из Бенина, затем — Южный Судан, Экваториальная Гвинея, Мали, Конго, Буркина-Фасо... Кортежи всё прибывали и прибывали, высаживали почетных гостей и парковались у Конституционного суда. К началу парада там образовался свой смотр — автомобилей представительского класса. Безусловный хит сезона — внедорожники Tank 500 , которые с 2021 года выпускают китайцы.



Фото: Юлия Никитина / «Фонтанка.ру» Фото: Юлия Никитина / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Владимир Путин появился на пристани Петропавловской крепости внезапно. Если он и прилетел традиционно на вертолете, то в этот раз бесшумно. А во время обхода кораблей на президентском катере произошло такое, что все любители заговоров произнесли глубокомысленное: «Ага!» Дело в том, что как только президентский катер отошел, главком ВМФ Николай Евменов жестом попросил министра обороны Сергея Шойгу уступить ему место по правую руку от президента. И генерал армии безропотно уступил адмиралу. С одной стороны, логично, что флотский главком правит бал в День ВМФ. С другой — в прошлом году, в котором не было вооруженного мятежа, министра Шойгу с его правого места никто не двигал.

Фрагмент телевизионной трансляции парада ВМФ

Телевизионная трансляция Первого канала в этом году вообще содержит богатый материал для конспирологических фантазий. За прохождением кораблей парадным строем по Неве Владимир Путин наблюдал без Шойгу, хотя в прошлом году тот сидел сразу по правую руку от президента. Сегодня его место занял молодой нахимовец с медалью «За участие в главном военно-морском параде», а сам министр обороны сидел хоть и справа, но шестым по счету от президента. Их разделяли главы Конго и Буркина-Фасо, два нахимовца и девочка из «Юнармии». Интересно, что по левую руку от Путина был тоже не главком Евменов: по трансляции видно, что рядом с главой государства сидит бывший главнокомандующий ВМФ Владимир Королев, ныне вице-президент «Объединенной судостроительной корпорации».



Кадр телевизионной трансляции. Слева от президента Путина — адмирал Владимир Королев, с 2019 года вице-президент «ОСК» Поделиться Поделиться





Перед тем, как Владимир Путин обратился с поздравлением к личному составу, на восточной башне Адмиралтейства подняли советского образца флаг крейсера «Авроры». А до этого на телеэкране показали корабль № 1 ВМФ России и уделили ей несколько комплиментарных минут. Вероятно, таким образом устроители ответили на упрек ветеранов флота, которые накануне высказали сожаление, что после 2016 года крейсер на парады «не зовут».

Прохождение кораблей по Неве и Кронштадтскому рейду заняло 20 минут. По десять на каждый этап. Участников в этом году было немного (меньше 30 кораблей и катеров от ВМФ), и ни про один нельзя было сказать: самый первый, самый большой или хотя бы атомный. На экране показывали участников прошлых лет, а диктор говорил о первом корабле-носителе гиперзвуковых ракет «Циркон» («Адмирал флота Горшков») и о первом испытателе «Циркона» (атомоход «Северодвинск»). Катера от МЧС и парусные суда у стрелки Васильевского острова на Первом канале не были упомянуты.

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Воздушной части парада в этом году не было, а сухопутная стала ощутимо больше. Торжественным строем прошли нахимовцы, в том числе из Севастополя, а также курсанты военно-морских училищ и юнармейцы. Парадные расчеты в этот раз не стояли с раннего утра на раскаленной солнцем набережной. Из-за подобной практики нередко случались обмороки у самых молодых участников парада. Сегодня дебютантов парада ВМФ — юных барабанщиков Морского кадетского корпуса заботливо опрыскивали водой из пульверизатора. Это выглядело очень мило.



После парада Владимир Путин о чем-то долго говорил с африканскими президентами, а потом посадил в свой катер и увез в Кронштадт. «Танки» у Конституционного суда поначалу немного растерялись, а затем ринулись догонять по суше. Петербург наблюдал за этим стоя.



Часть вторая. Репортаж из Кронштадта Константин Митягин

Любители приключений отправились отмечать день Военно-Морского флота в Кронштадт. Для жителей материкового Петербурга квест начался с раннего утра. Попасть на остров Котлин на своей машине можно было только по спецпропуску, поэтому остальным пришлось добираться на общественном транспорте: на 101 автобусе от «Беговой» на севере либо с пересадками в Ломоносове по югу. Корреспондент «Фонтанки» выбрал первый путь и, надо сказать, не пожалел. Автобусы ходили с интервалом 10–15 минут, но места хватило всем. Из-за перекрытий конечная остановка оказалась намного раньше, чем предполагалось — чем не повод прогуляться по Кронштадту? Надо признать, проспект Ленина очень тихий, чистый и невероятно праздничный. Безопасность тоже на уровне: при входе на пристань дежурят полицейские, которые тщательно осматривают содержимое сумок на предмет чего-нибудь опасного. Минуя разные блокпосты, добрался до лучшего места для просмотра парада — возле трибун на пристани (возле — потому, что прессе сидячие места ни в коем случае нельзя было занимать, да и незачем).

Константин Митягин / «Фонтанка.ру»

В 09:00 на месте уже был военный оркестр — музыканты репетировали, перегруппировывались и всё это время держали строй. Видимо, не зря: уже после парада дирижер хвалил каких-то троих счастливчиков: «Трио "попали" под подводную лодку, а на репетиции не попадали».

Фото: Константин Митягин / «Фонтанка.ру» Фото: Константин Митягин / «Фонтанка.ру» Фото: Константин Митягин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Попадать пришлось не только под субмарину, мимо Кронштадта прошли парадным строем 11 кораблей ВМФ и погрануправления ФСБ и дизель-электрическая подводная лодка «Уфа». Из кораблей — малые противолодочные «Уренгой» и «Зеленодольск», малые ракетные «Одинцово» и «Град», корветы «Стойкий» и «Сообразительный», большой десантный корабль «Иван Грен», большой противолодочный корабль «Североморск», учебный корабль «Смольный», пограничный сторожевой корабль «Сочи».

Фото: Константин Митягин / «Фонтанка.ру» Фото: Константин Митягин / «Фонтанка.ру» Фото: Константин Митягин / «Фонтанка.ру» Фото: Константин Митягин / «Фонтанка.ру» Фото: Константин Митягин / «Фонтанка.ру» Фото: Константин Митягин / «Фонтанка.ру» Фото: Константин Митягин / «Фонтанка.ру» Фото: Константин Митягин / «Фонтанка.ру» Фото: Константин Митягин / «Фонтанка.ру» Фото: Константин Митягин / «Фонтанка.ру» Фото: Константин Митягин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Следом настала очередь парусников, и атмосфера как-то сразу стала посвободнее, начались взаимные приветствия моряков и зрителей, крики «Ура!» Девочка с шариком очень кинематографично махала рукой проходящим судам.

Фото: Константин Митягин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Постепенно зрители стали расходиться, самые стойкие остались под палящим солнцем возле Петровского парка. Они обедали, наблюдали, как к пристани возвращаются военные корабли.

Фото: Константин Митягин / «Фонтанка.ру» Фото: Константин Митягин / «Фонтанка.ру» Фото: Константин Митягин / «Фонтанка.ру» Фото: Константин Митягин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Оживил обстановку кортеж, который на большой скорости пронесся мимо блокпостов и гуляющих по перекрытым дорогам граждан. В городе сразу же пропала мобильный связь. Кто был в машине — неизвестно, но, вероятно, кто-то очень важный. По данным РИА Новости, президент РФ Владимир Путин вместе с иностранными гостями отправился на катере в Кронштадт. Компанию ему составили президент переходного периода Буркина-Фасо Ибрагим Траоре, президент Республики Конго Дени Сассу Нгессо, президент переходного периода Мали Ассими Гойта, президент Эритреи Исайяс Афеворки, зампред Верховного (Суверенного) Совета Судана Малик Агар, премьер-министр Объединенной Республики Танзания Кассим Маджалива с супругой, вице-президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Нгема Обианг Манге.

Константин Митягин / «Фонтанка.ру»

С катера они также осмотрели пришвартованные у береговой линии корабли. А затем отправились в Музей воинской славы в парке «Острова фортов». Доставил ли этот визит удовольствие африканским гостям, информагентства не сообщают. А вот у петербуржцев случилось разочарование: некоторые из них специально приехали в Кронштадт, чтобы посмотреть на советскую подлодку «Ленинский комсомол», которую по суше привезли в город и установили прямо внутри Конгрессно-выставочного центра. Идеолог «Острова фортов», дочь министра обороны Ксения Шойгу анонсировала, что музей и доступ к подлодке откроются в День ВМФ, но не уточняла тогда — для кого именно откроется. Для горожан же торжественное открытие запланировано на следующую неделю.



Юлия Никитина, Константин Митягин, «Фонтанка.ру»