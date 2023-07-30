Успели. Семья из Магадана, просившая о рукопожатии Путина, доехала до парада ВМФ

Многодетной семье Гореловых из Магадана, глава которой накануне попросил о возможности пожать руку президенту России Владимиру Путину во время поездки в Петербург, удалось вовремя прибыть в город и посмотреть парад в честь Дня ВМФ 30 июля.



Как сообщили в эфире Первого канала, Гореловы наблюдали за парадом с самых лучших мест — со зрительских трибун на Сенатской площади, где располагаются почетные гости. После окончания парада Путин лично встретился с семьей, услышал, что у нее остались положительные впечатления, и пожал руку многодетному отцу. Так его желание было исполнено.