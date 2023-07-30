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    Парад ВМФ в Петербурге. Онлайн

    Успели. Семья из Магадана, просившая о рукопожатии Путина, доехала до парада ВМФ

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    Многодетной семье Гореловых из Магадана, глава которой накануне попросил о возможности пожать руку президенту России Владимиру Путину во время поездки в Петербург, удалось вовремя прибыть в город и посмотреть парад в честь Дня ВМФ 30 июля.

    Как сообщили в эфире Первого канала, Гореловы наблюдали за парадом с самых лучших мест — со зрительских трибун на Сенатской площади, где располагаются почетные гости. После окончания парада Путин лично встретился с семьей, услышал, что у нее остались положительные впечатления, и пожал руку многодетному отцу. Так его желание было исполнено.

    Фото: кадр из видеосюжета телеканала «Санкт-Петербург»
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    Накануне Путин пообщался по видеосвязи с семьями, награжденными орденом «Родительская слава». В ходе беседы Вадим Горелов рассказал, что его семья приедет в Петербург утром в воскресенье, и спросил, сможет ли он во время поездки в город пожать президенту руку. «Если бы вы приехали на часик-полтора пораньше, попали бы на военно-морской парад. Сейчас посмотрим, что у нас там с поездами», — отметил Путин.

    Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал «Фонтанке», что семье из Магадана помогут добраться в Петербург быстрее, как именно — он не уточнил.

    Фото: кадр из видеосюжета телеканала «Санкт-Петербург»

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