    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 20

    3 м/с, зап

    752мм

    55%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd90.98eur99.96

    Песков: многодетному отцу из Магадана, попросившему пожать руку Путину, помогут быстрее попасть в Петербург

    3400
    45 комментариев

    Многодетному отцу из Магадана, который в ходе онлайн-встречи с президентом РФ Владимиром Путиным попросил возможности пожать ему руку во время поездки в Петербург, помогут быстрее приехать в город. Эту информацию корреспонденту «Фонтанки» подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Как именно многодетная семья приедет в Петербург, пресс-секретарь президента РФ не уточнил.

    В субботу, 29 июля, мужчина рассказал, что он с семьей приедет в Санкт-Петербург в 10 часов утра в воскресенье. «Если бы вы приехали на часик-полтора пораньше, попали бы на военно-морской парад. Сейчас посмотрим, что там у нас с поездами», — ответил ему глава государства.

    Эта беседа состоялась во время видеовстречи Путина с семьями, награжденными орденом «Родительская слава».

    Напомним, «Фонтанка» рассказывала, что и где смотреть в Петербурге в День Военно-морского флота, а также о других мероприятиях выходных.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Владимир ПутинСанкт-ПетербургПарад ВМФ в Петербурге
    ЛАЙК0
    СМЕХ15
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 45

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    45
    close