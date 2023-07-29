Песков: многодетному отцу из Магадана, попросившему пожать руку Путину, помогут быстрее попасть в Петербург

Многодетному отцу из Магадана, который в ходе онлайн-встречи с президентом РФ Владимиром Путиным попросил возможности пожать ему руку во время поездки в Петербург, помогут быстрее приехать в город. Эту информацию корреспонденту «Фонтанки» подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.



Как именно многодетная семья приедет в Петербург, пресс-секретарь президента РФ не уточнил.



В субботу, 29 июля, мужчина рассказал, что он с семьей приедет в Санкт-Петербург в 10 часов утра в воскресенье. «Если бы вы приехали на часик-полтора пораньше, попали бы на военно-морской парад. Сейчас посмотрим, что там у нас с поездами», — ответил ему глава государства.