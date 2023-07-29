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    «Посмотрим, что у нас с поездами». Путин предложил многодетной семье приехать в Петербург пораньше, чтобы успеть на парад

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    Многодетный отец из Магадана в ходе онлайн-встречи с президентом РФ Владимиром Путиным спросил, сможет ли пожать ему руку во время поездки в Петербург. Путин пообещал посмотреть, какие есть варианты с поездами.

    пресс-служба президента РФ

    Мужчина рассказал, что его семья приедет в Петербург утром воскресенья. «Если бы вы приехали на часик-полтора пораньше, попали бы на военно-морской парад. Сейчас посмотрим, что у нас там с поездами», — отметил Путин.

    Эта беседа состоялась во время видеовстречи Путина с семьями, награжденными орденом «Родительская слава».

    Напомним, «Фонтанка» рассказывала, что и где смотреть в Петербурге в День Военно-морского флота, а также о других мероприятиях выходных.

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