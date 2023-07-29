«Посмотрим, что у нас с поездами». Путин предложил многодетной семье приехать в Петербург пораньше, чтобы успеть на парад

Многодетный отец из Магадана в ходе онлайн-встречи с президентом РФ Владимиром Путиным спросил, сможет ли пожать ему руку во время поездки в Петербург. Путин пообещал посмотреть, какие есть варианты с поездами.

Мужчина рассказал, что его семья приедет в Петербург утром воскресенья. «Если бы вы приехали на часик-полтора пораньше, попали бы на военно-морской парад. Сейчас посмотрим, что у нас там с поездами», — отметил Путин.

Эта беседа состоялась во время видеовстречи Путина с семьями, награжденными орденом «Родительская слава».

