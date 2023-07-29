Две кинозвезды и ноль «вау-эффекта». Где, а главное — что смотреть на параде ВМФ

Фото: Дарья Иванова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Еще никогда подготовка к главному военно-морскому параду не была столь засекреченной. Список кораблей-участников не опубликован. Профильные пресс-службы ВМФ не выпустили ни одного пресс-релиза. На сайте Минобороны нет специализированного (как это было в прошлые годы) раздела. Кое-какие данные можно почерпнуть из репетиций, но нельзя утверждать, что все ровно так и будет в день праздника: после репетиций часто вносят изменения в сценарий. Одно можно сказать точно: авиационной части не будет. Салют состоится. Он назначен на 22:00.



Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

Главный военно-морской парад в Петербурге начнется 30 июля в 11:00. В нем задействованы около 3000 военнослужащих и 29 кораблей, катеров и подлодок ВМФ России. В Смольном накануне называли большую цифру — 41, но такое количество складывается из катеров ФСБ и МЧС, а также гражданских парусников.



Военно-морской парад на Неве Петербуржцы и гости города последние две недели могут наблюдать военные корабли на Неве. Это участники парадного строя, который Владимир Путин будет обходить на президентском «Буревестнике». Главу государства поприветствуют экипажи малых ракетных кораблей (мрк) «Буря» и «Зеленый дол». Первый сейчас находится на госиспытаниях, после которых его передадут Балтийскому флоту, а второй — черноморец — до этого дважды участвовал в петербургских парадах, в динамической части. Малые ракетные пришвартованы за Дворцовым мостом, ближе к Петропавловской крепости. Возглавляет парадный строй уже привычный к парадам ВМФ парусный линейный корабль «Полтава». Между Дворцовым и Благовещенским мостами стоят две подводные лодки («великомученица» Северного флота «Санкт-Петербург» и ее сестра по проекту 667 «Великие Луки»), а по центру — прямо напротив Сенатской площади — сторожевой корабль Балтийского флота «Неустрашимый».



Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Неустрашимый» этой весной вернулся в состав Балтийского флота после десятилетней модернизации. Он был построен в начале 90-х и за двадцать лет боевой службы неоднократно участвовал в учениях с НАТО, сопровождал Владимира Путина в Лондон (в 2003 году), участвовал в перезахоронении праха императрицы Марии Федоровны, гонял пиратов у берегов Сомали и трижды снялся в кино. Судя по открытым источникам, «Неустрашимый» можно увидеть в таких фильмах как «Зависть богов», «Параграф 78» и «Особенности национальной рыбалки» (скорее всего, речь об эпизоде с учениями). На параде в Петербурге «Неустрашимый» до этого не был, но горожане могли наблюдать его младшего и единственного «брата» — не менее знаменитого «Ярослава Мудрого».



Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На стрелке Васильевского острова стоят парусные: куттер «Лукулл», бриг «Триумф», шхуны «Ольга», «Надежда» и бриг «Россия».

В прохождении по Неве будут от ВМФ задействованы 8 катеров и 3 корабля (год назад было 17 единиц). От Балтийского флота и Каспийской флотилии пойдут уже знакомые противодиверсионные катера проекта «Грачонок» («Нахимовец», «П-468», «П-474», «Юнармеец Дагестана»), десантные катера («Алексей Баринов» с ботиком Петра I борту и «Иван Пасько»), патрульные — «Раптор» («Евгений Колесников» и «П-436»). Балтфлот покажет также уже привычные зрителям базовый тральщик БФ «Павел Хенов» и малый ракетный корабль «Советск». С Каспия прибыл мрк «Углич». Это практический такой же «Зеленый дол», только на пару лет постарше. Пограничный сторожевой катер ФСБ — «Соболь» и два катера петербургского МЧС завершат прохождение парадного строя.



Военно-морской парад в Кронштадте На Большом Кронштадтском рейде в этом году тоже без «вау-эффекта»: малый ракетный корабль «Мытищи», корвет «Бойкий», дизельная подводная лодка «Дмитров». «Мытищи» — это тот же проект (22800 «Каракурт»), что и «Советск», и «Буря». С «Советском» «Мытищи» ровесники. Корабль был на главном военно-морском параде в 2019 году, через год после вхождения в состав Балтийского флота. Подводная лодка «Дмитров» — матерая, «живет» в Кронштадте (порт приписки ЛенВМБ). За 37 лет своей жизни трижды участвовала в парадах, прошла четыре ремонта и одну модернизацию. К слову, тоже кинозвезда — снималась в фильме «Не валяй дурака». Компанию военно-морским составляют парусные барк «Седов» и корабль «Мир».



Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Для прохождения в кильватерном строю в Финском заливе в Кронштадт прибыли десять кораблей ВМФ и один от ФСБ. Балтийский флот представлен малыми противолодочными кораблями «Уренгой» (6-й парад) и «Зеленодольск» (5-й парад), ракетными «Одинцово» (3-й парад) и «Град», корветами «Стойкий» и «Сообразительный», учебным «Смольный». Здесь интересен мрк «Град». Он был передан флоту в конце прошлого года. Это «младший брат» «Углича» и «Зеленого дола» из достраиваемого проекта 21631 «Буян-М». Среди вооружения — крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс».



С Северного флота пришли большой десантный «Иван Грен» и большой противолодочный «Североморск». Для юного по флотским меркам «Ивана Грена» это будет четвертый парад. Он был введен в эксплуатацию в 2018 году. Этим летом приходил на Международный военно-морской салон, предполагалась даже «открытая палуба» — впервые за много лет ВМФ был готов пустить горожан на борт военного корабля, но карты спутал мятеж Евгения Пригожина.

Большой противолодочный корабль «Североморск» 1988 года постройки на главном военно-морском параде в третий раз. Во время его «дебюта» в 2018 году «Фонтанка» писала о нем как об одном из самых боевых участников:

«Его судовой журнал содержит записи о походах в Северную Атлантику и Средиземное море, о борьбе с пиратством в Аденском заливе. Его борт целовали воды Индийского океана и щипали промозглые течения у берегов Арктики. БПК "Североморск" может многое рассказать о том, как устроен "сирийский экспресс"».

Фото: пресс-служба Министерства обороны РФ Поделиться Поделиться





Завершает кильватерный строй дизель-электрическая подводная лодка «Уфа». Эту серию «Адмиралтейские верфи» сейчас достраивают для Тихоокеанского флота. «Уфа» была передана ТОФу в конце прошлого года. Рассказывая о проекте 636.3 «Варшавянка», журналисты любят добавлять в заголовок «Черная дыра» для НАТО, мол, «за свою высокую скрытность подлодки получили такое прозвище на Западе». В Петербурге проект «Варшавянка» известен больше уголовным делом о хищении почти 400 миллионов рублей и загадочной смертью одного из фигурантов.



Замкнет строй военно-морских кораблей пограничный сторожевой корабль «Сочи» ПУ ФСБ. Впервые пограничники и спасатели участвовали в параде ВМФ в прошлом году, и теперь, по всей видимости, это станет традицией.



Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» / Архив Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» / Архив Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» / Архив Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» / Архив Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» / Архив Поделиться Поделиться





Воздушного парада в этом году не будет. После прохождения боевых кораблей мимо зрительских трибун в противоположном направлении (в сторону дамбы) пройдут десять парусных судов из местных яхт-клубов.

Как попасть на парад ВМФ Вход на зрительские трибуны военно-морского парада традиционно по приглашениям. В Кронштадте ежегодно администрация распространяет среди местных жителей порядка двух тысяч бесплатных билетов. На Сенатской площади в Петербурге присутствуют вип-персоны, командование Минобороны, руководство города, чиновники, ветераны флота. Второй год подряд будут приглашены дети из Мариуполя. Также в этом году вместе с президентом Путным смотреть парад будут представители африканских делегаций, которые по этому случаю задержались в Петербурге.



Ежегодно для горожан и туристов встает особой остротой вопрос — а где им посмотреть парад ВМФ. «Фонтанка» описывала ряд точек, где потенциально можно будет увидеть хотя бы прохождение кораблей:

— «балкончик» у Дворцового моста; — причал со львами на Адмиралтейской набережной; — спуск у Румянцевского сада; — набережная Лейтенанта Шмидта; — Университетская набережная.

Подробнее о каждой из точек читайте в нашем материале, но мы не можем гарантировать, что подходы к ним не будут перекрыты полицией.



Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» / Архив Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» / Архив Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» / Архив Фото: «Фонтанка.ру» / Архив Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» / Архив Поделиться Поделиться





Обратите внимание: занимать места нужно очень заблаговременно. Изучите график перекрытия дорожных магистралей. Дворцовый, Литейный, Троицкий и Благовещенский разведут за полчаса до начала парада — в 10:30, но (по опыту прошлых лет) движение по ним останавливают с 07:00.

Телевизионную трансляцию главного военно-морского парада будет вести Первый канал. «Фонтанка» с помощью своих корреспондентов представит альтернативную версию — о том, что скрыто за кадром, мы будем рассказывать в онлайн-режиме на сайте и в нашем тг-канале «Фонтанка SPB Online». Также за парадом на Сенатской можно будет наблюдать с помощью супервидовых веб-камер нашего проекта «ОтЛичный Петербург».

Праздничную программу, которую Смольный приготовил для Дня ВМФ, смотрите в нашем материале «Куда пойти 28–30 июля: парад, концерт и салют на День ВМФ, фестиваль уличных театров и флоксы в Ботаническом».

