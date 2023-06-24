Международный военно-морской салон досрочно завершает работу в Кронштадте

Официально организаторы ММВС-2023 пока заявили лишь об отмене мероприятий для прессы. Однако, по данным «Фонтанки», 24 июня салон остановил работу.



Кроме того, по нашим данным, в воскресенье, 25 июня, Международный военно-морской салон должна была посетить дочь главы Минобороны Ксения Шойгу, однако визит не состоится.



По информации «Фонтанки», церемонии закрытия салона не будет. Стенды просто разберут.



Обновление на 22:15:



После публикации с «Фонтанкой» связалась пресс-служба МВМС-2023 и опровергла информацию о досрочном завершении работы. Организатор при этом подтвердила, что официальной церемонии закрытия не будет. Также будет закрыт доступ для зрителей, отменены выступление «Стрижей» и осмотр кораблей. Не будет и пресс-подходов.

