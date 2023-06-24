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    Международный военно-морской салон досрочно завершает работу в Кронштадте

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    Официально организаторы ММВС-2023 пока заявили лишь об отмене мероприятий для прессы. Однако, по данным «Фонтанки», 24 июня салон остановил работу.

    Кроме того, по нашим данным, в воскресенье, 25 июня, Международный военно-морской салон должна была посетить дочь главы Минобороны Ксения Шойгу, однако визит не состоится.

    По информации «Фонтанки», церемонии закрытия салона не будет. Стенды просто разберут.

    Обновление на 22:15:

    После публикации с «Фонтанкой» связалась пресс-служба МВМС-2023 и опровергла информацию о досрочном завершении работы. Организатор при этом подтвердила, что официальной церемонии закрытия не будет. Также будет закрыт доступ для зрителей, отменены выступление «Стрижей» и осмотр кораблей. Не будет и пресс-подходов.

    «Салон будет работать в ограниченном режиме, только для специалистов, участники смогут пообщаться друг с другом на стендах», — сказали в пресс-службе МВМС-2023.

    Несколькими часами ранее организаторы объявили, что в воскресенье «мероприятия Международного военно-морского салона — 2023 будут проводиться только для специалистов».

    Смотр кораблей был завершен досрочно 24 июня. Однако это может быть связано с их малой популярностью — зрителей интересовало в основном авиашоу «Стрижей».

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