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    Военно-морской салон в воскресенье будет работать только по спецпропускам. Зрителей не пустят к кораблям

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    Финальный день Международного военно-морского салона-2023 пройдет без зрителей. Об этом 24 июня сообщили организаторы.

    «25 июня мероприятия Международного военно-морского салона-2023 будут проводиться только для специалистов. Будет введено ограничение прохода гостей и участников салона, допуск на территорию будет производиться по специальным пропускам после предварительной аккредитации», — сказано в сообщении.

    Вход на причалы гавани Усть-Рогатка будет закрыт. «Приносим свои извинения за доставленные неудобства», — добавили организаторы.

    Ранее «Фонтанка» давала список кораблей, которые можно было увидеть в Кронштадте своими глазами.

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