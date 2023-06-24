Военно-морской салон в воскресенье будет работать только по спецпропускам. Зрителей не пустят к кораблям

Финальный день Международного военно-морского салона-2023 пройдет без зрителей. Об этом 24 июня сообщили организаторы.



«25 июня мероприятия Международного военно-морского салона-2023 будут проводиться только для специалистов. Будет введено ограничение прохода гостей и участников салона, допуск на территорию будет производиться по специальным пропускам после предварительной аккредитации», — сказано в сообщении.



Вход на причалы гавани Усть-Рогатка будет закрыт. «Приносим свои извинения за доставленные неудобства», — добавили организаторы.

