Берите паспорт и поехали в Кронштадт. Рассказываем, как попасть на военные корабли и посмотреть на «Стрижей»

Международный военно-морской салон завершает свою работу в Кронштадте. В эти выходные, 24 и 25 июня площадки будут открыты для свободного посещения. Вход бесплатный, главное — взять с собой паспорт, без него не пустят. Рассказываем, что посмотреть на МВМС-2023 и какие нюансы нужно учесть. Какие корабли посмотреть в Кронштадте

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После четырехлетнего перерыва военные моряки откроют для горожан и туристов свои боевые корабли. Салон проводится раз в два года, в 2019 году из-за коронавируса посетителей на корабли не пускали. Эта возможность всегда привлекает довольно большое количество зрителей, поэтому будьте готовы отстоять небольшую очередь у трапа.



Всего в рамках МВМС-2023 демонстрируют 27 единиц вооружения, военной и специальной техники. Из большого, а значит, наиболее впечатляющего: дизель-электрические подлодки «Кронштадт» и «Уфа»;

большой десантный корабль «Иван Грен»;

корвет «Стойкий»;

малые ракетные корабли «Серпухов» и «Советск»;

малый десантный корабль на воздушной подушке «Мордовия»;

десантный корабль на воздушной подушке «Мичман Лермонтов».

Михаил Огнев//«Фонтанка.ру»

Для посещения откроют «Иван Грен», «Стойкий», «Серпухов» и «Советск». Предварительной регистрации нет, но пустят только граждан Российской Федерации. Будьте готовы к тому, что у вас попросят показать паспорт. Время работы салона с 10:00 до 18:00. Предполагается, что в этот же промежуток будут доступны корабли.



Полный форсаж в исполнении авиагруппы «Стрижи» Фигуры высшего пилотажа пилоты самой известной в России авиагруппы «Стрижи» демонстрировали на открытии МВМС-2023, которое состоялось 21 июня. В субботу и воскресенье они покажут зрелищные элементы посетителям салона. Начало в 15:00. Авиашоу состоится на набережной у конгресно-выставочного центра в парке «Остров фортов».

Как добраться до Кронштадта 24 и 25 июня: на машине, на автобусе, по воде Откровенно говоря, ехать в Кронштадт на личном автомобиле не рекомендуем. Чем больше дочь министра обороны Ксения Шойгу развивает на острове туристический кластер, тем сложнее, из-за наплыва желающих, туда попасть. Начатое строительство развязки КАД усугубляет дорожно-транспортную обстановку. Плюс на дни проведения салона запрещена парковка на всех центральных и прилегающих к Усть-Рогатке улицах. Вдобавок на выходные ограничат въезд в Кронштадт и транзитный проезд по участку КАД от станции Горская до Ломоносова.

Если приведенные аргументы не убедили, то на личном автомобиле (или такси) можно доехать до перехватывающей парковки у форта Константин. Оттуда ходят бесплатные автобусы-шаттлы, которые привезут до парка «Остров фортов». Там уже пешком, по указателям, можно дойти конгрессно-выставочного центра (КВЦ). Какие автобусы идут до Кронштадта Автобусы № 101 и 101Э от станции метро «Старая Деревня» (Санкт-Петербург)

Автобусы № 207 от автобусной станции «ул. Жени Егоровой» (Санкт-Петербург)

Автобусы № 175, 2Л от железнодорожного вокзала (Ломоносов)

Автобус № 215 (Сестрорецк)



На автобусе нужно будет доехать до конечной остановки, а оттуда полчаса пешком или десять минут на такси до КВЦ. Важно знать: чтобы посмотреть на выступление группы «Стрижи», необходимо приехать в КВЦ, а для осмотра кораблей — в Среднюю гавань Усть-Рогатки. Также до Кронштадта можно добраться водным транспортом. Маршрут, расписание и цены смотрите на сайте салона.