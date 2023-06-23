На выходных ограничат въезд в Кронштадт и транзитный проезд по участку КАД

Въезд в Кронштадт и транзитный проезд по участку КАД будет органичен на выходных. Об этом 23 июня предупреждает пресс-служба дирекции КЗС.



Речь идет об участке петербургской кольцевой автодороги от станции Горская до Ломоносова. Ограничения будут действовать 24 и 25 июня, петербуржцев просят выбирать альтернативные маршруты. Например, водные.

«Фонтанка» подробно рассказывала, какие еще ограничения ждут горожан на выходных. Они коснутся в том числе дорожного движения, общественного и водного транспорта.