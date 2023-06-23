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    «Алые паруса» и (не)лирика. Какие ограничения ждут петербуржцев в самый романтичный праздник в году

    «Алые паруса» и (не)лирика. Какие ограничения ждут петербуржцев в самый романтичный праздник в году

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    Фото: Валентин Ешоршин/«Фонтанка.ру»
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    Один из самых известных праздников Петербурга, «Алые паруса», пройдет 24 июня. На концерте на Дворцовой вживую присутствовать смогут лишь выпускники и сопровождающие. Зато то, как по Неве идет парусник, а потом в небо взмывают сотни фейерверков, может увидеть любой.

    Прогулки по городу субботним днем могут быть омрачены дождями. Зато на сами «Алые паруса» осадков быть не должно, рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

    Правда, придется учитывать два момента. Первый — возможное ночное падение температуры до плюс 15 градусов. Второй — ограничения, которые будут введены на время «Алых парусов». Для подготовки и проведения праздника выпускников в городе запланированы масштабные ограничения и перекрытия, которые затронут и водителей, и пешеходов.

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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    Фото: Валентин Ешоршин/«Фонтанка.ру»
    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
    Фото: Виде-губернатор Петербурга Ирина Потехина / Вконтакте
    1

    Мосты

    Для проведения генеральной репетиции «Алых парусов» в ночь с 23 на 24 июня разведут два моста:

    • Троицкий мост — с 20:15 до 4:50,
    • Дворцовый мост — с 1:20 до 4:55.

    Остальные переправы будут разводить по обычному графику. Узнать его можно на сайте «Мостотреста».

    В день праздника Троицкий мост разведут с 12:10 24 июня до 6:00 26 июня. Остальные мосты разводить не будут.

    Фото: Валентин Ешоршин/«Фонтанка.ру»
    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
    Фото: Виде-губернатор Петербурга Ирина Потехина / Вконтакте
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    2

    Дорожное движение

    До конца дня 25 июня ограничено движение транспорта на Университетской набережной в направлении от Биржевой площади к Таможенному переулку. А с вечера 23 июня улицы поэтапно начнут перекрывать:

    • с 20:30 23 июня до 2:30 24 июня — участки Дворцовой набережной, набережной Кутузова, Невского проспекта, Адмиралтейской и Университетской набережных, Дворцовый и Адмиралтейский проезды, Биржевую площадь;
    • с 12:00 24 июня до 7:00 25 июня — Каменноостровский проспект от улицы Куйбышева до Троицкого моста и Петровскую набережную от Каменноостровского проспекта до проезда по Троицкой площади П.С.;
    • с 15:00 24 июня до 7:00 25 июня — Дворцовый мост;
    • с 16:00 24 июня до 7:00 25 июня — Дворцовую набережную, набережную Кутузова, Невский проспект, Дворцовый проезд, Миллионную улицу, набережную Зимней канавки, Мраморный, Мошков, Аптекарский и Круглый переулки, обе стороны набережной Мойки, Волынский переулок, Пантелеимоновский мост, Садовую улицу, проезд вдоль Марсова поля, набережную Лебяжьей канавки, Суворовскую площадь, Замковую улицу, Конюшенный переулок, набережную канала Грибоедова, Адмиралтейские проспект и проезд, Сенатскую площадь, Английскую набережную, Гороховую, Большую Морскую и Малую Морскую улицы, Вознесенский проспект, Исаакиевскую площадь, Кирпичный переулок и Адмиралтейскую набережную;
    • с 20:00 24 июня до 7:00 25 июня — Университетскую набережную, Биржевую площадь, Биржевой проезд и Биржевой мост, набережную Макарова, проспект Добролюбова, площадь Лихачева, Мытнинскую набережную, Зоологический переулок, Кронверкскую, Петровскую и Петроградскую набережные, Каменноостровский и Кронверкский проспекты, проезд вдоль Троицкой площади П.С.

    Ряд указанных улиц будут перекрыты только на определенном участке. Подробный список перекрытий читайте здесь.

    Фото: Валентин Ешоршин/«Фонтанка.ру»
    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
    Фото: Виде-губернатор Петербурга Ирина Потехина / Вконтакте
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    3

    Парковка

    На ряде улиц запрет стоянки и остановки, связанный с подготовкой к празднику выпускников, уже действует. До 10:00 30 июня нельзя парковаться в Биржевом проезде, а до 23:59 того же дня — вдоль дома 4 по Дворцовой площади. До 8:00 3 июля запрещена парковка на нечетной стороне Биржевой площади. Непосредственно 24 июня с полуночи и до 23:39 для парковки закроют еще 38 участков дорог. Полный перечень смотрите тут.

    Фото: Валентин Ешоршин/«Фонтанка.ру»
    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
    Фото: Виде-губернатор Петербурга Ирина Потехина / Вконтакте
    ПоделитьсяПоделиться
    4

    Пешеходы

    Уже традиционно во время проведения праздника Дворцовую площадь и Дворцовую набережную отдадут выпускникам. На территорию проведения будут пускать по билетам и пропускам. Запускать на площадь выпускников начнут в 19:30.

    Фото: Виде-губернатор Петербурга Ирина Потехина / Вконтакте
    Фото: Валентин Ешоршин/«Фонтанка.ру»
    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
    Фото: Виде-губернатор Петербурга Ирина Потехина / Вконтакте
    ПоделитьсяПоделиться
    5

    Водный транспорт

    Для подготовки и проведения «Алых парусов» с 20:15 23 июня до 2:30 24 июня и с 20:00 24 июня до 6:00 25 июня часть водных объектов Петербурга будет закрыта для плавания на маломерных судах:

    • Нева от Благовещенского моста до Литейного моста;
    • Малая Нева от Биржевого моста до реки Нева;
    • Больщая Невка от Сампсониевского моста до реки Нева;
    • Фонтанка от Прачечного моста до Пантелеймоновского моста;
    • Зимняя канавка на всем протяжении;
    • Кронверкский пролив на всем протяжении.
    Фото: Валентин Ешоршин/«Фонтанка.ру»
    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
    Фото: Виде-губернатор Петербурга Ирина Потехина / Вконтакте
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    6

    Общественный транспорт

    Метро в ночь с 24 на 25 июня будет работать круглосуточно, а интервалы между поездами составят до 8,5 минут. Также всю ночь будут ходить автобусы №№ 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 142 и троллейбусы №23 и №46. С полуночи до шести утра они будут работать с интервалом не более 30 минут.

    С 20:30 23 июня до 2:30 24 июня в связи с закрытием движения по Дворцовому мосту, Биржевой площади и Университетской набережной меняются трассы автобусных маршрутов №№ 7, 10, 24, 47 и 191.

    С 15:00 до 20:00 24 июня по измененным трассам будут следовать автобусы №№ 2, 3, 7, 10, 22, 24, 27, 46, 49, 76 и 191.

    С 15:00 24 июня до 7:00 25 июня маршруты изменят троллейбусы №№ 1, 5, 7, 10, 11, 17 и 22.

    А с 20:00 24 июня до 7:00 25 июня изменят трассы трамвайных маршрутов №6 и №40.

    Подробнее о том, как будут следовать указанные автобусы, троллейбусы и трамваи во время перекрытий, можно узнать на сайте ГКУ «Организатор перевозок».

    Фото: Валентин Ешоршин/«Фонтанка.ру»
    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
    Фото: Виде-губернатор Петербурга Ирина Потехина / Вконтакте
    ПоделитьсяПоделиться
    7

    Алкоголь

    В день проведения «Алых парусов», в соответствии с городским законом от 2005 года, в Петербурге будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции. На бары, рестораны, кафе и прочие заведения общественного питания, а также на магазины беспошлинной торговли этот запрет не распространяется.

    Фото: Валентин Ешоршин/«Фонтанка.ру»
    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
    Фото: Виде-губернатор Петербурга Ирина Потехина / Вконтакте
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    ПетербургАлые парусаПерекрытия движенияОбщественный транспорт
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