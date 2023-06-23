«Алые паруса» и (не)лирика. Какие ограничения ждут петербуржцев в самый романтичный праздник в году

Один из самых известных праздников Петербурга, «Алые паруса», пройдет 24 июня. На концерте на Дворцовой вживую присутствовать смогут лишь выпускники и сопровождающие. Зато то, как по Неве идет парусник, а потом в небо взмывают сотни фейерверков, может увидеть любой.



Прогулки по городу субботним днем могут быть омрачены дождями. Зато на сами «Алые паруса» осадков быть не должно, рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.



Правда, придется учитывать два момента. Первый — возможное ночное падение температуры до плюс 15 градусов. Второй — ограничения, которые будут введены на время «Алых парусов». Для подготовки и проведения праздника выпускников в городе запланированы масштабные ограничения и перекрытия, которые затронут и водителей, и пешеходов.

