На «Алые паруса» общественный транспорт в Петербурге будет работать круглосуточно

В грядущие выходные в Петербурге состоится ежегодный праздник выпускников «Алые паруса». Городские автобусы, троллейбусы и метро продолжат возить пассажиров без перерыва на ночь.
В ночь с 24 на 25 июня петербургский общественный транспорт будет работать круглосуточно, сообщает 20 июня пресс-служба комитета по транспорту Петербурга. В метро интервалы между поездами составят до 8,5 минут. Наземный транспорт будет ходить не реже, чем раз в полчаса. С полуночи до шести часов утра воскресенья будут работать 9 автобусных маршрутов: № 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114 и 142, а также два троллейбусных: №23 и №46.
Напомним, что в центре Петербурга в связи с подготовкой и проведением праздника ограничено движение на ряде улиц. Троицкий мост же сузили вдвое и разводят на всю ночь, а в выходные его закроют до утра понедельника.