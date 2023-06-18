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    Уже сегодня. Троицкий мост начнут перекрывать на ночь из-за «Алых парусов»

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    8 комментариев
    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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    На грядущей неделе автомобилистов в центре Петербурга ждут не только более долгие разводки Троицкого моста по ночам, но и частичное его перекрытие в остальное время. Ограничения связаны с подготовкой и проведением праздника выпускников «Алые паруса».

    Как сообщает 16 июня пресс-служба комитета по транспорту Петербурга, Троицкий мост будут полностью перекрывать для движения транспорта на следующие периоды:

    • с 22:50 18 июня до 8:00 19 июня;
    • с 22:50 19 июня до 8:00 20 июня;
    • с 22:50 21 июня до 8:00 22 июня;
    • с 22:50 22 июня до 8:00 23 июня;
    • с 20:00 23 июня до 4:50 24 июня;
    • с 12:00 24 июня до 8:00 26 июня.

    Помимо этого, переправу будут закрывать в направлении от Каменноостровского проспекта к Дворцовой набережной:

    • с 8:00 до 22:50 19 июня;
    • с 8:00 20 июня до 22:50 21 июня;
    • с 8:00 до 22:50 22 июня;
    • с 8:00 до 20:00 23 июня;
    • с 4:55 до 12:00 24 июня.
    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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    Перекрытия также внесут изменения в трассы автобусных маршрутов № 46 и № 76 и трамвая № 3. Подробнее об измененных маршрутах можно узнать на сайте ГКУ «Организатор перевозок». А о том, какие еще ограничения движения и парковки вводятся в центре Петербурга в связи с «Алыми парусами», читайте здесь.

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
    Фото: Комитет по транспорту Петербурга

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    ПетербургПерекрытия движенияОграничения движения транспортаАлые паруса
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    Комментарии 8

    Гость18 Июн 2023 в 00:43
    Все равно никому вживую это не увидеть, так Нафига? Ну снилюмите один раз и показывайте потом это кино хоть каждый месяц.
    +0−0
    Гость18 Июн 2023 в 00:37
    Город совсем не для жителей стал. А служит декорациями для проведения всяких праздненств.
    +0−0
    правду не задушишь не убьёшь!18 Июн 2023 в 00:11
    надо потерпеть им после пару сов на фронт за родину идти!
    +0−1
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