Уже сегодня. Троицкий мост начнут перекрывать на ночь из-за «Алых парусов»

На грядущей неделе автомобилистов в центре Петербурга ждут не только более долгие разводки Троицкого моста по ночам, но и частичное его перекрытие в остальное время. Ограничения связаны с подготовкой и проведением праздника выпускников «Алые паруса».
Как сообщает 16 июня пресс-служба комитета по транспорту Петербурга, Троицкий мост будут полностью перекрывать для движения транспорта на следующие периоды:
- с 22:50 18 июня до 8:00 19 июня;
- с 22:50 19 июня до 8:00 20 июня;
- с 22:50 21 июня до 8:00 22 июня;
- с 22:50 22 июня до 8:00 23 июня;
- с 20:00 23 июня до 4:50 24 июня;
- с 12:00 24 июня до 8:00 26 июня.
Помимо этого, переправу будут закрывать в направлении от Каменноостровского проспекта к Дворцовой набережной:
- с 8:00 до 22:50 19 июня;
- с 8:00 20 июня до 22:50 21 июня;
- с 8:00 до 22:50 22 июня;
- с 8:00 до 20:00 23 июня;
- с 4:55 до 12:00 24 июня.
Перекрытия также внесут изменения в трассы автобусных маршрутов