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    Подготовка начинается. Праздник «Алые паруса» сузит и перекроет улицы в Петербурге

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    Подготовка и проведение праздника выпускников «Алые паруса» до конца месяца изменят схему движения транспорта в Петербурге. Первые ограничения вступят в силу уже вечером 9 июня.

    Перекрывать движение планируется на 18 участках дорог, сообщает пресс-служба комитета по транспорту Петербурга. В частности, будут закрыты:

    • с 00:00 11 июня до 06:00 12 июня — Миллионная улица от набережной Зимней канавки до дома 4 по Дворцовой площади;
    • с 00:00 10 июня до 06:00 16 июня — Дворцовая площадь вдоль домов 4 и 6–8;
    • с 23:00 12 июня до 04:55 13 июня, с 22:50 18 июня до 20:00 25 июня, с 22:50 18 июня до 08:00 19 июня, с 22:50 19 июня до 08:00 20 июня, с 22:50 21 июня до 08:00 22 июня, с 22:50 22 июня до 08:00 23 июня, с 20:00 23 июня до 04:55 24 июня и с 12:00 24 июня до 08:00 26 июня — перекрестки Каменноостровского проспекта с Петровской набережной и Дворцовой набережной со съездами с Суворовской площади (Троицкий мост);
    • с 01:30 21 июня до 06:00 26 июня — Дворцовая набережная в направлении от Троицкого моста к Дворцовому мосту.

    На 10 улицах сузят проезжую часть:

    • с 18:00 9 июня до 08:00 30 июня — на набережной Зимней канавки от Миллионной улицы до Дворцовой набережной и вдоль дома 34 по Дворцовой набережной;
    • с 23:00 15 июня до 06:00 28 июня — на Каменноостровском проспекте в направлении от Троицкой площади к Троицкому мосту;
    • с 22:00 18 июня до 06:00 26 июня — на нечетной стороне Дворцовой набережной вдоль домов 24, 30, 32, 34 и 38;
    • с 23:00 15 июня до 08:00 16 июня, с 23:00 16 июня до 08:00 17 июня, с 23:00 17 июня до 08:00 часов 18 июня и с 20:00 25 июня до 06:00 26 июня — на Троицком мосту от перекрестка Каменноостровского проспекта с Петровской набережной в направлении к Дворцовой набережной;
    • с 01:30 19 июня до 01:30 21 июня — на Дворцовой набережной в направлении от Троицкого моста к Дворцовому мосту;
    • с 06:00 26 июня до 06:00 28 июня — на Дворцовой набережной от Троицкого моста к Дворцовому мосту и вдоль дома 38 по Дворцовой набережной до Дворцового проезда.

    Кроме того, в ночь на 12 и 13 июня Троицкий мост разведут на 2,5 часа раньше обычного.

    Помимо этого будет запрещена остановка транспортных средств:

    • с 00:00 10 июня до 23:59 30 июня — на Дворцовой площади вдоль домов 4 и 6–8;
    • с 00:00 до 23:59 10 июня — на Миллионной улице от набережной Зимней канавки до дома 4 по Дворцовой площади;
    • с 00:00 10 июня до 23:59 11 июня — на Мичуринской улице от Петровской набережной до Пеньковой улицы и на Петровской улице от Петровской набережной до Мичуринской улицы;
    • с 08:00 10 июня до 08:00 3 июля — по нечетной стороне Биржевой площади;
    • с 00:00 15 июня до 10:00 30 июня — в Биржевом проезде.

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    ПетербургОграничения движения транспортаПерекрытия движенияАлые паруса
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