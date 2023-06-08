    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 18

    2 м/с, с-з

    763мм

    43%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd81.46eur87.17

    Репетиции «Алых парусов» разведут Троицкий мост раньше обычного

    1991
    3 комментария

    График разводки Троицкого моста в центре Петербурга изменится в выходные в связи с проведением репетиций праздника выпускников «Алые паруса». Две ночи переправа будет недоступна на несколько часов дольше.

    В ночь с 11 на 12 июня и с 12 на 13 июня Троицкий мост будут разводить с 23:00 до 4:55, сообщает 8 июня пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест». Обычно переправу разводят в 1:20 и наводят в 4:50. Все остальные мосты в указанные ночи будут разводить по графику.

    В пресс-службе отмечают, что измененный график является предварительным, и в дни мероприятий время разводки может быть скорректировано.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургРазводка мостаТроицкий мостАлые паруса
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close