Репетиции «Алых парусов» разведут Троицкий мост раньше обычного

График разводки Троицкого моста в центре Петербурга изменится в выходные в связи с проведением репетиций праздника выпускников «Алые паруса». Две ночи переправа будет недоступна на несколько часов дольше.



В ночь с 11 на 12 июня и с 12 на 13 июня Троицкий мост будут разводить с 23:00 до 4:55, сообщает 8 июня пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест». Обычно переправу разводят в 1:20 и наводят в 4:50. Все остальные мосты в указанные ночи будут разводить по графику.

В пресс-службе отмечают, что измененный график является предварительным, и в дни мероприятий время разводки может быть скорректировано.