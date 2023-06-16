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    Троицкий мост будут разводить на всю ночь для подготовки к «Алым парусам»

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    3 комментария

    Подготовка к проведению праздника выпускников «Алые паруса», в частности монтаж оборудования, на неделю изменит график разводки Троицкого моста. Его будут разводить поздно вечером и наводить только утром.

    В период с 18 по 23 июня Троицкий мост будет разводиться с 23:00 до 7:00, сообщает 16 июня пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест». Остальные переправы будут разводить по обычному графику.

    Указанное расписание является предварительным, и в день проведения мероприятий время может поменяться, добавляют в организации. Оперативная информация об изменениях публикуется на сайте «Мостотреста» и в мобильном приложении «Мосты Петербурга».

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    ПетербургРазводка мостаАлые паруса
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    Комментарии 3

    Гость16 Июн 2023 в 12:04
    Как же они достали со своими пробегами, форумами, парадами и вялыми парусами...
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