Троицкий мост будут разводить на всю ночь для подготовки к «Алым парусам»

Подготовка к проведению праздника выпускников «Алые паруса», в частности монтаж оборудования, на неделю изменит график разводки Троицкого моста. Его будут разводить поздно вечером и наводить только утром.



В период с 18 по 23 июня Троицкий мост будет разводиться с 23:00 до 7:00, сообщает 16 июня пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест». Остальные переправы будут разводить по обычному графику.

Указанное расписание является предварительным, и в день проведения мероприятий время может поменяться, добавляют в организации. Оперативная информация об изменениях публикуется на сайте «Мостотреста» и в мобильном приложении «Мосты Петербурга».