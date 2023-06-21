Центр Петербурга в выходные перекроют «Алые паруса»: какие улицы избавят от транспорта

Фото: Комитет по транспорту Петербурга Поделиться Поделиться





Праздник выпускников «Алые паруса» изменит схему движения в центре Петербурга в ближайшие выходные. Комитет по транспорту публикует список ограничений и перекрытий, которые ожидают водителей с 23 по 25 июня. С 00:00 23 июня до 23:59 25 июня сузят проезжую часть на Университетской набережной вдоль дома 3 в направлении от Биржевой площади к Таможенному переулку.

С 20:30 23 июня до 2:30 24 июня перекроют движение по: Дворцовой набережной от Дворцового проезда к Прачечному мосту;

набережной Кутузова от Прачечного моста до Кричевского переулка;

Невскому проспекту от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта;

Дворцовому проезду;

Адмиралтейскому проезду;

Адмиралтейской набережной от Сенатской площади до Дворцового проезда;

Университетской набережной от Кадетской линии до Биржевой площади;

Биржевой площади.

С 12:00 24 июня до 7:00 25 июня закроют Каменноостровский проспект от улицы Куйбышева до Троицкого моста и Петровскую набережную от Каменноостровского проспекта до проезда по Троицкой площади П.С.

С 15:00 24 июня до 7:00 25 июня будет закрыт Дворцовый мост. С 16:00 24 июня до 7:00 25 июня перекроют: Дворцовую набережную;

набережную Кутузова;

съезды с Литейного моста в направлении набережной Кутузова;

Невский проспект от Садовой улицы до Адмиралтейского проспекта;

Дворцовый проезд;

Миллионную улицу;

набережную Зимней канавки;

Мраморный переулок;

Мошков переулок;

Аптекарский переулок;

Круглый переулок;

нечетную сторону набережной Мойки от 1-го Инженерного моста до Невского проспекта;

четную сторону набережной Мойки от Гороховой улицы до Конюшенного переулка;

Волынский переулок;

Пантелеимоновский мост;

Садовую улицу от Инженерной улицы до набережной Лебяжьей канавки;

проезд вдоль Марсова поля;

набережную Лебяжьей канавки;

Суворовскую площадь;

Замковую улицу;

Конюшенный переулок от Конюшенной площади к набережной Мойки;

набережную канала Грибоедова от улицы Ломоносова до Невского проспекта;

Адмиралтейский проспект;

Адмиралтейский проезд;

Сенатскую площадь;

Английскую набережную;

Гороховую улицу от набережной Мойки до Адмиралтейского проспекта;

Большую Морскую улицу от Исаакиевской площади до Невского проспекта;

Малую Морскую улицу от Невского проспекта до Вознесенского проспекта;

Вознесенский проспект от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта;

Исаакиевскую площадь вдоль дома 1 по Вознесенскому проспекту;

Кирпичный переулок;

Адмиралтейскую набережную.

С 20:00 24 июня до 7:00 25 июня перекроют: Университетскую набережную;

Биржевую площадь;

Биржевой проезд;

Биржевой мост;

набережную Макарова от Тучкова моста до Биржевой площади;

проспект Добролюбова от переулка Талалихина до Кронверкского проспекта;

площадь Лихачева;

Мытнинскую набережную;

Зоологический переулок;

Кронверкскую набережную;

Петровскую набережную;

Петроградскую набережную от Петровской набережной до улицы Куйбышева;

Каменноостровский проспект от Австрийской площади до улицы Куйбышева в направлении Троицкого моста;

Кронверкский проспект от Зверинской улицы до проспекта Добролюбова;

проезд вдоль Троицкой площади П.С.

Помимо этого с 00:00 до 23:59 24 июня будет запрещено парковаться на Дворцовой набережной, в Мраморном и Мошковом переулках, на Миллионной улице, в Аптекарском и Круглом переулках, на нечетной стороне набережной Мойки от 1-го Инженерного моста до Невского проспекта и четной от Гороховой улицы до Конюшенного переулка, на Конюшенной площади, в проезде вдоль Марсова поля, на набережной Лебяжьей канавки, Суворовской площади, в Конюшенном переулке от Конюшенной площади к набережной Мойки, на набережной канала Грибоедова от Конюшенной площади до Невского проспекта, Адмиралтейском проспекте, Сенатской площади, Английской набережной от Сенатской площади до Благовещенского моста, Гороховой улице от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта, Большой Морской улице от Кирпичного переулка до Невского проспекта, Малой Морской от Невского до Вознесенского проспекта и от Невского до Почтамтской улицы, Вознесенском проспекте от Малой Морской до Адмиралтейского проспекта, Исаакиевской площади вдоль дома 1 по Вознесенскому, в Кирпичном переулке, на Адмиралтейской набережной, Галерной улице от Замятина переулка до площади Труда, Университетской набережной, Биржевой площади и в Биржевом проезде, на набережной Макарова от Тучкова моста до Биржевой площади, в Волховском переулке, на площади Лихачева, Мытнинской набережной, в Зоологическом переулке, на Кронверкской набережной, проспекте Добролюбова от дома 13 до Кронверкского проспекта, Петровской набережной и на Петроградской набережной от Петровской набережной до улицы Куйбышева.

Также напомним, что в выходные перекроют Троицкий мост. В будние дни его закрывают на ночь, а днем движение по нему ограничено.