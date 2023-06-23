Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде на «Алые паруса» и в предстоящие выходные

В выходные дни погода в Ленинградской области и Санкт-Петербурге будет примерно одинаковой. Об этом в пятницу, 23 июня, рассказал главный синоптик города Александр Колесов в своем Telegram-канале.
Температурный фон ожидается летним — от 19 до 24 градусов тепла. «Пониженное атмосферное давление сохраняется, а значит, и развитие облаков в дневные часы будет продолжаться», — сказано в посте.
В субботу ночью местами пройдут кратковременные дожди, а днем — уже ливни с грозами.
«Хотя облачности должно быть много, солнце, особенно на западе области и в Санкт-Петербурге, будет показываться», — прогнозирует Колесов.
Ежегодный праздник выпускников «Алые паруса» пройдет 24 июня. На самом мероприятии осадков не должно быть, потому что дневные дожди к вечеру закончатся. Следующие начнутся уже в начале следующего дня.
«Температура воздуха в центре города вечером, к началу праздника +20…+18 градусов, минимальная ночью до +15 градусов», — подытожил главный синоптик Петербурга.