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    Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде на «Алые паруса» и в предстоящие выходные

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    В выходные дни погода в Ленинградской области и Санкт-Петербурге будет примерно одинаковой. Об этом в пятницу, 23 июня, рассказал главный синоптик города Александр Колесов в своем Telegram-канале.

    Температурный фон ожидается летним — от 19 до 24 градусов тепла. «Пониженное атмосферное давление сохраняется, а значит, и развитие облаков в дневные часы будет продолжаться», — сказано в посте.

    В субботу ночью местами пройдут кратковременные дожди, а днем — уже ливни с грозами.

    «Хотя облачности должно быть много, солнце, особенно на западе области и в Санкт-Петербурге, будет показываться», — прогнозирует Колесов.

    Ежегодный праздник выпускников «Алые паруса» пройдет 24 июня. На самом мероприятии осадков не должно быть, потому что дневные дожди к вечеру закончатся. Следующие начнутся уже в начале следующего дня.

    «Температура воздуха в центре города вечером, к началу праздника +20…+18 градусов, минимальная ночью до +15 градусов», — подытожил главный синоптик Петербурга.

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    ПогодаАлые парусаАлександр Колесов
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    Комментарии 10

    Гость23 Июн 2023 в 13:07
    Ахахахах
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