«Алые паруса» — 2023 отправят выпускников в будущее под хиты «Чайфа»

24 июня состоится, пожалуй, самый громкий и известный праздник Петербурга — «Алые паруса». Концерт на Дворцовой вживую увидят только выпускники (остальные при желании посмотрят в записи), но проход сказочного парусника и огненное шоу будут доступны всем желающим.

Ведущими праздника станут Дмитрий Хрусталев и Ида Галич. Хедлайнером концертной части выбрана рок-группа «Чайф» во главе с Владимиром Шахриным — именно под их известные нескольким поколениям песни бриг под алыми парусами вплывет в акваторию Невы.

Для выступления каждого артиста подготовлены эксклюзивные декорации. Например, как сообщают организаторы, Тося Чайкина выступит в костюмах в стиле футуристических нимф в окружении загадочного леса, а в номерах Gayazovs Brothers реквизит будет летать.



По традиции в концерте примет участие исполнитель, который годом ранее на празднике больше всех понравился выпускникам: группа The Hatters объединит классическую музыку и рок, задействовав в шоу около пятидесяти человек одновременно.

