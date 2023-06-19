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    «Алые паруса» — 2023 отправят выпускников в будущее под хиты «Чайфа»

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    24 июня состоится, пожалуй, самый громкий и известный праздник Петербурга — «Алые паруса». Концерт на Дворцовой вживую увидят только выпускники (остальные при желании посмотрят в записи), но проход сказочного парусника и огненное шоу будут доступны всем желающим.

    Фото: Ксения Потеева, «Фонтанка.ру»
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    Ведущими праздника станут Дмитрий Хрусталев и Ида Галич. Хедлайнером концертной части выбрана рок-группа «Чайф» во главе с Владимиром Шахриным — именно под их известные нескольким поколениям песни бриг под алыми парусами вплывет в акваторию Невы.

    Для выступления каждого артиста подготовлены эксклюзивные декорации. Например, как сообщают организаторы, Тося Чайкина выступит в костюмах в стиле футуристических нимф в окружении загадочного леса, а в номерах Gayazovs Brothers реквизит будет летать.

    По традиции в концерте примет участие исполнитель, который годом ранее на празднике больше всех понравился выпускникам: группа The Hatters объединит классическую музыку и рок, задействовав в шоу около пятидесяти человек одновременно.

    Также на сцену (которая, к слову, в этом году в полтора раза больше, чем в прошлом) выйдут Gayazovs Brothers — дуэт братьев Тимура и Ильяса Гаязовых, Юлианна Караулова, Gafur, «Моя Мишель», Burito и белорусский певец LYRIQ (он откроет концерт).

    Прямую трансляцию концерта и водно-пиротехнического шоу с проходом брига «Россия» можно будет посмотреть в эфире Пятого канала. Начало в 22:00. Фейерверк и проход брига «Россия» запланирован на 00:40.

    12+

    Фото: Ксения Потеева, «Фонтанка.ру»

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