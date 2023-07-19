День ВМФ и крейсер «Аврора»

В канун Дня ВМФ мой друг, писатель Александр Покровский, написал про «Аврору»: «Аврора» — корабль номер один, и парад в честь Дня ВМФ надо начинать с обхода именно «Авроры», а уже потом обходить современные боевые корабли — иначе пропадает вся соль парада, а соль его заключается в верности традиции, ибо парад — это дань уважения памяти павших героев и чествование победителей — их и олицетворяет корабль номер один, то есть «Аврора». Как старый командир уточню его предложение и задам вопрос: почему «Аврору», корабль № 1 нашего ВМФ, а официально «Краснознаменного, ордена Октябрьской революции крейсера 1-го ранга Балтийского флота» или просто «корабль боевой славы» исключили из строя кораблей главного военно-морского парада в Петербурге?

Но сначала немного новейшей истории нашего военно-морского парада. До 2016 года президент России Владимир Путин, как верховный главнокомандующий ВС РФ, каждый год принимал военно-морской парад на одном из флотов: в Североморске, Севастополе, Владивостоке или Балтийске. Однако в 2016 году на место своей исторической стоянки у Нахимовского училища вернулась легендарная «Аврора». После двухлетнего серьезного ремонта и реконструкции на Кронштадтском морском заводе. Как раз накануне Дня ВМФ. Тогдашний губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко предложил президенту принять военно-морской парад в 2016 году именно в Петербурге как морской столице России. Главной «звездой» парада должна была стать и стала именно «Аврора». Не скрою, что это была идея нашего Клуба подводников. Предложение было принято.

Традиционно военно-морские парады в Петербурге всегда начинались с «Авроры». Так было и в 2016 году. Осмотрев обновленный крейсер боевой славы, президент на борту «Авроры» также принял доклад начальника Нахимовского училища контр-адмирала Алексея Сурова о капитальном ремонте и полной реконструкции Нахимовского военно-морского училища и одобрил его. Кстати, эта работа была выполнена в течение двух лет и завершена к 2018 году. 27 июля 2017 года указом президента России было установлено проведение в День ВМФ главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге на Неве и на Кронштадтском рейде.

Все бы хорошо, однако «Аврора» в этих парадах уже не участвует… Злые языки говорят, что она «не вписывается» в картинку прямой трансляции, которая стала «телевизионным событием года». Хотя следует вспомнить, что в 2018 году президент Владимир Путин второй раз поднялся на борт крейсера 1-го ранга «Аврора». Но это вышло почти случайно — после окончания парада его катер «Серафим Саровский» неожиданно подошел к адмиральскому трапу корабля, на палубу которого уже пустили туристов! Но, слава богу, обошлось без происшествий. С тех пор именно поэтому «Аврору» готовят к параду по полной программе и даже закрыли для туристов. А вдруг???

Итак, 30 июля 2023 года в Петербурге и Кронштадте состоится уже седьмой по счету главный военно-морской парад, в котором примут участие свыше 50 кораблей и катеров, 7 подводных лодок и 48 самолетов! И напоследок еще раз процитирую Александра Покровского:

«Словом, высокое начальство должно начинать обход кораблей с нее — иначе это не парад, а телешоу, где важна не память и традиции, а выгодный ракурс.



Ну, что ж, осталось всего-то 12 дней — они пролетят очень быстро, — и вот тогда мы и увидим что главней: традиции и дань героям дней минувших или обычное телешоу».



Капитан 1-го ранга в отставке Игорь Курдин, председатель Совета Клуба моряков-подводников и ветеранов ВМФ

