Памятник универсанту может переехать к «Максидому». В СПбГУ забыли его учесть

Санкт-Петербургский государственный университет получил добро на установку возле входа в здание Двенадцати коллегий памятника автору триады «Православие. Самодержавие. Народность» графу Уварову. Но столкнулся с неожиданной сложностью — памятник крылатому Гению — универсанту оказался не поставлен на баланс вуза, то есть и убрать его оттуда ректорат не имеет права, хотя работы уже начались.

Фото: ИТАР-ТАСС / Игорь Акимов Поделиться Поделиться





Памятник универсанту открыли в 2007 году. Ректор Людмила Вербицкая говорила, что он должен стать олицетворением всего передового и гениального. Сейчас в брошюрах университет действительно изображают с «Крылатым гением», а студенты перед экзаменом трут ему пятку, иностранцы фотографируются с «Гением» после вручения дипломов.



Идея установки памятника принадлежала культурному фонду «Знаменитые универсанты СПбГУ». Создание его спонсировал глава «Максидома» Александр Евневич, скульптором выступил Михаил Белов. Спустя 16 лет скульптуру решили убрать — в вузе решили, что на этом месте должен стоять памятник министру просвещения и автору триады «Православие. Самодержавие. Народность» графу Сергею Уварову.



Как уже писала «Фонтанка», на самом деле памятник Уварову собирались устанавливать во дворе СПбГУ, но приехавший на открытие закладного камня губернатор Петербурга Александр Беглов внезапно решил сделать подарок вузу и предложил открыть на этом месте фонтан. Памятнику консерватору Уварову, ненавистному поэту цензору Пушкина, по инициативе ректора Николая Кропачева решили поставить возле входа. «Гения» же собирались сместить на задворки. Однако неожиданно этому нашлось препятствие. Когда уже начались работы («Фонтанка» убедилась — вход в университет огорожен, «Гения» сдвинули с прежнего места), выяснилось, что вузу он не принадлежит. За 16 лет его не поставили на баланс университета, хотя в вузе несколько раз проводили аудиты.

Фото: Ксения Клочкова / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Клочкова / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Клочкова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Исходя из этого, формальным владельцем «Гения» является профинансировавший его создание Александр Евневич. Как рассказали «Фонтанке» в ГК «Орими» (Евневич является ее директором), в свое время на создание скульптуры предприниматель потратил почти 360 тысяч долларов.



«Юридически право на памятник Универсанту никто не оформлял, он не является собственностью ни СПбГУ, ни города»,— подтвердили в компании.

«СПбГУ уведомил господина Евневича, что ученый совет Университета принял единогласное решение заменить универсанта памятником графу Уварову. Это право Университета, никаких возражений на этот счет у нас нет»,— говорит Мария Драбова, директор по корпоративным коммуникациям ГК «Орими». По ее словам, так как памятник принадлежит не университету, а Евневичу, то именно он теперь и рассматривает «различные варианты "переезда" универсанта».



«Все расходы по демонтажу, перевозке, установке, а также необходимые согласования мы готовы взять на себя», — добавила Драбова.



Она не исключила, что в итоге «Крылатый гений» может появиться у одного из магазинов «Максидом», например, на Уральской улице.

На данный момент памятник огорожен и уже снят с пьедестала. «Фонтанка» обратилась в СПбГУ с вопросом, на каком основании были проведены эти работы, однако ответа не получила.

Граф Сергей Уваров был президентом Императорской академии наук (1818–1855) и министром народного просвещения Российской империи (1833–1849). Он стал инициатором преобразования в 1819 году Главного педагогического института в Императорский Санкт-Петербургский университет. Сергей Уваров вошел в историю как один из главных идеологов Николая I и автор формулы русской монархической доктрины «Православие, Самодержавие, Народность». В одной из своих работ Уваров писал, что «лишь монархии, если они руководствуются народным духом, способны обеспечивать своим подданным свободу от произвола». Пушкин же об Уварове писал так: «Уваров большой подлец. Его клеврет Дундуков (дурак и бардаш) преследует меня своим цензурным комитетом, это большой негодяй и шарлатан. Разврат его известен». Поэт намекал, что и сам министр благосклонен мужскому полу, а его приближенный занял место в Академии наук через постель».



Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»

