Не время универсантов. Символ СПбГУ заменят на имперского министра просвещения

Фото: ИТАР-ТАСС/ Игорь Акимов Поделиться Поделиться





Санкт-Петербургский государственный университет отметит 300-летие установкой нового памятника. До недавнего времени его планировали открыть во дворе на Университетской набережной, но место решили поменять. Теперь ради министра хотят перенести во двор филфака памятник универсанту.



О том, что на территории СПбГУ планируется открыть памятник графу Сергею Уварову, министру народного просвещения при дворе императора Николая I и автору триады «Православие, самодержавие, народность», стало известно в июне. Созданием и установкой памятника занимается Российское военно-историческое общество. Инициативу поддержали как петербургские, так и федеральные власти и даже митрополит Псковский Тихон (Шевкунов). Губернатор Петербурга Александр Беглов во время открытия закладного камня говорил, что министр Сергей Уваров, как и нынешний президент России, боролся за технологическую независимость страны, а также занимался воспитанием молодёжи. Но на церемонии Беглов неожиданно решил сделать подарок вузу и предложил устроить на месте предполагавшегося памятника фонтан. С тех пор Уварову искали новое место.



По информации «Фонтанки», поиски длились недолго — 26 июня ректор Николай Кропачев на учёном совете СПбГУ сообщил, что граф Уваров заменит знаменитого «Крылатого гения», который стоит у главного входа в университет на Менделеевской линии. Это решение поддержано на совете единогласно, сообщил «Фонтанке» собеседник в вузе. За официальной информацией «Фонтанке» предложили обратиться в пресс-службу, там пока не дали комментариев.



Собеседники в вузе, впрочем, были удивлены таким развитием событий — памятник универсантам, говорят они, хоть и поставлен относительно недавно, но уже стал символом вуза. А студенты перед экзаменами ходили тереть «Гению» пятку. «Видимо, сейчас не время для универсантов, а время консервативных министров», — заметил один из сотрудников.



Памятник универсантам открыли в 2007 году. Ректор Людмила Вербицкая говорила, что он должен стать олицетворением всего передового и гениального. «Символ станет для университета официальным и будет помещен на бланках и документах вуза», — заявляла она. Сейчас на брошюрах вуз действительно изображают с «Крылатым гением». Идея установки памятника принадлежала культурному фонду «Знаменитые универсанты СПбГУ». Создание его проспонсировал глава «Максидома» Александр Евневич, скульптором выступил Михаил Белов. Через несколько лет после создания гений, правда, как писали, потерял лавровый венок.



Согласно античной мифологии Гений — покровитель смелых, выдающихся, передовых и неординарных личностей. Согласно решению ученого совета, воплощать эти символы он будет теперь во дворе филологического факультета. А его место займёт граф Уваров — цензор Пушкина, о котором поэт отзывался весьма нелестно. Народное воспитание, по версии Уварова, «должно совершаться в соединённом духе Православия, Самодержавия и Народности». Именно он автор этой формулы. Министру также принадлежит реформа, урезавшая автономию университетов и гимназий.



Примечательно, что одновременно с празднованием 300-летия университета в 2024 году закончится контракт нынешнего ректора вуза Николая Кропачева. Собеседники «Фонтанки» предполагают, что возглавляющий последние 15 лет СПбГУ Кропачев может остаться на этом посту, несмотря на 65-летний возраст.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»