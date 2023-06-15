«Воспитывать надо нашу подрастающую молодежь!» Как в рамках ПМЭФ вместо памятника решили открывать фонтан

Торжественная церемония открытия закладного камня министру Уварову на территории СПбГУ обернулась переездом будущего монумента и обещанием площади Универсантов.
О том, что на Университетской набережной, на территории СПбГУ, планируется открыть закладной камень на месте будущего памятника графу Сергею Уварову, министру народного просвещения при дворе Императора Николая I и автору триады «Православие, самодержавие, народность», объявили в конце первой декады июня. Установкой занимается Российское военно-историческое общество, по инициативе председателя РВИО помощника президента Владимира Мединского, министра просвещения Сергея Кравцова, губернатора Петербурга Александра Беглова и митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова). Инициатива, сказано на сайте РВИО, была поддержана президентом. В общем, ожидалась обычная церемония, в русле политики государства.
В назначенное время золотистая тряпочка покорно покрывала полуметровый в диаметре, увенчанный табличкой закладной камень. Торжественно подняться в воздух ей в тот вечер было не суждено.
Участники церемонии, показавшиеся в воротах, остановились, сделав всего пару шагов с тротуара во двор, и начали что-то обсуждать. «Фонтанка» услышала что-то про «чашу» и про то, что девушек, стоящих у закладного камня, можно отпустить. «А что на тряпочке написано?» — поинтересовался кто-то из чиновников. Повеяло духом перемен.
Двинулись было дальше, но внимание на себя переключил люк — точнее, отсутствие крышки на нем. Как так вышло, осталось за кадром. То ли кто-то ее незаметно снял, так что люк оказался открытым на пути участников церемонии, то ли крышки и не было (россияне привыкли не удивляться такому феномену, возможно, и правда, никто не обратил внимания)… В общем, оберегая друг друга, чиновники направились вглубь площади, туда, где их ждали микрофоны.
В качестве лирического отступления «Фонтанка» заметит, что место для памятника, и правда, казалось странным. Еще до начала церемонии наш корреспондент пытал пресс-службу СПбГУ — а бывают ли тут вообще студенты (спойлер: нет, позади памятника только здание, где работает Информационный центр приемной комиссии), проведен ли уже ремонт на этой территории, и в каких зданиях. Пространство выглядело несколько сиротливым.
Первым выступил Владимир Мединский.
«Мы сегодня, в канун 300-летия Университета, приехали, чтобы объявить о том, что в этом году, в Год учителя, педагога и наставника, здесь, на территории Петербургского Университета, будет открыт памятник человеку, которого обязаны чтить не только во всей стране, но и в Петербурге, в Университете особенно, — сказал он. — Потому что именно его радениями (он 25 лет был министром просвещения), именно с его подачи был воссоздан Петербургский университет. И то, какое место он занимает в системе образования, — это результат личных усилий министра просвещения Российской империи графа Уварова».
Внезапно Владимир Мединский намекнул, что это не единственная новость на сегодня — и уступил микрофон Александру Беглову.
Губернатор предложил отдать дань уважения министру просвещения Российской империи: «Он {граф Уваров} был подзабыт немножко, но студенчество его всегда помнило, потому что он сделал очень много для образования в Российской империи, и сегодня мы продолжаем его дело, — начал губернатор. — Прежде всего, он возродил технические науки — это очень важно, это практически технологическая независимость научной промышленности той империи и сегодняшнего дня. То, о чем постоянно говорит президент, — что нам нужно освободиться от технологической зависимости. Вот Уваров это делал. И кроме всего прочего, самое главное, он говорил (и это было сделано): образование это хорошо, но нужно заниматься еще воспитанием. О чем говорит наш президент? Воспитывать надо нашу подрастающую молодежь! Потому что мы можем сделать сильную страну, армию (то, что мы и сделали), но придут наследники — какими они будут? От этого зависит будущее России».
И тут Беглов вдруг поменял ход церемонии.
«Памятник это памятник, но к 300-летию (в 2024 году СПбГУ отметит соответствующий юбилей — прим.ред.) нужно делать какой-то хороший подарок, — рассказал Александр Беглов. — И вот мы посовещались вместе: а что можно еще подарить Университету, такое интересное, знаковое… И как вы думаете, что мы придумали? Мы придумали, что на этом месте будет фонтан!»
Неожиданное объявление вызвало нерешительные, но определенно одобрительные аплодисменты. Фонтан во дворе явно не испортит одну из главных набережных города, а вот привлечь студентов на пустынное общественное пространство сможет с легкостью, сделав его популярным. К тому же, как пояснили «Фонтанке» в пресс-службе губернатора, площадь нарекут площадью Универсантов, да и сам вид фонтана — подарка города Университету — пока не конкретизирован: возможно, это будет фонтанный комплекс с вырывающимися из-под земли струями, без чаши. А может, и с ней.
Вслед за министром просвещения, также рассказавшем о своем понимании значения Уварова для России, выступил ректор Университета. Его речь актуализировала фигуру министра Николая I для современной политики государства.
«Сегодня говорилось о роли графа Уварова в науке, образовании, но, действительно, есть моменты, о которых сегодня надо говорить особо: воспитание, — подчеркнул Николай Кропачев. — Со времен известной всем здесь присутствующим триады Уварова, которая стала основой российского миропонимания, воспитание было всегда частью образовательного процесса. Но ведь 90-е годы и начало даже 2000-х из закона «Об образовании», из нормативных актов воспитание было исключено как элемент образовательного процесса! Из трудового договора с преподавателем высшей школы факт воспитательной деятельности был исключен! Только 1 сентября 2020 года в законе об образовании снова появилось упоминание воспитания. И мы в нашем Университете, да и во всех образовательных учреждениях страны стали включать воспитание в качестве неотъемлемой части задач вуза, школы и работы конкретного преподавателя, учителя. Конечно, за 30 лет многое потеряно — 90-е, 2000-е годы, — многое утрачено. И сейчас задача — быстро, эффективно все это восстановить».
Поскольку с приходом известий о фонтане на месте памятника устраивать торжественные открытия было уже несколько бессмысленно, после речи ректора публику просто пригласили возвращаться вновь — уже потом, на открытие памятника и фонтана.
Впрочем, где именно на территории Университета будет установлен памятник — пока не решено. Как и то, когда это будет. Владимир Мединский по окончании церемонии намекнул, что держит в голове одну «амбициозную дату», но называть ее не станет, потому что велик риск не успеть.
«Там есть несколько достойных проектов, но в первую очередь не хочется, чтобы памятник был слишком помпезным, слишком официальным, чтобы Уваров указывал рукой куда-то, — оценил он увиденные эскизы. — Наверное, это будет что-то спокойное, питерское, классическое, и мне кажется, — я уже предвосхищаю, — что будут какие-то приметы у студентов: где-то до чего-то дотронуться, чтобы наверняка сдать сессию или успешно поступить или успешно закончить, записочку написать, попросить, — масса вариантов!»
Пока чиновники, казалось, удивленные собственной внезапностью, беседовали в разных комбинациях друг с другом и с вице-губернатором Борисом Пиотровским, не покидая места действия, озадаченный работяга (по виду, не исключено, что его привлекали к организации церемонии) спрашивал организаторов: почему камень так и не открыли! Те лишь развели руками: «Концепция поменялась. Теперь здесь будет фонтан».
Алина Циопа, «Фонтанка.ру»