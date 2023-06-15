«Воспитывать надо нашу подрастающую молодежь!» Как в рамках ПМЭФ вместо памятника решили открывать фонтан

Торжественная церемония открытия закладного камня министру Уварову на территории СПбГУ обернулась переездом будущего монумента и обещанием площади Универсантов.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





О том, что на Университетской набережной, на территории СПбГУ, планируется открыть закладной камень на месте будущего памятника графу Сергею Уварову, министру народного просвещения при дворе Императора Николая I и автору триады «Православие, самодержавие, народность», объявили в конце первой декады июня. Установкой занимается Российское военно-историческое общество, по инициативе председателя РВИО помощника президента Владимира Мединского, министра просвещения Сергея Кравцова, губернатора Петербурга Александра Беглова и митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова). Инициатива, сказано на сайте РВИО, была поддержана президентом. В общем, ожидалась обычная церемония, в русле политики государства.



В назначенное время золотистая тряпочка покорно покрывала полуметровый в диаметре, увенчанный табличкой закладной камень. Торжественно подняться в воздух ей в тот вечер было не суждено.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Участники церемонии, показавшиеся в воротах, остановились, сделав всего пару шагов с тротуара во двор, и начали что-то обсуждать. «Фонтанка» услышала что-то про «чашу» и про то, что девушек, стоящих у закладного камня, можно отпустить. «А что на тряпочке написано?» — поинтересовался кто-то из чиновников. Повеяло духом перемен.



Двинулись было дальше, но внимание на себя переключил люк — точнее, отсутствие крышки на нем. Как так вышло, осталось за кадром. То ли кто-то ее незаметно снял, так что люк оказался открытым на пути участников церемонии, то ли крышки и не было (россияне привыкли не удивляться такому феномену, возможно, и правда, никто не обратил внимания)… В общем, оберегая друг друга, чиновники направились вглубь площади, туда, где их ждали микрофоны.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В качестве лирического отступления «Фонтанка» заметит, что место для памятника, и правда, казалось странным. Еще до начала церемонии наш корреспондент пытал пресс-службу СПбГУ — а бывают ли тут вообще студенты (спойлер: нет, позади памятника только здание, где работает Информационный центр приемной комиссии), проведен ли уже ремонт на этой территории, и в каких зданиях. Пространство выглядело несколько сиротливым.

Первым выступил Владимир Мединский. «Мы сегодня, в канун 300-летия Университета, приехали, чтобы объявить о том, что в этом году, в Год учителя, педагога и наставника, здесь, на территории Петербургского Университета, будет открыт памятник человеку, которого обязаны чтить не только во всей стране, но и в Петербурге, в Университете особенно, — сказал он. — Потому что именно его радениями (он 25 лет был министром просвещения), именно с его подачи был воссоздан Петербургский университет. И то, какое место он занимает в системе образования, — это результат личных усилий министра просвещения Российской империи графа Уварова».

Внезапно Владимир Мединский намекнул, что это не единственная новость на сегодня — и уступил микрофон Александру Беглову. Губернатор предложил отдать дань уважения министру просвещения Российской империи: «Он {граф Уваров} был подзабыт немножко, но студенчество его всегда помнило, потому что он сделал очень много для образования в Российской империи, и сегодня мы продолжаем его дело, — начал губернатор. — Прежде всего, он возродил технические науки — это очень важно, это практически технологическая независимость научной промышленности той империи и сегодняшнего дня. То, о чем постоянно говорит президент, — что нам нужно освободиться от технологической зависимости. Вот Уваров это делал. И кроме всего прочего, самое главное, он говорил (и это было сделано): образование это хорошо, но нужно заниматься еще воспитанием. О чем говорит наш президент? Воспитывать надо нашу подрастающую молодежь! Потому что мы можем сделать сильную страну, армию (то, что мы и сделали), но придут наследники — какими они будут? От этого зависит будущее России».

И тут Беглов вдруг поменял ход церемонии. «Памятник это памятник, но к 300-летию (в 2024 году СПбГУ отметит соответствующий юбилей — прим.ред.) нужно делать какой-то хороший подарок, — рассказал Александр Беглов. — И вот мы посовещались вместе: а что можно еще подарить Университету, такое интересное, знаковое… И как вы думаете, что мы придумали? Мы придумали, что на этом месте будет фонтан!»

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Неожиданное объявление вызвало нерешительные, но определенно одобрительные аплодисменты. Фонтан во дворе явно не испортит одну из главных набережных города, а вот привлечь студентов на пустынное общественное пространство сможет с легкостью, сделав его популярным. К тому же, как пояснили «Фонтанке» в пресс-службе губернатора, площадь нарекут площадью Универсантов, да и сам вид фонтана — подарка города Университету — пока не конкретизирован: возможно, это будет фонтанный комплекс с вырывающимися из-под земли струями, без чаши. А может, и с ней.

Вслед за министром просвещения, также рассказавшем о своем понимании значения Уварова для России, выступил ректор Университета. Его речь актуализировала фигуру министра Николая I для современной политики государства. «Сегодня говорилось о роли графа Уварова в науке, образовании, но, действительно, есть моменты, о которых сегодня надо говорить особо: воспитание, — подчеркнул Николай Кропачев. — Со времен известной всем здесь присутствующим триады Уварова, которая стала основой российского миропонимания, воспитание было всегда частью образовательного процесса. Но ведь 90-е годы и начало даже 2000-х из закона «Об образовании», из нормативных актов воспитание было исключено как элемент образовательного процесса! Из трудового договора с преподавателем высшей школы факт воспитательной деятельности был исключен! Только 1 сентября 2020 года в законе об образовании снова появилось упоминание воспитания. И мы в нашем Университете, да и во всех образовательных учреждениях страны стали включать воспитание в качестве неотъемлемой части задач вуза, школы и работы конкретного преподавателя, учителя. Конечно, за 30 лет многое потеряно — 90-е, 2000-е годы, — многое утрачено. И сейчас задача — быстро, эффективно все это восстановить».

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Поскольку с приходом известий о фонтане на месте памятника устраивать торжественные открытия было уже несколько бессмысленно, после речи ректора публику просто пригласили возвращаться вновь — уже потом, на открытие памятника и фонтана.

Впрочем, где именно на территории Университета будет установлен памятник — пока не решено. Как и то, когда это будет. Владимир Мединский по окончании церемонии намекнул, что держит в голове одну «амбициозную дату», но называть ее не станет, потому что велик риск не успеть.

«Там есть несколько достойных проектов, но в первую очередь не хочется, чтобы памятник был слишком помпезным, слишком официальным, чтобы Уваров указывал рукой куда-то, — оценил он увиденные эскизы. — Наверное, это будет что-то спокойное, питерское, классическое, и мне кажется, — я уже предвосхищаю, — что будут какие-то приметы у студентов: где-то до чего-то дотронуться, чтобы наверняка сдать сессию или успешно поступить или успешно закончить, записочку написать, попросить, — масса вариантов!»

Пока чиновники, казалось, удивленные собственной внезапностью, беседовали в разных комбинациях друг с другом и с вице-губернатором Борисом Пиотровским, не покидая места действия, озадаченный работяга (по виду, не исключено, что его привлекали к организации церемонии) спрашивал организаторов: почему камень так и не открыли! Те лишь развели руками: «Концепция поменялась. Теперь здесь будет фонтан».

Алина Циопа, «Фонтанка.ру»