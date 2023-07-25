Градсовет одобрил эскиз памятника графу Уварову, несмотря на критику

Градостроительный совет Петербурга решил одобрить эскизный проект памятника графу Сергею Уварову, который СПбГУ планирует установить у главного входа в здание Двенадцати коллегий вместо памятника универсанту — «Крылатого гения». Это следует из протокола заседания, опубликованного на сайте комитета по градостроительству и архитектуре.
Эскизный проект памятника министру народного просвещения, автору триады «Православие, самодержавие, народность» одобрили двенадцать членов Градсовета, против проголосовали шесть. В протоколе говорится, что «скульптура требует доработки в части добавления пластики, лаконичности, при соблюдении пропорций».
Установку решили одобрить «с доработкой в рабочем порядке по замечаниям Градостроительного совета».
«Фонтанка» рассказывала, что на заседании члены Градсовета выступили с резкой критикой эскизного проекта. Авторы проекта — скульптор Салават Щербаков и архитектор Василий Данилов, Санкт-Петербургский государственный университет является заказчиком.
О том, что «Крылатого гения» было решено заменить на имперского министра просвещения, стало известно в начале июля, причем изначально Уварова планировалось поставить во дворе на Университетской набережной. «Крылатого гения» (его установили в