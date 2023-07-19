Евангелие и лапти. На Градсовете раскритиковали памятник, который поставят вместо «Крылатого гения» СПбГУ

Фото: Мастерская Салавата Щербакова Поделиться Поделиться





СПбГУ хочет заменить памятник универсанту перед главным входом в здание Двенадцати коллегий графом Уваровым. 19 июля на Градостроительном совете рассмотрели эскиз монумента. Зачем менять «Крылатого гения» на автора триады «Православие, самодержавие, народность», не обсуждали, ведь вопрос уже решили «наверху». Но по художественной части эскизу и его столичному автору досталось.



Перед началом рассмотрения вопроса присутствующим членам Градсовета предусмотрительно напомнили, что вопрос об установке памятника Уварову рассматривается не просто так, а во исполнение поручения президента об установке памятника в рамках Года педагога и наставника, и «Большой» университет направил по этому поводу инициативное заявление. Решение поставить графа именно тут, на месте «Крылатого гения», было принято по результатам работы выездной рабочей группы с участием не кого-нибудь там, а помощника президента Владимира Мединского, министра просвещения Сергея Кравцова, губернатора Александра Беглова и ректора СПбГУ Николая Кропачева.



Авторы эскиза — московский скульптор Салават Щербаков и архитектор Василий Данилов. Изготовление финансируется за счет Российского военно-исторического обществе. Заказчик — СПбГУ. До этого эскиз монумента с министром просвещения Российской империи Сергеем Уваровым рассматривали только на секции Градсовета, на заседание он был вынесен впервые.

По всей Москве стоит немало работ Щербакова: это и Александр I, и Сергей Королев, и Михаил Калашников, и монумент «В борьбе против фашизма мы были вместе» на Поклонной горе и другие. Кстати, памятник «вежливым людям» в Симферополе — тоже его авторства.



Так как сидящая фигура — история довольно стандартная, всегда ищут какой-то динамики, — начал Щербаков. А Уваров именно сидит — в кресле. Рядом с ним этажерка с книгами и гербом университета, в руке перо. Какие именно корешки будут на книгах — пока обсуждается.



Фото: Мастерская Салавата Щербакова Фото: Мастерская Салавата Щербакова Фото: Мастерская Салавата Щербакова Фото: Мастерская Салавата Щербакова Фото: Мастерская Салавата Щербакова Фото: Мастерская Салавата Щербакова Поделиться Поделиться





На барельефах памятника авторам и заказчику пока видятся необходимыми Петр I, Михайло Ломоносов, Дмитрий Менделеев и Сергей Уваров. На стороне постамента, обращенной ко входу в университет, думали сначала написать напутствие Уварова студентам, но после переговоров с ректором Кропачевым и проректором Еленой Черновой решили, что там уместнее указ Петра I.



«Сначала мы искали вообще смыслы, как изобразить «Православие, самодержавие, народность». Как вариант — это герб России. Возможно, Евангелие мы предложили, это про православие. Народность. Долго думали, никак не знали — лапти изобразить или что. Но от этого мы ушли», — рассказывал автор про творческие поиски. Вместо этого решили поставить герб университета или бюстик Петра I, правда, решение пока неокончательное. Фронтальная надпись на основании извещает, что в кресле сидит граф Уваров.



Докладчик перешел к рассказу о барельефах. Один — коллаж с видом на университет, с Александром I и Уваровым. Причем обе скульптуры, признался Щербаков, его же собственного авторства — император стоит в Александровском саду недалеко от Кремля, а Уваров — это памятник инженеру фон Герстнеру на Витебском вокзале в Петербурге, они с Уваровым похожи, пояснил скульптор. За спиной у них Исаакиевский собор, корабль, Адмиралтейство, там же — юбилейные медали. Вариант временный, предупредил автор. Вторая тема — это студенты и преподаватели, там узнаваемая всеми аудитория с часами, герб университета с четырьмя композициями по тематике факультетов.



Фото: Мастерская Салавата Щербакова Фото: Мастерская Салавата Щербакова Поделиться Поделиться





Если высота «Крылатого гения» — 5,7 метра, Уварова предлагают создать чуть ниже — 5,3 метра. По сравнению с нынешней скульптурой Уварова университет предложил немного выдвинуть вперед. Драпировку сбоку от Уварова авторы предложили сделать динамической.



Что примечательно, вопрос, а действительно ли нужно менять «Крылатого гения» на Уварова, никто не затронул.

Член Градсовета, историк и краевед Михаил Мильчик обратил внимание, что для установки памятника придется нарушить закон. Точка для установки находится в границах объекта культурного наследия, а значит, там можно только сохранять, воссоздавать и реставрировать, никакие новые объекты там не могут появиться. Также Мильчик обратил внимание, что, согласно городскому закону об охранных зонах №820–7, место находится в самой строгой охранной зоне, и никакие капитальные сооружения там возводить нельзя.



Не впечатлил эксперта и сам эскиз. «Памятник абсолютно неприемлем, — заявил он. — Мы имеем один из самых выдающихся памятников петербургской архитектуры — это Двенадцать коллегий <...> Памятник столь многослойный вступает в соперничество с архитектурой <...> Таким образом, он как бы снижает значимость Двенадцати коллегий как памятника».



Фото: Мастерская Салавата Щербакова Фото: Мастерская Салавата Щербакова Фото: Мастерская Салавата Щербакова Фото: Мастерская Салавата Щербакова Поделиться Поделиться





«Мы живем в XXI веке, если не ошибаюсь. Вся стилистика относится даже не к XX веку, а к XIX. Мне представляется, что вообще наша монументальная скульптура, монументальная политика, если так можно сказать, переживает довольно серьезный кризис. Скульптура, монументы XXI века не только возможны, но и в целом ряде случаев необходимы. Но они должны быть решены в другой совершенно стилистике», — сказал историк, добавив, что взаимодействие эскиза в его нынешнем виде с Двенадцатью коллегиями «неудачное, неуместное». «Я лично выступаю против такого памятника», — заключил он.



Правда, и памятнику «Крылатому гению» Мильчик комплиментов не делал, отметил, что эта скульптура «не находка, прямо скажем», добавив, что ангел по крайней мере не столь акцентен и более скромен, чем Уваров.



Кстати, сам «Крылатый гений», пояснила представитель СПбГУ, переместится во двор исторического и философского факультетов на Менделеевскую линию, 5.

Досталось и мантии Уварова, которая «волочится по полу» и «мешает восприятию», это отметил архитектор Владимир Линов, добавив, что этот элемент мешает восприятию с одной из основных точек.

«Мне кажется, есть чрезмерность в атрибутике», — сказал архитектор Михаил Мамошин. Он отметил, что предложенная этажерка — очень бытовой предмет, поэтому такой атрибут — это «чуть-чуть неверно», так как история с книгами из прошлого более сакральная. Правда, член Градсовета отдал должное и автору: «Вы — мастер, я уверен, что вы сделаете что угодно», добавив, что только попытался высказать «петербургские мысли».



Ректор Академии художеств имени Ильи Репина Семен Михайловский не согласился про необходимость современной скульптуры, но и предложенному облику графа комплиментов не делал. «Фигура, на мой взгляд, крайне неудачная. Как-то даже неловко сделанная. Я не верю, что человек Салават Щербаков, который много сделал хороших скульптур <...> сам мог слепить то, что нам представлено сейчас. Мы видим эти ноги, например, — как-то неловко. Все-таки шесть лет в академии художеств учат анатомии», — заявил спикер. Он посетовал, что разрывается, так как, с одной стороны, должен поддержать Щербакова — коллега приехал в Петербург, другой город, а «тут все злые». Доброжелательные хлебосольные москвичи приехали подарить памятник, а тут все нападают. «У меня разрыв: с одной стороны, симпатичный, приятный, много работающий и обласканный всеми Щербаков, и ты здесь сидишь, и тебе это (эскиз. — Прим. ред.) не нравится», — экспрессивно объяснил ректор. «Никакой пластики, никакого образа, никакой энергии, — добавил он. — Никаких эмоций». Саму скульптуру он назвал «не вдохновляющей», а «большую тряпку» — нелепой.



«Я считаю, что что-то с этим надо делать. Может, я согласен с коллегой, нужно, чтобы он наконец встал», — сказал Михайловский.



«Еще и все присутствующие здесь испытывают неловкость, потому что все-таки решение принято наверху и мы не обсуждаем, ставить ли памятник Уварову вообще. Не обсуждаем место, потому что университет хочет поставить скульптуру. Хочет убрать эту летящую, голую, обнаженную, может, им не нравится женская, и поставить мужскую сидящую. Одетую», — заявил спикер. Его поправили — фигура мужская. «Она мужская, простите. Значит, убрать, потому что мужчина этот не должен еще и летать», — поправился выступающий.



Член Градсовета Олег Харченко, в прошлом главный архитектор Петербурга и глава комитета по градостроительству и архитектуре, посочувствовал нынешнему главному архитектору Павлу Соколову — ведь обсуждать приходится, когда «решение принимается высоко и далеко». «Неловко, когда такое большое количество людей смотрят плохую работу <...> Я согласен с тем, что скульптура, вообще-то, плохая», — сказал Харченко. Он попросил убрать этажерку и предложил сосчитать количество ног с учетом ног самого Уварова, этажерки и кресла. Он пояснил, что просветы будут замусориваться и вообще — это некрасиво.



Некоторые члены Градсовета в разговоре с «Фонтанкой» отметили, что на заседании присутствовало руководство комитета по охране памятников, но оно хранило упорное молчание. Теперь членам Градсовета предстоит проголосовать, одобрить эскиз, отправить на доработку или не одобрять. Результаты голосования станут известны позднее.

Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»