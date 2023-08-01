Покупатели предпочитают доступную рыбу и морепродукты товарам из высокой ценовой категории

Фото: Пресс-служба торговой сети «Пятёрочка» Поделиться Поделиться





Производство рыбной продукции увеличилось за первые пять месяцев 2023 года на 5,5%. При этом по разным категориям можно увидеть как рост, так и падение, что связано с изменением структуры экспорта и снижением покупательной способности. Торговые сети также отмечают, что предпочтения покупателей переключаются с хека и горбуши на рыбу из доступной многим ценовой категории, например на минтай.



Рост и снижение По данным Росстата, за первые пять месяцев 2023 года в России произведено 1,8 млн тонн рыбной продукции, что на 5,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



Как отмечают в «Рыбном союзе», за это время выросли объемы производства мороженой рыбы на 11,4%, а вот все остальные позиции из основных сократились в объемах, особенно филе мороженое (-23,4%), консервы (-12,7%) и соленая рыба (-5,8%). В прошлом же году, наоборот, выпуск мороженой рыбы снижался, а производство охлажденного и мороженого филе, а также консервов увеличивалось.



«Падение производства филе объясняется прежде всего сокращением выпуска филе минтая и, частично, филе сельди, — объясняют в «Рыбном союзе». — Кроме того, сказывается стагнирующий спрос на внутреннем рынке — в сегменте филе сельди наблюдается затоваривание рынка. То же самое наблюдается в категориях солёной рыбы, пресервов и консервов».

Снижение покупательной способности отражается на продаже рыбы и морепродуктов в розницу изменением структуры спроса. «Покупатели переходят с более дорогих видов рыбы, таких как хек или горбуша, на более доступную, например минтай», — сообщила Наталья Гаврилова, руководитель управления категории «Фреш» территории Северо-Запад торговой сети «Пятерочка».



Такая же тенденция наблюдается и с другими видами рыбной продукции и морепродуктами. Например, продажи имитированной икры в сети «Пятерочка» в первом полугодии 2023 года выросли более чем в два раза — на 112% — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Фото: Пресс-служба торговой сети «Пятёрочка» Фото: Пресс-служба торговой сети «Пятёрочка» Фото: Пресс-служба торговой сети «Пятёрочка» Фото: Пресс-служба торговой сети «Пятёрочка» Фото: Пресс-служба торговой сети «Пятёрочка» Поделиться Поделиться





Данные тренды не только для рынка, но и для всего рынка FMCG подтверждает и исследование NielsenQ по рынку розничной торговли в 2023 году: в 75% категорий товаров покупатели стали приобретать другие, как правило, более доступные бренды по сравнению с годом ранее. Самая яркая черта потребительского поведения — «рациональность».

Под собственным брендом Еще один тренд — это увеличение доли собственных торговых марок на фоне стремления покупателей уменьшить затраты. По данным NielcenQ, за 12 месяцев, по апрель 2023-го, доля продаж частных марок превысила 10% в денежном выражении. На полках магазинов они еще более заметны: их доля в ассортименте розничных сетей приближается к 15%.



Например, в «Пятерочке» доля СТМ в общем обороте сети по итогам первого квартала 2023 года составила 24,5%, а всего в ассортименте сети их более 50 в разных категориях товаров. Как отметила Наталья Гаврилова, продукция под частными марками дешевле брендовой в среднем на 20–30% за счет сокращения логистических расходов и меньших затрат на рекламу.

Изменения происходят и внутри самих торговых марок — например, позиционирование СТМ рыбной продукции Fish House изменилось в 2023 году, хотя сама марка существует с 2009 года. Сейчас в компании ориентированы на то, чтобы сделать рыбу и морепродукты товаром повседневного спроса, а не продуктом к праздничному столу.



В компании отмечают, что по низкому и среднему ценовому сегменту (в СТМ) в последние пару лет наблюдается расширение аудитории как по «Пятерочке», так и по рынку в целом, что связано с трендом на экономию. По итогам 2022 года больше двух третей оборота приходится на средний и низкий ценовые сегменты, отметили в сети.



Что покупают Если говорить о рыбе и морепродуктах, то, по данным опроса ВЦИОМ, проведенного в мае 2023 года, на первом месте среди самых любимых рыбных блюд у россиян слабосоленая рыба (44%), а за ней идут рыба холодного (34%) и горячего (33%) копчения, а также жареная рыба. Консервы назвали любимым блюдом всего 17% опрошенных. При этом едят люди чаще всего все-таки жареную рыбу.

Если смотреть на конкретные виды рыбы, то в топ-7 входят скумбрия, сельдь, горбуша, минтай, форель, семга и килька/шпроты.



Статистика продаж рыбной продукции от торговой сети «Пятерочка» подтверждает данные опросов: 57% покупателей отдают предпочтение соленой, а не копченой рыбе. И чаще всего покупатели выбирают форель. При этом среди наиболее популярных рыбных продуктов оказались консервы — с начала года гости магазинов сети приобрели их более 10 млн штук только из ассортимента СТМ Fish House. Среди них наиболее популярны сардины иваси и шпроты в масле. Помимо консервов, потребители часто выбирают рыбные закуски, например за первое полугодие они приобрели более 2,5 млн упаковок вяленой рыбы «желтый полосатик». Традиционно у рыбной продукции высокая сезонность — продажи возрастают перед Новым годом и гендерными праздниками, отметили в сети.

Сырье с запасом Анна Шевелева, генеральный директор ООО «ТД «Балтийский берег» (один из производителей собственной торговой марки Fish House «Пятерочки») отметила, что статистика рынка не показывает в последнее время значительный рост спроса на рыбную продукцию, хотя производители и ретейлеры стремятся расширять линейку продукции.



При этом доля российского сырья в производстве растет. Так, «Балтийский берег» закупает российскую сельдь, скумбрию, кильку, которая вылавливается в Каспийском море, лосося, который выращивается в Баренцевом море, горбушу. Импортируются морепродукты (из Чили, Перу и других стран), морская капуста (из Китая), форель (из Ирана).



«Еще до 2014 года, когда ввели санкции, мы задумались о том, что основное сырье должно приходить из России», — отметила Анна Шевелева. Что касается поставок в 2022–2023 годах, то работа была затруднена, но в итоге импорт сырья удалось наладить.



Избежать проблем с производством предприятию позволил длительный горизонт планирования — он составляет год. Неснижаемый остаток замороженного сырья — 12–13 тыс. тонн, а самые длинные сроки доставки сейчас составляют 2–3 месяца, отметили на предприятии.



По данным Росстата, за пять месяцев 2023 года в Россию импортировали 245 тыс. тонн рыбы и морепродуктов, что на 28% больше показателей 2022 года, общей стоимостью около $1 млрд. Почти половину (49%) в импорте составляет замороженная рыба, 21% приходится на ракообразных, моллюсков и водных беспозвоночных, 11% — на готовую или консервированную рыбу и икру. При этом, по данным Росрыболовства, к июлю объем вылова рыбы в России составил 2,5 млн тонн, что на 3% выше улова прошлого года.

