Пластинки и сувениры вместо книг. Как российские книжные пытаются удержать покупателей

В марте доля книг в магазинах оказалась более чем на 10% ниже, чем год назад, сообщает 17 апреля «Коммерсант». По оценкам игроков рынка, у многих этот показатель опустился ниже 50%, а в некоторых сетях книги занимают уже не больше 20–25% площади магазинов. В сети «Республика» отмечают, что в марте прошлого года книги составляли более 55% ассортимента в московских книжных и интернет-магазине, а теперь — всего 40%. Положение спасают другими товарами: например, в одном из магазинов «представлен широкий выбор винила». В «Читай-городе» подтверждают снижение количества книг, но объясняют это «наращиванием некнижного ассортимента»: сувениров и канцтоваров.

Одна из причин снижения доли книг в ассортименте магазинов — расторжение договоров с зарубежными правообладателями, считает глава Ассоциации интернет-издателей Владимир Харитонов. Он поясняет, что переводная литература занимает важное место как в сегменте художественной, так и в топе продаж. Кроме того, отмечает Харитонов, ассортимент в целом сокращается, книги дорожают, и читатели не успели приспособиться к увеличивающимся тратам.



В маркетплейсах книги дешевле, и книжные сети пытаются выиграть «бесконечную гонку» с ними, считает один из представителей отрасли. Поэтому идет расширение ассортимента, но он должен органично сочетаться с основным — книжный магазин не может продавать телевизоры. Тем временем издатели опасаются, что их продукция подорожает еще больше из-за проблем с платежами зарубежным правообладателям.

