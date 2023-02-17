Книги — неприоритетный товар. В России впервые не увеличились продажи цифровых книг за год

В России впервые не вырос объем продаж цифровых книг за год — остался на уровне 11 миллиардов рублей. При этом продажи электронных книг поднялись всего на 5 %, а аудиокниг — снизились на 10 %, сообщают 17 февраля «Ведомости» со ссылкой на совладельца группы компаний «Эксмо-АСТ» Олега Новикова.



Ключевыми причинами он называет то, что в России прекратили работу некоторые платежные сервисы, а также рост пиратства и уход с рынка шведского cтримингового сервиса аудиокниг Storytel. С февраля прошлого года, по словам Новикова, трафик на пиратские сервисы вырос на 20 %. На динамику рынка, отмечает он, повлиял рост стоимости книг на фоне падения доходов населения и то, что ряд зарубежных авторов прекратил выпускать книжные новинки. При этом, по его словам, подорожание книг — это вынужденная мера: часть материалов для их изготовления попала в санкционный список Евросоюза, и их ввоз в Россию запретили.