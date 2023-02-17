Книги — неприоритетный товар. В России впервые не увеличились продажи цифровых книг за год

В России впервые не вырос объем продаж цифровых книг за год — остался на уровне 11 миллиардов рублей. При этом продажи электронных книг поднялись всего на 5 %, а аудиокниг — снизились на 10 %, сообщают 17 февраля «Ведомости» со ссылкой на совладельца группы компаний «Эксмо-АСТ» Олега Новикова.
Ключевыми причинами он называет то, что в России прекратили работу некоторые платежные сервисы, а также рост пиратства и уход с рынка шведского cтримингового сервиса аудиокниг Storytel. С февраля прошлого года, по словам Новикова, трафик на пиратские сервисы вырос на 20 %. На динамику рынка, отмечает он, повлиял рост стоимости книг на фоне падения доходов населения и то, что ряд зарубежных авторов прекратил выпускать книжные новинки. При этом, по его словам, подорожание книг — это вынужденная мера: часть материалов для их изготовления попала в санкционный список Евросоюза, и их ввоз в Россию запретили.
По данным «Эксмо-АСТ», весь российский книжный рынок, включая цифровую, а также учебную литературу, вырос в прошлом году на
По данным «Эксмо-АСТ» и «Литрес», в 2021 году российский книжный рынок вырос на 18 %, до 99 миллиардов рублей, а продажи цифровых книг — на 34 %, до 11 миллиардов.
Опрошенные изданием участники рынка с оценкой «Эксмо-АСТ» в целом согласились. На динамику рынка повлияло снижение покупательской активности — для многих книги стали неприоритетным товаром, а также увеличение отпускной цены и отъезд определенной группы покупателей из России, говорит коммерческий директор издательской группы «Альпина» Ирина Кукушкина.
Ранее команда покинувшего Россию сервиса Storytel заявила об открытии издательства «Дом историй». Среди новинок обещают «детективы и триллеры, фантастику и фэнтези, семейные саги, готические бестселлеры и трогательные романы».