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    Книги

    Команда ушедшего из России сервиса Storytel запустила издательство «Дом историй». Обещают детективы, фэнтези и готические романы

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    Издательство «Дом историй» 8 февраля в соцсетях сообщило о начале работы, пообещав подписчикам «книги, с которыми легко переключиться, полноценно отдохнуть и прожить множество новых жизней».

    Проектом занимается бывшая команда сервиса Storytel, который летом сообщил о своем уходе из России. Среди создателей нового издательства — Борис Макаренков (генеральный директор), Анастасия Завозова (главный редактор) и Ирина Рябцова (издатель).

    «Совсем скоро мы познакомим вас с нашими новинками, — рассказывают в издательстве. — Среди них — детективы и триллеры, фантастика и фэнтези, семейные саги, готические бестселлеры и трогательные романы, затягивающие с первых страниц. Особую роль мы отводим работе над переводом, чтобы не только сделать процесс чтения приятным и интересным, но и сохранить литературную самобытность и уникальную стилистику каждой книги».

    На сегодня в «портфеле» издательства уже более 200 книг — узнать о них подробнее можно на сайте. Продукт будут выпускать во всех форматах — бумажном, электронном и аудио.

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