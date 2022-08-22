Книжный сервис Storytel станет недоступен в России с 1 октября

Книжный сервис Storytel, предоставляющий возможность прослушивания аудиокниг и чтения электронных книг, предупредил пользователей, что его приложение перестанет работать в России с 1 октября. Письмо с этим сообщением есть в распоряжении «Фонтанки».

«Дорогие пользователи Storytel, у нас грустные новости — продолжать пользоваться приложением вы сможете только до 30 сентября этого года, с 1 октября приложение станет недоступным», — говорится в рассылке.



При этом такие письма пришли только тем, у кого была действующая годовая подписка. Пользователи с месячной подпиской пока что оповещений не получили. В приложении Storytel уведомлений тоже еще нет.



Владельцам абонементов пообещали вернуть деньги за неиспользованный период. «Например, если ваша подписка оплачена до 30 декабря, мы вернем вам деньги за три месяца исходя из вашего тарифного плана. Все выплаты будут произведены до 30 сентября», — сказано в письме.

Некоторые владельцы годовых подписок говорят, что пока что не получали подобных сообщений. Беспокойство также высказывают обладатели подарочных карт. Представители сервиса в неофициальном формате заверили, что средства будут возвращены, и попросили обращаться в службу поддержки.

