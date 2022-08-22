    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Пасмурно, небольшие дожди

    Ощущается как 23

    1 м/с, зап

    765мм

    81%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd59.74eur59.53
    Метрострой без ВТБСобрать ребенка в школуМолитва о получении визыОбраз жизниДуховный путь 2.0Арктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Книги

    Книжный сервис Storytel станет недоступен в России с 1 октября

    1504
    5 комментариев

    Книжный сервис Storytel, предоставляющий возможность прослушивания аудиокниг и чтения электронных книг, предупредил пользователей, что его приложение перестанет работать в России с 1 октября. Письмо с этим сообщением есть в распоряжении «Фонтанки».

    «Дорогие пользователи Storytel, у нас грустные новости — продолжать пользоваться приложением вы сможете только до 30 сентября этого года, с 1 октября приложение станет недоступным», — говорится в рассылке.

    При этом такие письма пришли только тем, у кого была действующая годовая подписка. Пользователи с месячной подпиской пока что оповещений не получили. В приложении Storytel уведомлений тоже еще нет.

    Владельцам абонементов пообещали вернуть деньги за неиспользованный период. «Например, если ваша подписка оплачена до 30 декабря, мы вернем вам деньги за три месяца исходя из вашего тарифного плана. Все выплаты будут произведены до 30 сентября», — сказано в письме.

    Некоторые владельцы годовых подписок говорят, что пока что не получали подобных сообщений. Беспокойство также высказывают обладатели подарочных карт. Представители сервиса в неофициальном формате заверили, что средства будут возвращены, и попросили обращаться в службу поддержки.

    Storytel — шведская компания, специализирующаяся на стриминге аудиокниг. В России начала работать в 2017 году. В марте 2022 года объявила о заморозке российских проектов и перестала подписывать новых пользователей. Библиотека Storytel на русском насчитывала более двух десятков тысяч аудиокниг. Каталог сервиса начал серьезно сокращаться летом 2022 года.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close