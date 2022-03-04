Сервис Storytel объявил о приостановке работы в России

Подписной сервис аудио- и электронных книг Storytel приостановил свою деятельность в России из-за ситуации вокруг Украины. Как сообщили в компании 4 марта, все операции на территории РФ будут прекращены до дальнейшего уведомления.



«Впервые с момента нашего основания мы приостанавливаем инвестиции в контент, продажи, маркетинг, производство и развитие бизнеса на ключевом рынке. Мы можем только сожалеть, что это отразится на страстно любящем книги российском народе», — гласит запись на сайте сервиса.

