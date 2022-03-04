Сервис Storytel объявил о приостановке работы в России

Подписной сервис аудио- и электронных книг Storytel приостановил свою деятельность в России из-за ситуации вокруг Украины. Как сообщили в компании 4 марта, все операции на территории РФ будут прекращены до дальнейшего уведомления.
«Впервые с момента нашего основания мы приостанавливаем инвестиции в контент, продажи, маркетинг, производство и развитие бизнеса на ключевом рынке. Мы можем только сожалеть, что это отразится на страстно любящем книги российском народе», — гласит запись на сайте сервиса.
В компании добавили, что продолжат внимательно следить за развитием событий и оценивать их, а также поддерживать диалог со всеми заинтересованными сторонами.
Storytel — шведская компания, представляющая одноименный стриминговый сервис аудиокниг. В России она начала работать в 2017 году. В 2020-м в библиотеке сервиса в РФ насчитывалось более 20 тысяч книг на русском языке. Фирма присутствует в 20 странах.