FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-5°C/Завтра: -6
105.81р116.53р
Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Сервис Storytel объявил о приостановке работы в России

0
Печать

Подписной сервис аудио- и электронных книг Storytel приостановил свою деятельность в России из-за ситуации вокруг Украины. Как сообщили в компании 4 марта, все операции на территории РФ будут прекращены до дальнейшего уведомления.

«Впервые с момента нашего основания мы приостанавливаем инвестиции в контент, продажи, маркетинг, производство и развитие бизнеса на ключевом рынке. Мы можем только сожалеть, что это отразится на страстно любящем книги российском народе», — гласит запись на сайте сервиса.

В компании добавили, что продолжат внимательно следить за развитием событий и оценивать их, а также поддерживать диалог со всеми заинтересованными сторонами.

Storytel — шведская компания, представляющая одноименный стриминговый сервис аудиокниг. В России она начала работать в 2017 году. В 2020-м в библиотеке сервиса в РФ насчитывалось более 20 тысяч книг на русском языке. Фирма присутствует в 20 странах.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Новости компаний