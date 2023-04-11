Суд признал бездействие депутатов МО «Литейный округ». Муниципалитет в шаге от роспуска

Дзержинский районный суд Петербурга 11 апреля по иску прокурора Центрального района признал совет муниципального образования «Литейный округ» бездействующим более 3 месяцев. Об этом «Фонтанке» сообщил депутат этого МО Сергей Трошин. Признанное в судебном порядке бездействие — основание для роспуска совета.



«Мы будем оспаривать это решение в Городском суде. Если наша апелляция не будет удовлетворена, то губернатор Петербурга подготовит законопроект о роспуске совета и, вероятно, Законодательное собрание этот законопроект примет. Я считаю, что это решение является политическим, так как большинство депутатов совета Литейного округа избраны от партии «Яблоко» и являются оппозиционными действующей власти», — рассказал депутат.

