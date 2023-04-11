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    Суд признал бездействие депутатов МО «Литейный округ». Муниципалитет в шаге от роспуска

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    Дзержинский районный суд Петербурга 11 апреля по иску прокурора Центрального района признал совет муниципального образования «Литейный округ» бездействующим более 3 месяцев. Об этом «Фонтанке» сообщил депутат этого МО Сергей Трошин. Признанное в судебном порядке бездействие — основание для роспуска совета.

    «Мы будем оспаривать это решение в Городском суде. Если наша апелляция не будет удовлетворена, то губернатор Петербурга подготовит законопроект о роспуске совета и, вероятно, Законодательное собрание этот законопроект примет. Я считаю, что это решение является политическим, так как большинство депутатов совета Литейного округа избраны от партии «Яблоко» и являются оппозиционными действующей власти», — рассказал депутат.

    По итогам муниципальных выборов в 2019 году в МО «Литейный округ» большинство мандатов (11 из 20) получили выдвиженцы от «Яблока». Это уже не первая попытка инициировать роспуск совета, например прокуратура подавала такой иск еще в 2020 году.

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    Комментарии 9

    AndrewBarsik11 Апр 2023 в 17:31
    А "судья" не забыл одеть колпачок с бубенцами?
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