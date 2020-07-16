Совету оппозиционного МО «Литейный округ» грозит роспуск. Иск о бездействии депутатов подала прокуратура

Прокуратура Центрального района подала административный иск о признании бездействия муниципального совета МО «Литейный округ». Об этом сообщила 15 июля в своем телеграм-канале команда муниципальных депутатов от партии «Яблоко». Если заявление удовлетворят, совет ждет роспуск.



Прокуратура подала иск в суд о признании незаконным бездействия совета «Литейного округа» с 20 сентября 2019 года по 17 марта 2020 года и установлении факта непроведения заседаний совета в течение трех месяцев подряд.



«Прокуратуру Центрального района не смутил тот факт, что за этот период было проведено аж 8 заседаний с достаточным по Уставу кворумом (не менее 50% депутатов, то есть 10 человек). В Уставе для правомочности заседания нет больше ничего. Протоколы и решения этих заседаний (но не сами заседания) оспорены в суде, но решение ни по одному из них не вступило в силу. Более того, решение Дзержинского суда об отмене решений первого заседания 30.09.2019 было отменено Городским судом и вернулось на повторное рассмотрение в Дзержинском», - говорится в сообщении «яблочников». Решения совета, к слову, были оспорены единороссом Павлом Дайняком, главой совета предыдущего созыва. Апелляция по решениям всех остальных заседаний, созываемых в 2019 году, будет рассмотрена 27 июля в Горсуде.

