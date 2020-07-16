Совету оппозиционного МО «Литейный округ» грозит роспуск. Иск о бездействии депутатов подала прокуратура
Прокуратура Центрального района подала административный иск о признании бездействия муниципального совета МО «Литейный округ». Об этом сообщила 15 июля в своем телеграм-канале команда муниципальных депутатов от партии «Яблоко». Если заявление удовлетворят, совет ждет роспуск.
Прокуратура подала иск в суд о признании незаконным бездействия совета «Литейного округа» с 20 сентября 2019 года по 17 марта 2020 года и установлении факта непроведения заседаний совета в течение трех месяцев подряд.
«Прокуратуру Центрального района не смутил тот факт, что за этот период было проведено аж 8 заседаний с достаточным по Уставу кворумом (не менее 50% депутатов, то есть 10 человек). В Уставе для правомочности заседания нет больше ничего. Протоколы и решения этих заседаний (но не сами заседания) оспорены в суде, но решение ни по одному из них не вступило в силу. Более того, решение Дзержинского суда об отмене решений первого заседания 30.09.2019 было отменено Городским судом и вернулось на повторное рассмотрение в Дзержинском», - говорится в сообщении «яблочников». Решения совета, к слову, были оспорены единороссом Павлом Дайняком, главой совета предыдущего созыва. Апелляция по решениям всех остальных заседаний, созываемых в 2019 году, будет рассмотрена 27 июля в Горсуде.
Напомним, по итогам сентябрьских выборов из 20 мандатов в «Литейном округе» 11 достались «яблочникам», один — самовыдвиженке. Остальные — кандидатам от «Единой России». За 4 дня до выборов предыдущий созыв изменил устав муниципалитета, повысив число голосов, которым может быть избран председатель совета, с 11 до 14. Оппозиционные депутаты считают, что устав подправили задним числом, когда стало понятно, что кандидаты от партии власти проигрывают.
С тех пор в муниципалитете каждая из коалиций заседала отдельно. Оппозиционная часть МО сталкивалась с рядом препятствий — в частности, первое заседание пришлось проводить «на коленке» - в зал заседаний их не пустили.
Фракция отмечает, что прокуратура признаёт только два заседания, точнее, попытки их провести. Одно из них 17 декабря. Оповещения о нем отправлены Почтой России и до депутатов дошли уже после назначенной даты. «В прокуратуру всё это сообщалось, также доводилась информация о требовании о проведении внеочередных заседаний, на что получались отписки», - подчеркивают «яблочники».