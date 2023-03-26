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    После коммунального конфликта с топором на Новочеркасском возбуждено уголовное дело

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    2 комментария

    Оба хороши, но у одного был топор. Коммунальный конфликт в Красногвардейском районе превратился в уголовное дело об «угрозе убийством». Его, как стало известно «Фонтанке» 26 марта, возбудили в отношении председателя ТСЖ на Новочеркасском проспекте.

    В полицию сообщение о ЧП у так называемой «десятки» (дом 10) поступило 24 марта. На место был отправлен участковый. Он забрал потерпевшего и его приятеля для опроса в опорный пункт полиции. Оба мужчины были нетрезвы и агрессивно общались с полицейским. Участковому пришлось попросить их покинуть помещение и прийти для дачи показаний трезвыми.

    Оба были потом опрошены, после чего отправились в «травму», зафиксировали там повреждение руки.

    «Фонтанка» писала, что конфликт между председателем ТСЖ и жильцом дома произошел, по предварительной информации, из-за отсутствия света в одной из квартир дома.

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