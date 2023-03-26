После коммунального конфликта с топором на Новочеркасском возбуждено уголовное дело

Оба хороши, но у одного был топор. Коммунальный конфликт в Красногвардейском районе превратился в уголовное дело об «угрозе убийством». Его, как стало известно «Фонтанке» 26 марта, возбудили в отношении председателя ТСЖ на Новочеркасском проспекте.

В полицию сообщение о ЧП у так называемой «десятки» ( дом 10 ) поступило 24 марта. На место был отправлен участковый. Он забрал потерпевшего и его приятеля для опроса в опорный пункт полиции. Оба мужчины были нетрезвы и агрессивно общались с полицейским. Участковому пришлось попросить их покинуть помещение и прийти для дачи показаний трезвыми.