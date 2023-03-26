После коммунального конфликта с топором на Новочеркасском возбуждено уголовное дело

Оба хороши, но у одного был топор. Коммунальный конфликт в Красногвардейском районе превратился в уголовное дело об «угрозе убийством». Его, как стало известно «Фонтанке» 26 марта, возбудили в отношении председателя ТСЖ на Новочеркасском проспекте.
В полицию сообщение о ЧП у так называемой «десятки» (
Оба были потом опрошены, после чего отправились в «травму», зафиксировали там повреждение руки.
«Фонтанка» писала, что конфликт между председателем ТСЖ и жильцом дома произошел, по предварительной информации, из-за отсутствия света в одной из квартир дома.