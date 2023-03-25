Петербургская полиция ведет проверку после попытки суицида, которую совершил задержанный в отделе

Мужчина, попытавшийся покончить с собой в 74 отделе полиции, выжил. Ведомство назначило проверку для выяснения обстоятельств, рассказали 25 марта «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.



Там уточнили, что 44-летнего гражданина задержали за административное правонарушение.

Инцидент произошел вечером 23 марта в Красносельском районе. По нашим данным, полицейский вручил задержанному канцелярский нож, чтобы тот ослабил шнурки на одежде, но мужчина попытался свести счеты с жизнью. Кульминацию событий показывала «Фонтанка».