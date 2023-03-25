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    Петербургский полицейский хотел помочь задержанному, но тот попытался покончить с собой в отделении

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    Петербургский полицейский протянул задержанному канцелярский нож, чтобы тот ослабил шнурки на одежде. Вместо этого последний попытался покончить с собой.

    «Фонтанка.ру»

    События разворачивались около десяти вечера в четверг в 74 отделе полиции, стало известно «Фонтанке» 24 марта. На записи с камеры наблюдения видно, как мужчина возится с одеждой, а затем быстро делает роковые движения. Полицейский кидается отнимать опасный предмет, задержанный падает на пол, на котором остаются следы крови. Сотрудник хватает со стола штаны и пытается спасти пострадавшего.

    Что случилось с задержанным дальше – неясно. «Фонтанка» постарается узнать о его состоянии.

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