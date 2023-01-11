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    21 февраля - круглый стол: «Цистит и другие неприятности: когда бежать к урологу»

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    Среди всех бактериальных инфекций уверенное первенство держат инфекционно-воспалительные заболевания мочеполовой системы. Проблемы у женщин обусловлены анатомией. В итоге, по статистике, каждая вторая женщина хотя бы раз в жизни болела циститом (это самое распространенное заболевание), и в более чем половине случаев он становится хроническим. Мужчинам повезло больше, но инфекции мочевыводящих путей не обходят их стороной. О цистите и других заболеваниях, при которых стоит обратиться к урологу — поговорим на круглом столе.

    Вопросы для обсуждения:

    - Первые признаки инфекции мочевых путей: по каким симптомам определить серьезность заболевания?

    - Принять таблетку или пойти к урологу — чем может быть опасно самолечение?

    - Самые распространенные ИМП, почему 50% женщин хоть раз в жизни болели циститом?

    - Почему цистит становится хроническим и как этого избежать?

    - Эффективные методы лечения и профилактики ИМП.

    К участию приглашаются врачи-урологи, представители медицинских клиник, производители лекарственных препаратов.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанке.ру».

    По вопросам участия обращаться:

    Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72, egorova@fontanka.ru

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