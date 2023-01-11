21 февраля - круглый стол: «Цистит и другие неприятности: когда бежать к урологу»

Среди всех бактериальных инфекций уверенное первенство держат инфекционно-воспалительные заболевания мочеполовой системы. Проблемы у женщин обусловлены анатомией. В итоге, по статистике, каждая вторая женщина хотя бы раз в жизни болела циститом (это самое распространенное заболевание), и в более чем половине случаев он становится хроническим. Мужчинам повезло больше, но инфекции мочевыводящих путей не обходят их стороной. О цистите и других заболеваниях, при которых стоит обратиться к урологу — поговорим на круглом столе.
Вопросы для обсуждения:
- Первые признаки инфекции мочевых путей: по каким симптомам определить серьезность заболевания?
- Принять таблетку или пойти к урологу — чем может быть опасно самолечение?
- Самые распространенные ИМП, почему 50% женщин хоть раз в жизни болели циститом?
- Почему цистит становится хроническим и как этого избежать?
- Эффективные методы лечения и профилактики ИМП.
К участию приглашаются врачи-урологи, представители медицинских клиник, производители лекарственных препаратов.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанке.ру».
По вопросам участия обращаться:
Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72, egorova@fontanka.ru