14 февраля — круглый стол «Онкогинекология: как не довести до беды»

Самые распространенные онкологические процессы в гинекологии — рак шейки матки, рак непосредственно матки и рак яичников. Как и другие злокачественные образования, их чаще всего сложно распознать из-за отсутствия ярко выраженных клинических симптомов. А в итоге онкологический диагноз имеет каждая пациентка гинеколога, и ставится он не на самой ранней стадии. О том, как не доводить заболевания до стадии, когда уже не поможет никакое лечение, поговорим на круглом столе.
Вопросы для обсуждения:
— Самые распространенные онкозаболевания в гинекологии: у кого чаще возникают?
— Какие факторы риска могут провоцировать развитие онкологических заболеваний?
— Первые симптомы: что должно насторожить? Что «неприятного» может увидеть врач на профилактическом осмотре?
— Особенности диагностики онкогинекологических заболеваний — наиболее точные инструменты.
— Хирургия и альтернативные варианты лечения. Можно и нужно ли сохранить репродуктивную систему после лечения рака?
— Восстановление после онкологических заболеваний — как проходит реабилитация?
К участию приглашаются врачи — гинекологи, онкологи, эндокринологи, репродуктологи.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанке.ру».
По вопросам участия обращаться:
Ирина Егорова, тел. 8-951-640-88-72, egorova@fontanka.ru