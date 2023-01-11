14 февраля — круглый стол «Онкогинекология: как не довести до беды»

Самые распространенные онкологические процессы в гинекологии — рак шейки матки, рак непосредственно матки и рак яичников. Как и другие злокачественные образования, их чаще всего сложно распознать из-за отсутствия ярко выраженных клинических симптомов. А в итоге онкологический диагноз имеет каждая пациентка гинеколога, и ставится он не на самой ранней стадии. О том, как не доводить заболевания до стадии, когда уже не поможет никакое лечение, поговорим на круглом столе.



Вопросы для обсуждения:

— Самые распространенные онкозаболевания в гинекологии: у кого чаще возникают?