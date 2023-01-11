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    14 февраля — круглый стол «Онкогинекология: как не довести до беды»

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    Самые распространенные онкологические процессы в гинекологии — рак шейки матки, рак непосредственно матки и рак яичников. Как и другие злокачественные образования, их чаще всего сложно распознать из-за отсутствия ярко выраженных клинических симптомов. А в итоге онкологический диагноз имеет каждая пациентка гинеколога, и ставится он не на самой ранней стадии. О том, как не доводить заболевания до стадии, когда уже не поможет никакое лечение, поговорим на круглом столе.

    Вопросы для обсуждения:

    — Самые распространенные онкозаболевания в гинекологии: у кого чаще возникают?

    — Какие факторы риска могут провоцировать развитие онкологических заболеваний?

    — Первые симптомы: что должно насторожить? Что «неприятного» может увидеть врач на профилактическом осмотре?

    — Особенности диагностики онкогинекологических заболеваний — наиболее точные инструменты.

    — Хирургия и альтернативные варианты лечения. Можно и нужно ли сохранить репродуктивную систему после лечения рака?

    — Восстановление после онкологических заболеваний — как проходит реабилитация?

    К участию приглашаются врачи — гинекологи, онкологи, эндокринологи, репродуктологи.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанке.ру».

    По вопросам участия обращаться:

    Ирина Егорова, тел. 8-951-640-88-72, egorova@fontanka.ru

    План мероприятий

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