Сколиоз сжимает лёгкие, мешая дышать. Петербуржцу очень нужна помощь

У 15-летнего Олега тяжёлое генетическое заболевание, ставшее причиной сильнейшей деформации позвоночника и лишившее его нормальной жизни. Заболевание неизлечимо, однако жизнь мальчика можно значительно облегчить: операция по внедрению металлоконструкции в позвоночник поможет ему не только правильно сидеть, но и ослабит давление на лёгкие, позволяя легче дышать. Проблема лишь в том, что операция запредельно дорогая.

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Олег Петров, 15 лет, Санкт-Петербург.

Тяжёлый нейромышечный С-образный лордосколиоз, наследственная моторно-сенсорная полинейропатия.



Требуется операция на позвоночнике и имплант. Стоимость 6 403 965 руб.

Олег всегда был доброжелательным, позитивным и расположенным к общению ребёнком. Ему нравился театр и музеи, а новая экскурсия могла подарить целое море радостных впечатлений: мальчик был, как говорится, настоящим петербуржцем и любил эту жизнь вопреки болезни, которая стала проявляться уже с ранних месяцев жизни.



Сам диагноз поставили, когда Олегу было семь: «новый аллельный вариант моторно-сенсорной нейропатии». Диагноз серьёзный, но физическое состояние ребёнка держалось на довольно неплохом уровне благодаря постоянным курсам реабилитации. Сейчас, глядя на Олега, даже представить сложно, что когда-то этот мальчик не просто ходил, но и плавал, занимался иппотерапией, посещал школу, как обычные здоровые дети.

Всё резко изменилось в марте 2018 года, когда десятилетний Олег перенёс двустороннюю пневмонию и оказался в реанимации. Домой он вернулся совсем другим — больше не мог сидеть, не мог переворачиваться, а мама ни на минуту не могла отключить его от аппарата ИВЛ — на это Олегу потребовалось восемь долгих месяцев. О том, что за это время мальчик растерял все с трудом приобретённые и необходимые для жизнедеятельности навыки, не приходится даже говорить.



После болезни прошло четыре года, и всё это время Олег ездит на электрической коляске. Результат: прогрессирование страшнейшего сколиоза на фоне мышечной слабости. Деформация настолько сильна, что мальчик больше не может сидеть в корсете. Помимо невыносимых болей в спине появились проблемы с дыханием.



Очевидно, что Олегу необходима операция и необходима уже давно. Однако маме мальчика не удавалось решить этот вопрос целых полтора года: случай казался сложным даже именитым специалистам. Наконец случилось чудо, и врач, специализирующийся на особо сложных искривлениях позвоночника, нашёлся. Более того, он готов провести Олегу операцию в московской клинике. Но она стоит неподъёмных для семьи денег — почти 6,5 миллионов рублей. В эту стоимость входит коррекция и специально подобранный опытным нейрохирургом имплант оптимальной конструкции.

