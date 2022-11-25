«Не надо, не надо». Путин ответил матери участников СВО о мобилизации

Одна из женщин, принимавшая участие во встрече матерей военнослужащих — участников СВО с президентом России, поделилась опасениями с Владимиром Путиным, что ее четвертому сыну также предстоит участвовать в спецоперации. У нее четыре сына, двое из которых, а также муж участвуют в СВО в качестве добровольцев.

«Я с ужасом думаю: сейчас младшему 17, исполнится 18 и этот пойдет», — приводит 25 ноября ее слова РИА Новости.

«Не надо, не надо. Хватит», — ответил ей глава государства и добавил, что одному из сыновей тоже уже пора бы вернуться.