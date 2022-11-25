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    «Не надо, не надо». Путин ответил матери участников СВО о мобилизации

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    Одна из женщин, принимавшая участие во встрече матерей военнослужащих — участников СВО с президентом России, поделилась опасениями с Владимиром Путиным, что ее четвертому сыну также предстоит участвовать в спецоперации. У нее четыре сына, двое из которых, а также муж участвуют в СВО в качестве добровольцев.

    «Я с ужасом думаю: сейчас младшему 17, исполнится 18 и этот пойдет», — приводит 25 ноября ее слова РИА Новости.

    «Не надо, не надо. Хватит», — ответил ей глава государства и добавил, что одному из сыновей тоже уже пора бы вернуться.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что опубликованная в СМИ информация о послании президента, в котором якобы будет объявлено о «мобилизации страны», не соответствует действительности.

    Ранее на тему «донабора» высказывался глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он утверждает, что продолжения мобилизации не ждет. Президент России Владимир Путин заявил о завершении частичной мобилизации 31 октября. Дополнительного указа об этом подписывать глава государства не стал.

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